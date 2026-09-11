बोरे में मिला सिर, जंगल में पड़ा था धड़... धनबाद में नाबालिग लड़की की लाश मिलने से हड़कंप

झारखंड के धनबाद में एक नाबालिग लड़की का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई. बलियापुर थाना क्षेत्र की ढांगी बस्ती में मड़ई थान के आगे चटनियां पुल के सामने जंगल में लड़की का शव अलग-अलग हिस्सों में मिला. उसका सिर प्लास्टिक के बोरे में पड़ा था, जबकि धड़ जंगल में दूसरी जगह बरामद हुआ. सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.

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घटना की जानकारी मिलने के बाद बलियापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया. जांच के दौरान घटनास्थल से अगरबत्ती और कुछ पूजा सामग्री मिलने की बात सामने आई है. इन्हें देखकर स्थानीय लोगों ने हत्या को कथित नरबलि से जोड़कर आशंका जताई. हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है.

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पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने कई नमूने जब्त किए हैं. पूजा सामग्री का हत्या से कोई संबंध है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. पुलिस प्रेम प्रसंग, युवक या उसके परिजनों की भूमिका समेत अन्य संभावित कारणों पर भी पड़ताल कर रही है. फिलहाल किसी भी एंगल को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है.

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शौच के लिए गया था ग्रामीण, जंगल में पड़ा मिला पैर

स्थानीय निवासी आशीष महतो के मुताबिक, एक व्यक्ति शौच के लिए जंगल की तरफ गया था. इसी दौरान उसकी नजर वहां पड़े एक पैर पर पड़ी. संदेह होने पर उसने आसपास के लोगों को जानकारी दी. ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो जंगल में शव के हिस्से पड़े मिले. इसके बाद बलियापुर थाना पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की. तलाशी के दौरान लड़की का सिर प्लास्टिक के बोरे में मिला, जबकि धड़ अलग स्थान पर था. मौके से मिले सामान और अन्य साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया गया है.

शव की पहचान होने के बाद लड़की के पिता और रिश्तेदार भी घटनास्थल पर पहुंचे. परिजनों के मुताबिक, मृतका करीब 17 साल की थी और गिरिडीह के बेंगाबाद की रहने वाली थी. वह धनबाद के मनियाडीह में अपने रिश्तेदार के घर रह रही थी. परिवार के मुताबिक, वह करीब तीन महीने की गर्भवती भी थी.

युवक से प्रेम प्रसंग, पहले हुई थी पंचायती

मृतका के परिजन महेंद्र रवानी ने बताया कि लड़की का उसी गांव के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था. इस रिश्ते को लेकर पहले समाज में पंचायती भी हुई थी. परिजनों के अनुसार, सहमति नहीं बनने के बाद युवक जेल भी गया था.

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परिवार का दावा है कि जेल से बाहर आने के बाद युवक लड़की को अपने साथ ले गया और दोनों धनबाद के कर्माटांड़ में किराये के मकान में रहने लगे. परिजनों के मुताबिक, दोनों को समझौते के लिए थाने बुलाने की बात चल रही थी, लेकिन इससे पहले ही लड़की की हत्या कर दी गई.

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परिवार ने युवक, उसके पिता और उसकी मौसी पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि युवक के पिता इस रिश्ते से सहमत नहीं थे. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस सभी संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.

पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए बुलाया

पुलिस के मुताबिक, लड़की के एक युवक के साथ संबंध होने की जानकारी सामने आई है और दोनों किराये के मकान में रह रहे थे. पुलिस ने संबंधित युवक को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है. उससे घटना और लड़की के लापता होने से जुड़े सवाल किए जा रहे हैं.

सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि लड़की के लापता होने की सूचना उसके पिता ने पिछली शाम थाने में दी थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जिस युवक के साथ लड़की के संबंध बताए जा रहे हैं, उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

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पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी नमूने जुटाए हैं. जांच इस दिशा में भी चल रही है कि वारदात में युवक, उसके किसी रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं. नरबलि की आशंका को लेकर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने से पहले इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा. फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर अनुसंधान कर रही है.

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