छत्तीसगढ़ के कोरबा में जंगली हाथियों को परेशान करना तीन युवकों को भारी पड़ गया. ट्रैक्टर से शोर मचाकर 11 हाथियों के झुंड को खदेड़ने निकले युवकों को शायद अंदाजा नहीं था कि उनका सामना गुस्साए गजराज से हो जाएगा. एक हाथी ने सामने से आकर ट्रैक्टर के इंजन पर सूंड से हमला कर दिया.

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टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पलट गया. गनीमत रही कि उस पर सवार युवकों की जान बच गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

मामला 23 नवंबर की शाम का बताया जा रहा है. कोरबा वन मंडल के जिलगा जंगल में 11 जंगली हाथियों का झुंड घूम रहा था. इसी दौरान जिलगा गांव के कुछ युवक ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंच गए. वे ट्रैक्टर से तेज आवाज और शोर मचाकर हाथियों को भगाने की कोशिश करने लगे.

इसी बीच एक हाथी आक्रामक हो गया. वह सामने आया और उसने अपनी सूंड से ट्रैक्टर के इंजन पर हमला कर दिया. हाथी के हमले से ट्रैक्टर पलट गया और बुरी तरह टूट गया. इसके बाद हाथी वहां से चला गया. इस पूरी घटना में युवक बाल-बाल बच गए.

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बाड़ी में छिपाकर रखा था ट्रैक्टर

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद वन मंडलाधिकारी प्रेमलता यादव ने मामले की जांच के लिए टीम बनाई. 24 नवंबर को वन विभाग की टीम ने जिलगा गांव में तलाश शुरू की. इस दौरान घटना में इस्तेमाल किया गया ट्रैक्टर गांव की एक बाड़ी में छिपाकर रखा मिला. टीम ने उसे जब्त कर लिया.

जांच में यह भी पता चला कि ट्रैक्टर चला रहे दिग्विजय के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. मामले में मिले सबूतों और पूछताछ के आधार पर 25 नवंबर को तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया.

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वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिग्विजय सिंह (25), सुकनंदन (36) और सब्बीर खान (35) के रूप में हुई है. तीनों जिलगा गांव के रहने वाले हैं. वन विभाग ने इनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कार्रवाई की है. तीनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया.

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों के आसपास जाने, उनका पीछा करने या उन्हें भगाने की कोशिश न करें. जंगल और गांव के आसपास हाथियों की मौजूदगी होने पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें.

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