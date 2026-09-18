गुरुग्राम हिट एंड रन केस: कल्याण बैंसला और लवनीश 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई

गुरुग्राम के चर्चित गोल्फ कोर्स रोड हिट एंड रन मामले में आरोपी कल्याण बैंसला और उसके चचेरे भाई लवनीश को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दोनों आरोपी इससे पहले दो दिन की पुलिस रिमांड पर थे. पुलिस ने इस रिमांड के दौरान घटना से जुड़े तथ्यों की जांच और क्राइम सीन रीक्रिएट करने की प्रक्रिया पूरी की. अब दोनों को जेल भेज दिया गया है और मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर 2026 को होगी.

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क्या हुआ था गोल्फ कोर्स रोड पर?

यह मामला गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक सवार शिवानी चौहान उर्फ सिया को कार से टक्कर मारे जाने से जुड़ा है. पुलिस के मुताबिक, 13 सितंबर 2026 को हुई इस घटना में कल्याण बैंसला कथित तौर पर मारुति सुजुकी सियाज कार चला रहा था. कार ने पीछे से शिवानी की बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद वह सड़क पर गिरकर कुछ दूरी तक घिसटती चली गईं. घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने काफी तूल पकड़ा और पुलिस ने जांच तेज कर दी थी.

15 सितंबर को राजस्थान से हुई गिरफ्तारी

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कल्याण बैंसला और लवनीश को राजस्थान से गिरफ्तार किया था. दोनों को 16 सितंबर को गुरुग्राम की अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने जांच के लिए दोनों की दो दिन की रिमांड मांगी थी. अदालत ने पुलिस की मांग स्वीकार करते हुए दोनों को 18 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था. पुलिस का कहना था कि इस दौरान घटना का क्राइम सीन रीक्रिएट कराकर हादसे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जाएगी.

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पुलिस ने क्यों मांगी थी रिमांड?

पुलिस के मुताबिक, क्राइम सीन रीक्रिएशन के अलावा यह पता लगाना भी जरूरी था कि घटना के वक्त कार में कौन-कौन लोग मौजूद थे. जांच एजेंसी वारदात से पहले और बाद की गतिविधियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है. इसी सिलसिले में पुलिस ने कार और आरोपियों की गतिविधियों से जुड़े CCTV फुटेज तथा अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि घटना से पहले आरोपी कहां थे और कितनी देर वहां मौजूद रहे.

क्लब में पार्टी के बाद निकले थे आरोपी

SIT की जांच से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, कल्याण बैंसला अपने तीन दोस्तों के साथ गुरुग्राम के सेक्टर-25 स्थित एम्पायर क्लब बार एंड लाउंज गया था. जांचकर्ताओं के अनुसार, चारों ने वहां रातभर पार्टी की और इसके बाद कार से बाहर निकले. पुलिस क्लब की CCTV फुटेज और DVR डेटा खंगाल रही है, ताकि यह पता चल सके कि आरोपी वहां कब पहुंचे और कितनी देर तक रुके थे. जांच का एक अहम हिस्सा यह भी है कि क्लब से निकलने के बाद उनकी गतिविधियां किस तरह आगे बढ़ीं.

दो किलोमीटर तक पीछा करने की जांच

SIT सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक सवार और कार के बीच टक्कर से पहले करीब दो किलोमीटर तक क्या घटनाक्रम हुआ था. पुलिस CCTV और दूसरे वीडियो फुटेज के जरिए घटनाओं की कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है. इसी जांच के आधार पर पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराएं भी जोड़ी हैं. हालांकि, घटना की पूरी परिस्थितियों और आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा.

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बचाव पक्ष ने क्या कहा?

आरोपी पक्ष के वकील ललित बिंदल ने पुलिस रिमांड की सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि कल्याण बैंसला पहले ही पुलिस हिरासत में करीब 24 घंटे रह चुका था और इस दौरान क्राइम सीन रीक्रिएट किया जा सकता था. वहीं, आरोपी पक्ष ने घटना को लेकर अलग दावा किया है. रिपोर्टों के मुताबिक, बचाव पक्ष ने इसे जानबूझकर हमला करने के बजाय हादसा या लापरवाही का मामला बताया है. पुलिस की जांच में सामने आए CCTV और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे जांच जारी है.

अब 1 अक्टूबर को होगी सुनवाई

दो दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद अदालत ने 18 सितंबर 2026 को कल्याण बैंसला और लवनीश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अब दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी के बजाय न्यायिक हिरासत में रहेंगे. मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है. इस बीच पुलिस SIT की जांच में जुटे साक्ष्यों, CCTV फुटेज और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं को आगे बढ़ाएगी.

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