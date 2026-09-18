scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाल: इस बार अनलकी... नहीं बच सके टनल में फंसे 6 लोग, स्टील की जाली में अटके थे

नेपाल के अपर त्रिशूली-1 में 6 लोगों के शव सुरंग में कंक्रीट के काम के लिए तैयार की गई स्टील की जाली में फंसे हुए थे. ये लोग 26 अगस्त को आई आपदा के दौरान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे.

Advertisement
X
नेपाल हादसे में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. (Photo: AP)
नेपाल हादसे में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. (Photo: AP)

नेपाल आपदा में फंसे लोगों की तलाश कर रही एजेंसियों को एक टनल से 6 और डेड बॉडीज मिली हैं. कुछ ही दिन पहले एक टनल से हादसे के 9 दिन बाद एक व्यक्ति जीवित मिला था. लेकिन इस बार सुरंग में फंसे लोग अनलकी रहे और उनकी मौत हो गई. 

शुक्रवार को नेपाल में एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग से छह शव बरामद किए गए. पिछले महीने नेपाल में आए भयानक अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के बाद लापता लोगों की तलाश का काम जारी है; इस बाढ़ में 1,400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 6,100 से ज़्यादा लोग लापता हो गए थे.

नेपाल सेना ने बताया कि सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने नुवाकोट ज़िले में अपर त्रिशूली-1 प्रोजेक्ट साइट पर ऑडिट-3 सुरंग से ये शव बरामद किए.

सम्बंधित ख़बरें

Nepal Flood
नेपाल बाढ़: मरने वालों का आंकड़ा 1410 पहुंचा, 6100 लोग लापता
Nepal Flood.
नेपाल फ्लड: चिलीमे प्रोजेक्ट की सुरंग से मिले 5 शव
Nepal floods.
नेपाल में बाढ़ से तबाह हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में रोका गया रेस्क्यू, 868 लोग लापता
Nepal glacier collapse
नेपाल में आई बाढ़ के असली 5 कारण आए सामने, WWA ने चेताया
Dog Thrown In River
नेपाल में पुल से महिला ने कुत्ते को नदी में फेंका, VIDEO वायरल

26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ़ और चट्टान के खिसकने (एवलांच) से आई भोटेकोशी अचानक बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया था. गुरुवार तक इस घटना में कम से कम 1,410 लोगों की मौत हो चुकी थी और 6,145 लोग लापता थे.

Advertisement

खोज और बचाव टीमों ने अब तक अलग-अलग प्रभावित इलाकों से 13,756 से ज़्यादा लोगों को बचाया है. 

अपर त्रिशूली-1 में मिले ये शव सुरंग में कंक्रीट के काम के लिए तैयार की गई स्टील की जाली में फंसे हुए मिले. नेपाल सेना मुख्यालय के अनुसार, उन्हें निकालने के लिए टीम ने ग्राइंडर, गैस कटर और रोटरी रेस्क्यू इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया.

खोज अभियान जारी है क्योंकि बचावकर्मियों को शक है कि टनल के अंदर कीचड़ के नीचे और भी शव दबे हो सकते हैं.

इससे पहले 4 सितंबर 2026 को सुरंग में फंसे संजय शाह और कबीर महर्जन को घटना के 9 दिन बाद जिंदा बाहर निकाला गया था. 

इससे पहले विदेशी टेक्नीशियनों वाली एक संयुक्त टीम लापता कर्मचारियों की तलाश के लिए प्रोजेक्ट की मुख्य एक्सेस टनल में लगभग 400 मीटर अंदर गई थी.

रसुवागढ़ी, रसुवा भोटेकोशी, लांगटांग, त्रिशूली-3A और अपर त्रिशूली-3B समेत कई अन्य हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर भी खोज अभियान चल रहे हैं.

बुधवार को भी मिले 5 शव

इससे पहले चिलिमे हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में बुधवार को एक सुरंग से पांच शव निकाले गए. भारतीय और नेपाली बचाव टीमों ने ज़मीन के नीचे बने पावरहाउस तक पहुंचने के लिए कीचड़ और मलबे को हटाया था. यहां कोई भी जीवित नहीं मिला.

Advertisement

इस बीच मकावानपुर ज़िला प्रशासन कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी संतोष सुबेदी के अनुसार, हेटौडा को काठमांडू से जोड़ने वाले दो मुख्य रास्तों - त्रिभुवन और कांति हाईवे - पर शुक्रवार से दोनों तरफ़ गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई.

यह कदम धाडिंग ज़िले में पृथ्वी हाईवे के कृष्णभीर सेक्शन पर ट्रैफ़िक बहाल होने के बाद उठाया गया है; 26 अगस्त को आई बाढ़ के कारण सड़क धंसने से यहां रास्ता बंद हो गया था.

त्रिभुवन हाईवे हेटौडा को पालुंग-नौबिसे होते हुए काठमांडू से जोड़ता है, जबकि कांति हाईवे इन दोनों शहरों को टीकाभैरव-ललितपुर होते हुए जोड़ता है.

पृथ्वी हाईवे पर रुकावट के बाद ट्रैफ़िक को आसान और सुरक्षित बनाने के मकसद से, 1 सितंबर से माल ढोने वाली गाड़ियों और बड़ी गाड़ियों के लिए काठमांडू जाने के लिए त्रिभुवन हाईवे और लौटते समय कांति हाईवे का इस्तेमाल करने की व्यवस्था लागू की गई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नाम बदलकर रह रहा था निठारी कांड का सुरेंद्र कोली, 3 दिन पहले खोली चाय की दुकान और फिर... |
    नेपाल: इस बार अनलकी... नहीं बच सके टनल में फंसे 6 लोग, स्टील की जाली में फंसे थे |
    सहवाग-द्रविड़ के बेटों का यूथ ODI डेब्यू पर धमाका, आर्यवीर ने जड़े 5 चौके, अन्वय ने 211 के स्ट्राइक रेट से ठोके रन |
    तृणमूल नाम और सिंबल पर रोक के बाद एक्शन में ममता बनर्जी, चुनाव आयोग को भेजे नए नाम |
    तत्काल टिकट चाहिए? IRCTC बुकिंग से पहले इन बातों का रखें ध्यान |
    Lucky Plant Vastu: घर में हैं ये 5 पौधे? भूलकर भी फर्श पर न रखें, हो जाएंगे कंगाल! |
    MP के सतना में धधकी बहुमंजिला इमारत, आग के बीच दो बच्चों का रेस्क्यू |
    'जब जिद पर आ गई पार्वती...', अपर्णा यादव ने भरी सभा में गाया 'हनुमान अंश' का गाना, महादेव की भक्ति में डूबीं |
    मिनटों में घर पर डिलिवर होगा iPhone 18 Pro Max और मिलेगा डिस्काउंट भी, यहां मिल रही सर्विस |
    अमृतसर में ASI की हत्या, कानून व्यवस्था को लेकर निशाने पर AAP सरकार
    Advertisement