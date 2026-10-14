scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पुणे में IT इंजीनियर ने की खुदकुशी, पति और ससुराल के 4 लोगों पर उत्पीड़न का केस, उलझी मौत की पहेली

पुणे में 33 वर्षीय IT इंजीनियर तृष्णा सकपाल की खुदकुशी के मामले में पति और ससुराल के चार सदस्यों पर उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस की जांच जारी है. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

पुणे में 33 साल की IT प्रोफेशनल महिला ने खुदकुशी कर ली. इस मामले में पुलिस ने उसके पति और ससुराल के चार अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पता चला है कि महिला को उसका पति और ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित कर रहे थे. यहां तक कि अलग रहने के बावजूद उसके पति ने उसके साथ मारपीट की थी. अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.

मृतका की पहचान तृष्णा राहुल सकपाल के रूप में हुई है, जो पुणे के केशव नगर, मुंढवा में रहती थीं. पुलिस के मुताबिक, महिला के पिता बालकृष्ण निकम (74) की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तृष्णा को पैसे, फ्लैट अपने नाम कराने और दूसरे आर्थिक मामलों को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, तृष्णा की शादी साल 2018 में राहुल संजय सकपाल से हुई थी. शादी के समय उनके मायके वालों ने उन्हें 13 तोला सोने के गहने दिए थे. तृष्णा एक IT कंपनी में काम करती थीं और आरोप है कि शादी के बाद उन पर अपनी पूरी सैलरी पति और ससुराल वालों को देने का दबाव बनाया जाता था. 

सम्बंधित ख़बरें

Vadodara Jewellery Shop Theft
₹8.28 करोड़ के सोने की चोरी, 12 मिनट में गायब हुए गहनों से भरे दो बैग
Police take away Muskan and her lover Sahil after they were arrested in connection with Saurabh's murder. (PTI photo)
सजा के ऐलान से पहले मुस्कान-साहिल की उड़ी नींद, रातभर नहीं सोए दोनों!
Belongings scattered after the burglary in the flat (Photo: ITG)
मालिक अमेरिका गया... फ्लैट में ताले काटकर घुस गए चोर!
Lucknow Police conducting raids in search of Shraddha Dubey (Photo- ITG)
श्रद्धा का हिस्ट्रीशीटर कनेक्शन: कौन है जुल्फिकार जिसकी गोद में आई नजर?
Guwahati: Miscreants try to snatch bag, drag woman for 50 meters on road.
CCTV: बदमाशों ने महिला का बैग छीनने की कोशिश की, 50 मीटर तक घसीटा
Advertisement

इसके अलावा, उनके मायके के परिवार के फ्लैट को सास वैशाली संजय सकपाल के नाम ट्रांसफर कराने की मांग भी किए जाने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, ससुर संजय मनोहर सकपाल ने कथित तौर पर तृष्णा से एक करोड़ रुपये का फ्लैट अपने नाम पर खरीदने के लिए भी कहा था.

शिकायत के मुताबिक, लगातार कथित उत्पीड़न और मारपीट के चलते तृष्णा और उनके पति साल 2021 में पुणे के केशव नगर में अलग रहने लगे थे. हालांकि, अलग रहने के बाद भी तृष्णा को परेशान किए जाने का आरोप है. 

शिकायत में कहा गया है कि उनके पति ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया. इसके बाद तृष्णा अपने मायके लौट गई थीं. पुलिस के मुताबिक, बाद में उनके पति ने अदालत में तलाक की याचिका भी दाखिल की थी.

मामले में सामने आए आरोपों के मुताबिक, तृष्णा पर तलाक देने के लिए बार-बार दबाव बनाया जा रहा था, ताकि उनके पति दूसरी शादी कर सकें. ससुराल पक्ष पर पैसे, फ्लैट और ननद के एजुकेशन लोन से जुड़े मामलों को लेकर भी परेशान करने का आरोप लगाया गया है. 

पुलिस के अनुसार, इन मांगों और कथित उत्पीड़न को लेकर मृतका के पिता ने अपनी शिकायत में कई बातें बताई हैं. इन सभी आरोपों की जांच की जा रही है और अभी इन्हें अदालत में साबित किया जाना बाकी है.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, 29 सितंबर को सुबह करीब 11:30 बजे तृष्णा ने अपने घर में फांसी लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलने की बात कही गई है. पुलिस के अनुसार, इस नोट में तृष्णा ने अपनी मौत के लिए पति और ससुराल के चार अन्य सदस्यों को जिम्मेदार ठहराने की बात लिखी थी. 

मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर मुंढवा पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों में पति राहुल संजय सकपाल, सास वैशाली संजय सकपाल, ससुर संजय मनोहर सकपाल, ननद शैला संजय सकपाल और दादी सास शकुंतला सालुंके शामिल हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पीली साड़ी पहन जया किशोरी ने किए मां बगलामुखी के दर्शन, कांगड़ा में गुलाबी सूट में भी लगीं सुंदर, Video |
    UP: पशुपालन भर्ती घोटाले में रिटायर्ड IAS योगेश कुमार ग‍िरफ्तार, सपा सरकार में थे प्रमुख सच‍िव |
    गुजरात: रात में घर के आंगन में घुसा तेंदुआ, खूंटे से बंधे मवेशी पर हमला कर मार डाला, CCTV में कैद हुई घटना |
    Hardik Pandya की छुट्टी की तैयारी! क्या Rohit Sharma बनेंगे दोबारा मुंबई इंडियंस के कप्तान? |
    बदलते मौसम में हो गई है खांसी? ये एलर्जी या किसी बीमारी का लक्षण? डॉक्टर ने बताया क्या है इलाज |
    'अंधेरे में अंतिम संस्कार, प्रेयर मीट नहीं रखी', तनुश्री ने नाना के निधन पर उठाए सवाल, पूछा- इतनी क्या जल्दी थी? |
    Blue Drum Verdict Case Live Updates: मुस्कान और साहिल की सजा पर फैसला आज, कोर्ट में शुरू हुई बहस |
    दिवाली से पहले हर किसान को 5000 रुपये देगी सरकार, इस राज्य में हुआ बड़ा ऐलान |
    जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी घटना टली... हाईजैक अलर्ट मिलने के बाद एअर इंडिया की फ्रैंकफर्ट-दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग |
    मजदूरों के बच्चों को मिल रही मुफ्त शिक्षा, अटल आवासीय विद्यालय में बदल रही जिंदगी
    Advertisement