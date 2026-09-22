स्कूल में घुसकर टीचर निशात फातिमा की हत्या, CCTV में घसीटकर ले जाता दिखा आरोपी प्रेमी सऊद अंसारी, खुद भी किया सुसाइड

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्कूल के अंदर महिला टीचर की हत्या का मामला सामने आया है. यह घटना थाना सदर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है. आरोप है कि एक प्रेमी स्कूल में घुसा और क्लासरूम के सामने अपनी प्रेमिका निशात फातिमा को गोली मार दी. इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

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इस मामले से जुड़ा एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सऊद अंसारी महिला टीचर निशात फातिमा को घसीटते हुए स्कूल की पहली मंजिल की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है. फुटेज में आरोपी टीचर को पकड़कर ले जाते हुए नजर आता है. घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि आरोपी सऊद अंसारी और टीचर निशात फातिमा के बीच प्रेम संबंध थे. घटना के दौरान आरोपी स्कूल के अंदर पहुंचा और क्लासरूम के सामने निशात फातिमा को गोली मार दी. इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली. दोनों की मौत के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की.

CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस घटना से पहले और उसके दौरान की गतिविधियों को समझने की कोशिश कर रही है. फुटेज में सऊद अंसारी को निशात फातिमा को घसीटकर पहली मंजिल पर ले जाते हुए देखा जा सकता है. पुलिस CCTV फुटेज समेत अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है. मामले में घटना के पूरे क्रम को साफ करने के लिए जांच जारी है.

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गोली चलने की आवाज सुनते ही स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. अचानक हुई इस वारदात से स्कूल में मौजूद बच्चे खौफजदा हो गए और स्टाफ भी घबरा गया. कुछ देर के लिए स्कूल में दहशत का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की.

घटना की खबर फैलने के बाद बच्चों के अभिभावक भी चिंतित नजर आए. उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी. अभिभावक स्कूल पहुंचकर बच्चों के बारे में जानकारी लेते दिखे. वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मामले से जुड़े साक्ष्यों को जुटाना शुरू कर दिया. यह घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है.

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