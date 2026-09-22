पकड़े गए 20 रुपये के नकली सिक्के... कैसे पता चलेगा कौन सा है असली?

नकली नोटों की खबरें तो आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन अब नकली सिक्के भी बाजार में आ रहे हैं. हाल ही में सहारनपुर में पुलिस ने एक इंटरस्टेट गैंग का खुलासा किया है, जो 20 रुपये के नकली सिक्के बनाते थे. इन लोगों के पास सिक्के बनाने वाले सभी सामान भी बरामद हुए हैं. ऐसे में जब नकली सिक्के बाजार में आ रहे हैं तो असली सिक्के पहचानना भी एक चुनौती बन गया है. वैसे नकली नोट को पहचानने के तरीके तो आपको पता होंगे, आज जानते हैं असली सिक्के की क्या पहचान है...

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कैसे बनाते थे नकली सिक्के?

पुलिस के अनुसार, आरोपी लोहे और जस्ता की प्लेट की कटिंग कर सिक्के का बेस तैयार करते थे, कटिंग के बाद सिक्के के अंदर का छोटा हिस्सा तैयार होता था. जिस पर पीतल की कोटिंग यानी लेप किया जाता था. इसके बाद डाई और मशीनों की मदद से सिक्के पर डिजाइन और निशान तैयार किए जाते थे. कुछ खास डाई मिली है,जिसके जरिए पूरी तरह से कॉपी सिक्का बनाया जाता था.

अब सवाल है कि अगर आपको असली-नकली सिक्के की पहचान करनी हो तो आप कैसे करें... तो हम आपको बताते हैं कि नोट की तरह सिक्के के वो कौनसे सीक्रेट हैं, जो बताते हैं कि वो सिक्का असली है.

गोल नहीं होता है 20 रुपये का सिक्का

सबसे पहले तो आपको बता दें कि 20 रुपये का सिक्का गोल नही होता है. 20 रुपये का सिक्का गोल नहीं बल्कि 12 कोनों वाला होता है. अगर आपके हाथ में ₹20 का सिक्का है तो सबसे पहले उसके आकार को देखिए. भारत के नए सिक्का डिजाइन में 20 रुपये के सिक्के को बाकी सामान्य गोल सिक्कों से अलग रखा गया है. यह 12 साइड पॉलीगॉन वाला सिक्का है. इससे दृष्टिबाधित लोग भी सिक्के को हाथ लगाकर बता सकते हैं कि सिक्का असली है या नहीं.

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कोने में नहीं होती धारियां

इसके अलावा 20 रुपये के सिक्के की सबसे खास बात ये है कि उसमें सिक्के के किनारे धारियां नहीं होती है, जो ही इसकी पहचान है. सरकार ने सिक्कों के जो नए डिजाइन बनाए हैं, उनमें कुछ सिक्कों में धारियां होती हैं और कुछ में नहीं. जैसे 1 रुपये के सिक्के में कोई धारियां नहीं होती है. 2, 10 रुपये के सिक्के में धारियां होती हैं. वहीं 5, 20 रुपये के सिक्के में धारियां नहीं होती. आप नीचे की फोटो में देख सकते हैं हम किन धारियों की बात कर रहे हैं...

पैटर्न 10 रुपये के सिक्का जैसा

इसमें रिंग और कोर दो हिस्से होते हैं. 20 रुपये के सिक्के की रिंग निकेलस सिल्वर से बनी होती है. इसमें करीब 65% कॉपर, 15% जिंक और 20% निकेल होता है. अगर कोर की बात करें तो बीच का हिस्सा निकेल और ब्रास से बना होता है. इसमें करीब 75% कॉपर, 20% जिंक और 5% निकेल होता है.

कितना होता है वजन?

सरकारी मानक के मुताबिक ₹20 के सिक्के का वजन 8.54 ग्राम है. 20 के नए सीरीज के सिक्कों का एक और दिलचस्प पहलू है. सरकार ने इस नई सीरीज के सिक्कों के लिए एग्रीकल्चर को थीम रखा था. सिक्के के पिछले हिस्से पर फसल के दानों से जुड़ा डिजाइन दिया गया है.



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