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UP के 3,567 युवाओं का सपना हुआ सच, CM योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र

उत्तर प्रदेश में 3,567 चयनित अभ्यर्थियों को मंगलवार को नियुक्ति पत्र दिए गए. लखनऊ में हुए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे. ये नियुक्तियां शिक्षा विभाग से जुड़े अलग-अलग पदों पर हुई हैं.

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3,567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे योगी आदित्यनाथ. (File photo: PTI)
3,567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे योगी आदित्यनाथ. (File photo: PTI)

उत्तर प्रदेश में 3,567 युवाओं के लिए मंगलवार का दिन खास रहा. लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए. इन युवाओं का चयन सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में अलग-अलग पदों के लिए हुआ है.

इनमें प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता (PGT) और सहायक अध्यापक (TGT) के पद शामिल हैं. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए. नौकरी का इंतजार कर रहे इन युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र मिलना एक अहम पड़ाव रहा.

लखनऊ में हुआ कार्यक्रम

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नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में हुआ. यहां CM योगी आदित्यनाथ ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चयनित युवा मौजूद रहे. इन नियुक्तियों के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में खाली पदों पर शिक्षक और दूसरे कर्मचारी काम संभाल सकेंगे. चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब संबंधित स्कूलों में जॉइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

इस भर्ती के जरिए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक चुने गए हैं. अब नियुक्ति पत्र मिलने के साथ चयनित अभ्यर्थियों को अपने नए पद पर काम शुरू करने का मौका मिलेगा. सरकार की ओर से लगातार नियुक्ति पत्र बांटने की बात कही जा रही है. सरकार के मुताबिक, अब तक 9.30 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा जा चुका है. आने वाले समय में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.

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नौकरी के लिए चयन होने के बाद नियुक्ति पत्र का इंतजार करने वाले इन 3,567 अभ्यर्थियों के लिए मंगलवार अहम दिन है. लखनऊ में होने वाला यह कार्यक्रम उनके लिए चयन से नौकरी तक पहुंचने का अगला बड़ा पड़ाव होगा. नियुक्ति पत्र मिलने के बाद संबंधित पदों पर उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
 

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