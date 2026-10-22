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हुबली में पतंग के मांझे से कटी गर्दन, स्कूटी सवार महिला की मौके पर मौत

कर्नाटक के हुबली में पतंग का मांझा गर्दन में उलझने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. महिला की पहचान लैब टेक्नीशियन विद्या गौड़र की मौत हो गई. हादसा कारवार रोड पर सिद्धारूढ़ मठ के पास हुआ. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

कर्नाटक के हुबली में पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले मांझे की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. महिला स्कूटी से अपने घर जा रही थीं, तभी पतंग का मांझा उनकी गर्दन में उलझ गया.

मांझे से गर्दन पर गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में पतंग के मांझे से होने वाले हादसों को लेकर चिंता बढ़ गई है.

मृतका की पहचान विद्या गौड़र के रूप में हुई है. वह पेशे से लैब टेक्नीशियन थीं. घटना के समय वह दोपहर का खाना खाने के लिए अपने घर जा रही थीं.

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इसी दौरान हुबली के कारवार रोड पर सिद्धारूढ़ मठ के पास यह हादसा हो गया. स्कूटी चलाते समय पतंग का मांझा उनकी गर्दन में फंस गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं.

मांझे से गर्दन पर गंभीर चोट लगने के चलते विद्या गौड़र ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद मामले से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे.

हुबली की डीसीपी श्रुति ने केएमसी-आरआई अस्पताल का दौरा किया और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई.

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मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए केएमसी-आरआई अस्पताल में रखा गया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंपे जाने की जानकारी सामने आ सकती है.

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, विद्या गौड़र की मौत पतंग के मांझे से गर्दन पर लगी गंभीर चोट के कारण हुई. घटना के संबंध में पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी एकत्र की है.

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