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'AI छीन लेगा जॉब', इस वजह से लड़की ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कहा ना, मैचमेकर ने सुनाई कहानी

AI का दखल धीरे-धीरे जिंदगी के हर पहलू में बढ़ रहा है, यहां तक कि रिश्तों और हमसफर चुनने में भी. हैरानी की बात नहीं है कि अब शादी के लिए पार्टनर चुनते समय भी लोग AI से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखने लगे हैं. इसका एक दिलचस्प उदाहरण मैचमेकिंग और डेटिंग कोच ओएंद्रिला कपूर ने साझा किया है.

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सोशल मीडिया पर शादी और करियर सिक्योरिटी को लेकर बहस शुरू हो गई (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
सोशल मीडिया पर शादी और करियर सिक्योरिटी को लेकर बहस शुरू हो गई (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)

मैचमेकिंग और डेटिंग कोच ओएंद्रिला कपूर की एक इंस्टा रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. उन्होंने एक ऐसी महिला का जिक्र किया, जिसने सिर्फ इस डर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी करने से इनकार कर दिया कि AI उसकी नौकरी छीन सकता है.

ओएंद्रिला ने अपने वीडियो में बताया कि हाल ही में एक महिला ने मुझसे कहा कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी नहीं करेगी क्योंकि AI उसकी नौकरी ले सकता है. मैचमेकर के रूप में मैंने कई अजीब फिल्टर सुने हैं, लेकिन ये वाला मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर गया.

कभी सबसे पसंदीदा थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर

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भारतीय मैचमेकिंग में लंबे समय तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे पसंदीदा प्रोफाइल में शामिल रहे हैं. अच्छी सैलरी, विदेश में काम करने के मौके और अमेरिकी वीजा की संभावना जैसे कारणों से कई परिवार ऐसे रिश्तों को प्राथमिकता देते थे.

लेकिन AI और टेक इंडस्ट्री में हो रहे ले-ऑफ की खबरों ने तस्वीर बदल दी है. अब कुछ लोग पूरे प्रोफेशन को ही जॉब सिक्योरिटी के लिहाज से जोखिम भरा मानने लगे हैं.

यह भी पढ़ें: LinkedIn पर नौकरी नहीं, मां ढूंढ रही थी बेटे के लिए दुल्हन! लड़की को भेजा गजब मैसेज

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कौन-सी नौकरी AI से सुरक्षित है?

ओएंद्रिला ने सवाल उठाया कि आखिर कौन-सा प्रोफेशन बदलाव से पूरी तरह सुरक्षित है? AI टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, डिजाइन, कंसल्टिंग, लॉ और हेल्थकेयर समेत कई क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है.

उनका कहना है कि अगर शादी के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सबसे बड़ा फिल्टर बन जाए, तो भविष्य में शायद कोई भी प्रोफेशन पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकेगा. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि फिर आप मकान मालिक से ही शादी कर लें.

देखें वीडियो

तो शादी किससे करें

मैचमेकर के मुताबिक, सिर्फ जॉब टाइटल के आधार पर शादी का फैसला करना एक तरह का झूठा सुरक्षा-बोध दे सकता है. नौकरी बदल सकती है, इंडस्ट्री में बदलाव आ सकता है और कंपनियां बंद भी हो सकती हैं.

इसलिए ज्यादा जरूरी यह देखना है कि सामने वाला व्यक्ति मेहनती है या नहीं, बदलती परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल सकता है या नहीं, आर्थिक रूप से जिम्मेदार है या नहीं और मुश्किल वक्त को संभालने की क्षमता रखता है या नहीं.

ओएंद्रिला ने लिखती है कि आप अगले 40 साल के लिए कोई प्रोफेशन नहीं चुन रहे. आप ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जो उन 40 सालों को आपके साथ मिलकर नेविगेट करेगा.

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'इलेक्ट्रिशियन या राजमिस्त्री से शादी करें'

ओएंद्रिला की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर शादी और करियर सिक्योरिटी को लेकर बहस शुरू हो गई. कुछ यूजर्स का मानना है कि AI के दौर में सिर्फ प्रोफेशन देखकर रिश्ते को खारिज करना सही नहीं है. वहीं कुछ लोगों के मुताबिक शादी में आर्थिक स्थिरता को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता. वहीं किसी ने कमेंट करते हुए लिखा कि उस उस महिला की शादी किसी प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, राजमिस्त्री या कैब ड्राइवर से करा दीजिए. इन नौकरियों पर AI का असर नहीं पड़ेगा और इनमें आगे चलकर अपना बिजनेस शुरू करने की भी अच्छी संभावनाएं हैं.
 

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