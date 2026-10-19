दिल्ली के बवाना में कारोबारी प्रतिष्ठान पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 राउंड गोलियां चलाकर फरार हुए बदमाश

दिल्ली के बवाना इलाके में सोमवार शाम फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया. पूठ खुर्द इलाके में मौजूद श्री राधे राधे ट्रेडर्स को निशाना बनाकर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने करीब पांच राउंड फायरिंग की और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर बवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, फायरिंग की यह घटना सोमवार शाम करीब चार बजे हुई. हमलावरों ने कंपनी के गेट और वहां खड़ी एक गाड़ी को निशाना बनाया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, कंपनी के गेट पर तीन गोलियां चलाई गईं, जबकि दो गोलियां वहां खड़ी गाड़ी पर दागे जाने की सूचना है. बताया जा रहा है कि सोमवार को कंपनी में छुट्टी रहती है. इसी दौरान बदमाशों के पहुंचने और फायरिंग करने की बात सामने आई है.

हालांकि, वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान अभी नहीं हो सकी है. फायरिंग की इस घटना के पीछे रंगदारी का मकसद होने की आशंका जताई जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने टाइल्स कारोबारी को डराने के लिए उसके प्रतिष्ठान को निशाना बनाया हो सकता है. हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक फायरिंग के पीछे रंगदारी की वजह होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

Advertisement

जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि आरोपियों ने किस मकसद से गोलियां चलाईं और क्या उनका संबंध किसी रंगदारी गिरोह से है. फिलहाल, पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही है. घटना की सूचना मिलते ही बवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

फुटेज के जरिए आरोपियों के आने-जाने के रास्ते और वारदात के दौरान उनकी गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस घटनास्थल से जुड़े सबूतों की भी जांच कर रही है. फिलहाल, आरोपियों की गिरफ्तारी और फायरिंग के पीछे की वजह को लेकर तफ्तीश जारी है.

इस फायरिंग ने स्थानीय कारोबारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि हमलावरों ने पहले से किसी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया था या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी. पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

---- समाप्त ----