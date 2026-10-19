scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली के बवाना में कारोबारी प्रतिष्ठान पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 राउंड गोलियां चलाकर फरार हुए बदमाश

दिल्ली के बवाना के पूठ खुर्द में श्री राधे राधे ट्रेडर्स पर पांच राउंड फायरिंग की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया. कंपनी के गेट पर तीन और गाड़ी पर दो गोलियां चलने की बात सामने आई है. रंगदारी के लिए इस वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका है. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

दिल्ली के बवाना इलाके में सोमवार शाम फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया. पूठ खुर्द इलाके में मौजूद श्री राधे राधे ट्रेडर्स को निशाना बनाकर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने करीब पांच राउंड फायरिंग की और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर बवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

जानकारी के मुताबिक, फायरिंग की यह घटना सोमवार शाम करीब चार बजे हुई. हमलावरों ने कंपनी के गेट और वहां खड़ी एक गाड़ी को निशाना बनाया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, कंपनी के गेट पर तीन गोलियां चलाई गईं, जबकि दो गोलियां वहां खड़ी गाड़ी पर दागे जाने की सूचना है. बताया जा रहा है कि सोमवार को कंपनी में छुट्टी रहती है. इसी दौरान बदमाशों के पहुंचने और फायरिंग करने की बात सामने आई है. 

हालांकि, वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान अभी नहीं हो सकी है. फायरिंग की इस घटना के पीछे रंगदारी का मकसद होने की आशंका जताई जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने टाइल्स कारोबारी को डराने के लिए उसके प्रतिष्ठान को निशाना बनाया हो सकता है. हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक फायरिंग के पीछे रंगदारी की वजह होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. 

सम्बंधित ख़बरें

Hyderabad Honey Trap Case
हैदराबाद में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खेल, 25.16 लाख ठगने वाला अरेस्ट
Ranchi Minor Girl Murder Case
रांची में नाबालिग की लाश मिलने से सनसनी, रेप के बाद हत्या की आशंका
ED WhatsApp Pump and Dump Scam
6 शहरों में ED की छापेमारी, 200 करोड़ के ट्रेडिंग अकाउंट फ्रीज
Tiger Shroff Accused
टाइगर श्रॉफ फायरिंग के आरोपी की कुंडली में बड़ा खुलासा
Lawrence Bishnoi Crime Story
चुनाव में हार, कॉलेज की वो लड़ाई... बल्लू के गैंगस्टर लॉरेंस बनने की पूरी कहानी
Advertisement

जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि आरोपियों ने किस मकसद से गोलियां चलाईं और क्या उनका संबंध किसी रंगदारी गिरोह से है. फिलहाल, पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही है. घटना की सूचना मिलते ही बवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. 

फुटेज के जरिए आरोपियों के आने-जाने के रास्ते और वारदात के दौरान उनकी गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस घटनास्थल से जुड़े सबूतों की भी जांच कर रही है. फिलहाल, आरोपियों की गिरफ्तारी और फायरिंग के पीछे की वजह को लेकर तफ्तीश जारी है.

इस फायरिंग ने स्थानीय कारोबारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि हमलावरों ने पहले से किसी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया था या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी. पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्या मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का अंधेरा एक बार फिर छा रहा? देखें खबरदार |
    भोपाल में रॉन्ग साइड को लेकर खूनी बवाल, बाइक सवारों पर चाकू से हमला कर फरार हुए 3 आरोपी |
    PAK ये कैसी मदद कर रहा? बेखौफ हूतियों ने मार डाले सऊदी समर्थित 53 यमनी सैनिक! |
    दिल्ली को मिलेगी ₹8,941 करोड़ की सौगात, अमित शाह 22 अक्टूबर को करेंगे 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास |
    टाइगर श्रॉफ गोलीकांड के तीनों शूटर वापस कोटा लाए गए, रात को मुंबई नहीं ले जाएगी पुलिस |
    मणिपुर में 3 मैतेई लोगों की हत्या, CM आवास के बाहर शव रखकर प्रदर्शन |
    चुनावी स्ट्रांग रूम में कांस्टेबल ने क्यों दी जान? सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली |
    हैदराबाद में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खेल, 25.16 लाख रुपये की ठगी का आरोपी गिरफ्तार |
    टाइगर श्रॉफ पर हमले का आरोपी नाबालिग नहीं... मुंबई पुलिस ने खोला हमलावरों का कच्चा चिट्ठा |
    दुल्हनों की ख्वाहिश, दूल्हों की शान, 5 लाख का हेलीकॉप्टर लेकर ससुराल पहुंचे दो भाई, Video
    Advertisement