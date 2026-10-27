बिहार टेंडर घोटाला: 6 IAS अधिकारियों को ED का समन, रिशु श्री से कनेक्शन को लेकर पूछताछ

बिहार में कथित टेंडर घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 IAS अधिकारियों को समन जारी किया है. इन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. मामला रिशु श्री से कथित कनेक्शन से जुड़ा बताया जा रहा है. ईडी इस मामले में अलग-अलग अधिकारियों से पूछताछ कर रही है.

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ईडी ने जिन IAS अधिकारियों को समन भेजा है, उनमें आनंद किशोर, संतोष कुमार मल्ल, धर्मेंद्र कुमार, योगेश कुमार सागर, अभिलाषा कुमारी शर्मा और सुनील यादव शामिल हैं. एजेंसी ने इन सभी अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है. जांच के सिलसिले में अधिकारियों से अलग-अलग तारीखों पर पूछताछ की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, IAS अधिकारी सुनील यादव से आज ईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है. वहीं, IAS अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा से ईडी की टीम एक दिन पहले पूछताछ कर चुकी है. एजेंसी इस मामले से जुड़े तथ्यों को समझने और संबंधित अधिकारियों से जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ कर रही है.

ईडी आनंद किशोर समेत चार अन्य IAS अधिकारियों से 30 अक्टूबर तक पूछताछ करेगी. एजेंसी ने इन अधिकारियों को समन जारी कर अपना पक्ष रखने और जांच से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया है.

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फिलहाल, इस मामले में ईडी की पूछताछ जारी है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में कथित टेंडर घोटाले में इन अधिकारियों की भूमिका या उनके खिलाफ किसी निष्कर्ष का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है.

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