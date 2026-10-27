scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आर्मी इक्वेस्ट्रियन चैम्पियनशिप का पहली बार दिल्ली में आयोजन, इवेंटिंग में प्रदीप कुमार ने मारी बाजी

Army Equestrian Championships 2026 का आयोजन 5 से 18 अक्टूबर तक पहली बार नई दिल्ली के आर्मी इक्वेस्ट्रियन सेंटर, दिल्ली कैंट में हुआ. इसमें ड्रेसाज, शो जंपिंग, इवेंटिंग और टेंट पेगिंग की स्पर्धाएं आयोजित की गईं.

Advertisement
X
भारतीय सेना की घुड़सवारी प्रतियोगिता के इतिहास में जुड़ा नया अध्याय. (Screengrab)
भारतीय सेना की घुड़सवारी प्रतियोगिता के इतिहास में जुड़ा नया अध्याय. (Screengrab)

आर्मी इक्वेस्ट्रियन चैम्पियनशिप (AEC) के इतिहास में 2026 का संस्करण खास रहा. 5 से 18 अक्टूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता का पहली बार नई दिल्ली में आयोजन किया गया. दिल्ली कैंट स्थित आर्मी इक्वेस्ट्रियन सेंटर में हुई इस चैम्पियनशिप ने भारतीय सेना के घुड़सवारी खेलों के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा.

चैम्पियनशिप में घुड़सवारी की चार प्रमुख स्पर्धाएं- ड्रेसाज, शो जंपिंग, इवेंटिंग और टेंट पेगिंग आयोजित की गईं. इसमें सीनियर और कैडेट वर्ग के लिए भी अलग-अलग स्पर्धाएं रखी गई थीं.

इवेंटिंग में प्रदीप कुमार शीर्ष पर

थ्री-स्टार इवेंटिंग स्पर्धा में आर्मी इक्वेस्ट्रियन नोड के प्रदीप कुमार ने अपने घोड़े परिंदा के साथ पहला स्थान हासिल किया. उन्होंने ड्रेसाज में 31.8, क्रॉस-कंट्री में 6 और शो जंपिंग में 8 पेनल्टी पॉइंट हासिल किए. इस तरह उनका कुल स्कोर 45.8 पेनल्टी पॉइंट रहा.

आर्मी इक्वेस्ट्रियन नोड के ही सचिन चंदेल ने अपने घोड़े प्राइड के साथ 63.6 पेनल्टी पॉइंट लेकर दूसरा स्थान हासिल किया. वहीं, पी. विश्वनाथ अपने घोड़े अमर के साथ 64.7 पेनल्टी पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

इवेंटिंग में पेनल्टी पॉइंट के आधार पर नतीजे तय होते हैं. इसमें जिस राइडर के पेनल्टी पॉइंट सबसे कम होते हैं, वही विजेता बनता है. इस लिहाज से प्रदीप कुमार ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया.

Advertisement

EFI और FEI के नियमों के तहत आयोजन

चैम्पियनशिप का आयोजन इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया (EFI) के तकनीकी दिशानिर्देशों और फेडरेशन इक्वेस्ट्रे इंटरनेशनेल (FEI) के लागू नियमों के अनुरूप किया गया.

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल प्रतिस्पर्धी खेलों को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि सेना के राइडर्स और घोड़ों का व्यवस्थित विकास करना भी है. नई दिल्ली में पहली बार आयोजन के साथ आर्मी इक्वेस्ट्रियन चैम्पियनशिप ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिहार टेंडर घोटाला: 6 IAS अधिकारियों को ED का समन, रिशु श्री से कनेक्शन को लेकर पूछताछ |
    इन तटों से टकराएगा चक्रवात अर्नब, 150 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं |
    दूल्हा-दुल्हन जा रहे थे प्री-वेडिंग शूट के लिए, हाईवे पर बकरी को बचाने में बाइक से भिड़ी स्कॉर्पियो, तीन की मौत |
    बंगाल: एक दिन, 2 क्राइम, 2 एनकाउंटर, हथियार छीनकर भागने की कोशिश में दोनों मारे गए |
    'बोलने की आजादी छिन रही', अरुणाचल में विरोध के बीच ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना |
    Karwa Chauth 2026 Date: विदेश में एक दिन पहले रखा जाएगा व्रत, जानें वजह |
    गोद में दुधमुंहा बेटा, हाथ में सरकारी काम का जिम्मा... पटवारी मां की ममता कर देगी भावुक, IAS अफसर ने दी शाबाशी |
    'भारत को भविष्य की टेक्नोलॉजी बनानी और दुनिया को लीड करना होगा', बोले PM मोदी |
    'बालिका वधू' एक्ट्रेस की 6 महीने में टूटी सगाई, हसीना के प्यार में Ex मंगेतर, दिया धोखा? |
    जयपुर पोलो ग्राउंड मस्जिद विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, नमाज पर लगी रोक हटाने की याचिका
    Advertisement