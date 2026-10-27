दूल्हा-दुल्हन जा रहे थे प्री-वेडिंग शूट के लिए, हाईवे पर बकरी को बचाने में बाइक से भिड़ी स्कॉर्पियो, तीन की मौत

पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले में एक बकरी को बचाने की कोशिश के दौरान भीषण सड़क हादसा हो गया. बर्धमान-सिउड़ी नेशनल हाईवे 114 पर एक बाइक और स्कॉर्पियो की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दूर जा गिरा, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. मृतकों में बाइक सवार और दो कैमरामैन शामिल हैं. हादसे के समय स्कॉर्पियो में होने वाले दूल्हा-दुल्हन समेत सात लोग सवार थे. सभी प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए बर्दवान से बोलपुर की ओर जा रहे थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को इलाज के लिए बर्दवान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया.

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यह हादसा पूर्व बर्दवान जिले के भातार थाना क्षेत्र में झरना मोड़ के पास हुआ. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बर्दवान शहर के दिघिरपार इलाके से एक स्कॉर्पियो प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए बोलपुर की ओर जा रही थी. वाहन में ड्राइवर समेत सात लोग सवार थे. इनमें शादी करने जा रहे दूल्हा-दुल्हन भी शामिल थे. इसी दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल बर्दवान की ओर आ रही थी. बताया जा रहा है कि अचानक एक बकरी मोटरसाइकिल के सामने आ गई. उसे बचाने की कोशिश में बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया और मोटरसाइकिल सड़क के दाईं ओर चली गई. इसी समय सामने से आ रही स्कॉर्पियो से बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. अचानक हुए इस हादसे से दोनों वाहनों में सवार लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला.

टक्कर के बाद खाई में पलट गई स्कॉर्पियो

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बाइक और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल सवार उछलकर दूर जा गिरा. वहीं, स्कॉर्पियो चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी सड़क किनारे बनी खाई में पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे. घटना की जानकारी मिलने पर भातार थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया.

इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई. मृतकों में बाइक सवार और प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए जा रहे दो कैमरामैन शामिल हैं. स्कॉर्पियो में सवार चार अन्य लोग घायल हो गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए बर्दवान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचाया. घायलों का इलाज कराया जा रहा है.

प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए निकले थे दूल्हा-दुल्हन

पुलिस सूत्रों के अनुसार, स्कॉर्पियो में सवार लोग बर्दवान शहर के दिघिरपार इलाके से बोलपुर की ओर जा रहे थे. उनका उद्देश्य शादी से पहले प्री-वेडिंग फोटोशूट कराना था. वाहन में दूल्हा-दुल्हन के अलावा ड्राइवर और अन्य लोग भी मौजूद थे. लेकिन रास्ते में झरना मोड़ के पास हुए हादसे ने इस सफर को दर्दनाक घटना में बदल दिया. बकरी को बचाने की कोशिश के दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ने के बाद स्कॉर्पियो से टक्कर हुई और वाहन खाई में पलट गया.

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हादसे की सूचना मिलते ही भातार थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. घटना पूर्व बर्दवान जिले में बर्धमान-सिउड़ी नेशनल हाईवे 114 पर हुई. फिलहाल हादसे में तीन लोगों की मौत और चार लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.



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