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₹10 लाख की डिमांड, ₹2.50 लाख लेने होटल पहुंची युवती, रकम मिलते ही लेडी पुलिस ने थप्पड़ जड़े

जबलपुर में कोतवाली पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के मामले में पूजा रैदास नाम की युवती को होटल में ₹2.50 लाख लेते हुए पकड़ा. पुलिस के अनुसार युवती ने युवक से ₹10 लाख की मांग की थी और रकम नहीं देने पर थाने में शिकायत करने की धमकी दी थी. युवक की शिकायत पर पुलिस ने ट्रैप लगाया और रकम लेते ही युवती को हिरासत में ले लिया.

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प्रेम संबंध के बाद ब्लैकमेलिंग कर रही युवती गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
प्रेम संबंध के बाद ब्लैकमेलिंग कर रही युवती गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

जबलपुर में ब्लैकमेलिंग के एक मामले में कोतवाली पुलिस ने ऐसा ट्रैप लगाया कि युवक से रकम लेने पहुंची युवती खुद पुलिस के जाल में फंस गई. पुलिस ने पूजा रैदास नाम की युवती को होटल में ₹2.50 लाख की रकम लेते हुए हिरासत में लिया है. पुलिस के अनुसार युवती पर युवक को ब्लैकमेल कर ₹10 लाख मांगने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक गौरीघाट थाना क्षेत्र में रहने वाले सार्थक सिंह की करीब एक साल पहले उमरिया निवासी पूजा रैदास से पहचान हुई थी. दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी और मुलाकातें होने लगीं. इसके बाद आरोप है कि युवती ने युवक को धमकाना शुरू कर दिया.

पुलिस के अनुसार युवती ने युवक से ₹10 लाख की मांग की. आरोप है कि रकम नहीं देने पर थाने में शिकायत करने की बात कही गई. लगातार मिल रही धमकियों से परेशान युवक ने मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने युवक की मदद से ट्रैप की योजना बनाई. तय योजना के मुताबिक युवक को युवती के बताए होटल में ₹2.50 लाख लेकर भेजा गया. पुलिस टीम पहले से ही मौके पर मौजूद थी और पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही थी.

ब्लैकमेल कर युवक से मांगे 10 लाख रुपये

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इसके बाद होटल में युवक और युवती की मुलाकात हुई. युवक ने युवती को ₹2.50 लाख की रकम सौंपी. जैसे ही युवती ने रकम ली, पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दे दी और उसे पकड़ लिया. पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ब्लैकमेलिंग से जुड़े इस मामले में और क्या तथ्य सामने आते हैं.

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मामले में पुलिस की कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लेडी पुलिसकर्मी युवती को पकड़ती नजर आ रही है. वीडियो में पुलिसकर्मी द्वारा युवती को थप्पड़ मारने का दृश्य भी दिखाई देता है. हालांकि, इस कार्रवाई से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

पुलिस ने आरोपी युवती को किया अरेस्ट 

पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता युवक ने आरोप लगाया था कि उसे लगातार धमकाया जा रहा था और उससे बड़ी रकम की मांग की जा रही थी. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने रकम देने के बहाने युवती को होटल बुलाने की योजना बनाई. इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक और युवती के बीच पहले से क्या संबंध थे और ₹10 लाख की मांग किन परिस्थितियों में की गई थी.

 

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