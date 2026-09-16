US Fed Decision: अमेरिका में आज बड़ा फैसला... दुनिया की नजर, शेयर बाजार में असली खेल तो कल होगा!

पिछले कुछ दिनों से अमेरिका से लेकर भारतीय शेयर बाजार और पूरे एशियन मार्केट में गिरावट दिख रही है. दुनियाभर के शेयर बाजार इन दिनों दबाव में कारोबार कर रहे हैं. हालांकि, बुधवार को भारतीय शेयर बाजार थोड़ा रिकवरी मोड़ में था, लेकिन एक्‍सपर्ट्स इसे भारी गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी मान रहे हैं और ये डर जता रहे हैं कि आगे भारी गिरावट हो सकती है.

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अमेरिकी बाजार में मंगलवार को भारी गिरावट देखने मिली थी. नैस्‍डैक 0.50 फीसदी टूट गया था, जबकि डाऊ जोन्‍स 0.63 फीसदी गिर गया था. S&P में भी 0.5 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी. वहीं मंगलवार को भारतीय बाजार में भी भारी गिरावट आई थी. Nifty50 करीब 300 अंक टूट चुका था. यह गिरावट सिर्फ एक वजह से हुई, जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है.

आज फेड का फैसला, फिर होगा असली खेल

अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के दबाव में ग्‍लोबल से लेकर एशियन मार्केट तक गिरावट देखी गई है. एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि US फेडरल रिजर्व इस बार ब्‍याज दरों में 20 से 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है और 3.75 फीसदी से बढ़ाकर 4.00 फीसदी कर सकता है. अगर सच में ऐसा होता है तो अमेरिका से लेकर भारतीय बाजार तक सभी बूरी तरह से टूटेंगे. बुधवार की रात में ही इसका ऐलान किया जा सकता है.

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अगर नहीं बढ़ा रेट तो क्‍या?

एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि महंगाई से लेकर जॉब डाटा तक के आंकड़े ये अशंका जता रहे हैं कि फेड रेट में इजाफा हो सकता है. ऐसे में अगर ये बढ़ोतरी होती है तो अमेरिकी बाजारों में तो इसका असर आज रात को ही दिख जाएगा और भारतीय, एशियन मार्केट में इसका असर गुरुवार को दिखाई देगा.

लेकिन, बढ़ोतरी के संकेत के बावजूद भी फेडरल रिजर्व रेट नहीं बढ़ता है तो मार्केट स्थिर रह सकते हैं. वहीं दूसरी ओर अगर रेट में बढ़ोतरी के बाद कटौती होती है, जैसा कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप चाह रहे हैं तो मार्केट में तेजी आ सकती है.

100 फीसदी टैरिफ पर भी फैसला

बिल अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार दे सकता है. ऐसे में भारतीय बाजार इसे लेकर भी डरा हुआ है और अनुमान है कि भारत पर इस टैरिफ का असर हो सकता है, क्‍योंकि भारत का रूस से तेल आयात बढ़ा है.

सोना-चांदी के दाम में आ सकती है गिरावट

दूसरी तरफ, अगर सोने-चांदी को देखें तो पिछले कुछ दिनों के दौरान फेड के फैसले को लेकर सोना और चांदी के दाम में गिरावट आ रही है. ऐसे में अगर फेडरल रिजर्व बैंक ब्‍याज दरों में इजाफा करता है तो सोना-चांदी का भाव तेजी से गिरेगा. लेकिन अगर कटौती करता है तो सोने-चांदी के भाव में उछाल आ सकती है.

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(नोट- अगर आप शेयर बाजार से लेकर सोना-चांदी या किसी भी एसेट में निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें. Aajtak.in किसी भी तरह के निवेश की जानकारी नहीं देता है.)



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