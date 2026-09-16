scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

US Fed Decision: अमेरिका में आज बड़ा फैसला... दुनिया की नजर, शेयर बाजार में असली खेल तो कल होगा!

Fed Interest Rate Decision: अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही है, क्‍योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक रेट में बढ़ोतरी कर सकता है. अगर ये बढ़ोतरी नहीं होती है तो बाजार स्थिर या तेजी पर कारोबार कर सकता है.

Advertisement
X
यूएस फेड के फैसले वाला दिन. (Photo: ITG)
यूएस फेड के फैसले वाला दिन. (Photo: ITG)

पिछले कुछ दिनों से अमेरिका से लेकर भारतीय शेयर बाजार और पूरे एशियन मार्केट में गिरावट दिख रही है. दुनियाभर के शेयर बाजार इन दिनों दबाव में कारोबार कर रहे हैं. हालांकि, बुधवार को भारतीय शेयर बाजार थोड़ा रिकवरी मोड़ में था, लेकिन एक्‍सपर्ट्स इसे भारी गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी मान रहे हैं और ये डर जता रहे हैं कि आगे भारी गिरावट हो सकती है. 

अमेरिकी बाजार में मंगलवार को भारी गिरावट देखने मिली थी. नैस्‍डैक 0.50 फीसदी टूट गया था, जबकि डाऊ जोन्‍स 0.63 फीसदी गिर गया था. S&P में भी 0.5 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी. वहीं मंगलवार को भारतीय बाजार में भी भारी गिरावट आई थी. Nifty50 करीब 300 अंक टूट चुका था. यह गिरावट सिर्फ एक वजह से हुई, जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है. 

आज फेड का फैसला, फिर होगा असली खेल 
अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के दबाव में ग्‍लोबल से लेकर एशियन मार्केट तक गिरावट देखी गई है. एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि US फेडरल रिजर्व इस बार ब्‍याज दरों में 20 से 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है और 3.75 फीसदी से बढ़ाकर 4.00 फीसदी कर सकता है. अगर सच में ऐसा होता है तो अमेरिका से लेकर भारतीय बाजार तक सभी बूरी तरह से टूटेंगे. बुधवार की रात में ही इसका ऐलान किया जा सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Top Stock Amid Stock Market Crash
कल क्रैश... आज बमबम शेयर बाजार, इन स्टॉक्स ने मचाया गदर
UPI Payment MDR Charge Update
UPI से शेयर, IPO, MF में लगाते हैं पैसे? जानें MDR का कितना असर
sbi ecowrap report
अचानक SBI ने बजाई खतरे की घंटी, RBI से कहा- दो बार बढ़ाएं रेपो रेट
Stock Market Crash
बड़ा है डर... अब हुई चीन की एंट्री, शेयर बाजार में मचेगा कोहराम!
Stock market today: Devarsh Vakil, Head of Prime Research at HDFC Securities said rising energy costs are stoking fears of sticky inflation, adding pressure to borrowing costs and weighing on richly valued equities.
ये 3 कारण... अचानक शेयर बाजार में आया भूचाल, 1400 अंक टूटा सेंसेक्स
Advertisement

अगर नहीं बढ़ा रेट तो क्‍या? 
एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि महंगाई से लेकर जॉब डाटा तक के आंकड़े ये अशंका जता रहे हैं कि फेड रेट में इजाफा हो सकता है. ऐसे में अगर ये बढ़ोतरी होती है तो अमेरिकी बाजारों में तो इसका असर आज रात को ही दिख जाएगा और भारतीय, एशियन मार्केट में इसका असर गुरुवार को दिखाई देगा. 

लेकिन, बढ़ोतरी के संकेत के बावजूद भी फेडरल रिजर्व रेट नहीं बढ़ता है तो मार्केट स्थिर रह सकते हैं. वहीं दूसरी ओर अगर रेट में बढ़ोतरी के बाद कटौती होती है, जैसा कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप चाह रहे हैं तो मार्केट में तेजी आ सकती है. 

100 फीसदी टैरिफ पर भी फैसला
बिल अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार दे सकता है. ऐसे में भारतीय बाजार इसे लेकर भी डरा हुआ है और अनुमान है कि भारत पर इस टैरिफ का असर हो सकता है, क्‍योंकि भारत का रूस से तेल आयात बढ़ा है. 

सोना-चांदी के दाम में आ सकती है गिरावट
दूसरी तरफ, अगर सोने-चांदी को देखें तो पिछले कुछ दिनों के दौरान फेड के फैसले को लेकर सोना और चांदी के दाम में गिरावट आ रही है. ऐसे में अगर फेडरल रिजर्व बैंक ब्‍याज दरों में इजाफा करता है तो सोना-चांदी का भाव तेजी से गिरेगा. लेकिन अगर कटौती करता है तो सोने-चांदी के भाव में उछाल आ सकती है. 

Advertisement

(नोट- अगर आप शेयर बाजार से लेकर सोना-चांदी या किसी भी एसेट में निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें. Aajtak.in किसी भी तरह के निवेश की जानकारी नहीं देता है.)
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    महुआ मोइत्रा पर फिर फेंके गए अंडे, काले झंडे दिखाकर लगे 'गो बैक' के नारे, TMC ने BJP कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप |
    डिफेंडर्स-बेंटले-फेरारी में घूमते छात्र नेता, बंट रहे पिज्जा-बर्गर... DUSU चुनाव के रंग में रंगा डीयू कैंपस, पढ़ें- स्पेशल रिपोर्ट |
    US Fed Decision: अमेरिका में आज बड़ा फैसला... दुनिया की नजर, शेयर बाजार में असली खेल तो कल होगा! |
    मक्का पर ड्रोन हमले की कोशिश! हूती विद्रोहियों पर आरोप में कितना दम? |
    रोते ही रुक जाती है बच्ची की सांस, 1.63 करोड़ में सिर्फ 1 को होती है ये बीमारी; जानें क्या है RARB जीन डिसऑर्डर |
    इंदौर: मकान तोड़ने का चल रहा था काम, अचानक भरभराकर गिरा मलबा, 3 महिलाओं की मौत |
    'तो कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा...', BJP से गठबंधन पर राजभर के बयान से खलबली |
    कौन हैं अनंत नाग, जिन्हें मिला दादासाहेब फाल्के पुरस्कार, PM मोदी ने दी बधाई |
    चारपाई पर प्रेमी संग बैठी थी नाबालिग, नाना ने देख लिया, कुछ देर बाद कुएं में मिली लाश, ऐसे खुला राज |
    'मजबूरी में मां-बाप को छोड़ना पड़ा था', दर्दभरा रहा था रोहित शर्मा का बचपन, खोला सालों पुराना राज
    Advertisement