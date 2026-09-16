scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंदौर: मकान तोड़ने का चल रहा था काम, अचानक भरभराकर गिरा मलबा, 4 महिलाओं की मौत, 5 घायल

इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में जर्जर मकान को तोड़ने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. मकान का हिस्सा अचानक गिरने से तीन महिलाओं की मौके पर मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि चार लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को एमवाय अस्पताल रेफर किया गया है. मलबे में अभी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है.

Advertisement
X
जर्जर मकान तोड़ने के दौरान भरभराकर गिरा. (Photo: Screengrab)
जर्जर मकान तोड़ने के दौरान भरभराकर गिरा. (Photo: Screengrab)

इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में जर्जर मकान को तोड़ने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. मकान का हिस्सा अचानक भरभराकर गिरने से वहां मौजूद लोग मलबे की चपेट में आ गए. हादसे में चार महिलाओं की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं. इनमें चार घायलों को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि एक घायल महिला का इलाज सीएचसी सांवेर में चल रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, सांवेर क्षेत्र में एक जर्जर मकान को तोड़ने का काम चल रहा था. इसी दौरान मकान का हिस्सा अचानक गिर गया. वहां मौजूद लोग मलबे की चपेट में आ गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद मलबा हटाने और राहत-बचाव का काम शुरू किया गया. हादसे में रीना, सीमा बाई, चंदा बाई और सुशीला बाई की मौत हुई है. मृतकों में रीना की उम्र 30 साल, सीमा बाई की उम्र 33 साल, चंदा बाई की उम्र 30 साल और सुशीला बाई की उम्र करीब 50 साल बताई गई है. रीना संत रविदास मोहल्ला, वार्ड नंबर 15, सांवेर की रहने वाली थीं. सीमा बाई और चंदा बाई सांवेर की निवासी थीं, जबकि सुशीला बाई कायस्थ खेड़ी कांकड़ की रहने वाली थीं.

चीख-पुकार से मची अफरा-तफरी

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi Chatron Ki Goonj Indore
पांच शर्तों के साथ मिली राहुल के कार्यक्रम को मंजूरी, इंदौर में होनी है 'छात्रों की गूंज'
वाहन में तेज आवाज में बज रहा था साउंड सिस्टम. (Photo: ITG)
तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाना पड़ा भारी, वाहन और बॉक्स जब्त
India ODI Squad 2026
LIVE: आज टीम इंडिया का ऐलान, रोह‍ित-हार्दिक पर नजर, पंत की वापसी तय?
Chhatron Ki Goonj non-political event
'इजाजत नहीं मिली तो सड़क पर करेंगे सभा...', जीतू पटवारी की चेतावनी
जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाई-पावर्ड कमेटी बैठी (Photo-File)
काले हिरण शिकार मामले में मुख्य तस्कर की जमानत खारिज, SC का बड़ा फैसला

हादसे में मंजू बाई, सुंदर बाई, सुनील और दिलीप घायल हुए हैं. सभी को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल रेफर किया गया है. मंजू बाई की उम्र 30 साल है और वह संत रविदास मोहल्ला, वार्ड नंबर 15, सांवेर की रहने वाली हैं. सुंदर बाई की उम्र 45 साल है और वह सांवेर की निवासी हैं. सुनील की उम्र 25 साल और दिलीप की उम्र 26 साल बताई गई है. दोनों कुक्षी के रहने वाले हैं.

Advertisement

एक महिला का सीएचसी सांवेर में इलाज

हादसे में घायल संतोषी बाई को सीएचसी सांवेर में भर्ती कराया गया है. संतोषी बाई की उम्र 30 साल है और वह संत रविदास मोहल्ला, वार्ड नंबर 15, सांवेर की निवासी हैं. फिलहाल हादसे में चार महिलाओं की मौत और पांच लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस और प्रशासन की टीम घटना की जांच में जुटी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एक लाश पेड़ पर, दूसरी गंगा में, कपड़े गायब... पति-पत्नी की मौत का राज खोलेगी गोल्ड मेडलिस्ट डॉग मैरी |
    कौन थीं सुब्बुलक्ष्मी...जिनसे नेहरू ने कहा था- आपके सामने मैं मामूली PM, फैन थे गांधी! अब रश्मिका निभाएंगी किरदार |
    दिशा सालियान केस में CBI की FIR में 50 से ज्यादा नाम, फिर भी कोई आरोपी नहीं? जानिए क्या है पूरी कहानी! |
    जंतर-मंतर आंदोलन के बाद शिक्षा पर चर्चा गंभीर है या सिर्फ सियासत? साहिल के साथ देखें दंगल |
    घर में कार लिफ्ट लगवाने का कितना आएगा खर्चा? ज्यादा महंगा नहीं है |
    सुंदर हत्यारे... अपने बच्चों को ही भूखा मार देते हैं ये रंगीन तोते |
    पंचायत ऑफिस के अंदर डबल मर्डर... प्रॉपर्टी विवाद में बाप-बेटी की बेरहमी से हत्या |
    'मेरी आंखों में आंसू आ गए' बोलीं तमन्ना भाटिया, छठी मैया से जुड़ा कनेक्शन |
    हनुमान जी ने इस जगह तोड़ा था 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम का घमंड |
    बेडरूम की सफाई में कबाड़ समझकर गलती से भी न फेंकें ये 6 चीजें, बाद में होगा पछतावा; बढ़ जाएगा खर्च! जान लें नाम
    Advertisement