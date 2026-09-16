इंदौर: मकान तोड़ने का चल रहा था काम, अचानक भरभराकर गिरा मलबा, 4 महिलाओं की मौत, 5 घायल

इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में जर्जर मकान को तोड़ने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. मकान का हिस्सा अचानक भरभराकर गिरने से वहां मौजूद लोग मलबे की चपेट में आ गए. हादसे में चार महिलाओं की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं. इनमें चार घायलों को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि एक घायल महिला का इलाज सीएचसी सांवेर में चल रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, सांवेर क्षेत्र में एक जर्जर मकान को तोड़ने का काम चल रहा था. इसी दौरान मकान का हिस्सा अचानक गिर गया. वहां मौजूद लोग मलबे की चपेट में आ गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद मलबा हटाने और राहत-बचाव का काम शुरू किया गया. हादसे में रीना, सीमा बाई, चंदा बाई और सुशीला बाई की मौत हुई है. मृतकों में रीना की उम्र 30 साल, सीमा बाई की उम्र 33 साल, चंदा बाई की उम्र 30 साल और सुशीला बाई की उम्र करीब 50 साल बताई गई है. रीना संत रविदास मोहल्ला, वार्ड नंबर 15, सांवेर की रहने वाली थीं. सीमा बाई और चंदा बाई सांवेर की निवासी थीं, जबकि सुशीला बाई कायस्थ खेड़ी कांकड़ की रहने वाली थीं.

चीख-पुकार से मची अफरा-तफरी

हादसे में मंजू बाई, सुंदर बाई, सुनील और दिलीप घायल हुए हैं. सभी को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल रेफर किया गया है. मंजू बाई की उम्र 30 साल है और वह संत रविदास मोहल्ला, वार्ड नंबर 15, सांवेर की रहने वाली हैं. सुंदर बाई की उम्र 45 साल है और वह सांवेर की निवासी हैं. सुनील की उम्र 25 साल और दिलीप की उम्र 26 साल बताई गई है. दोनों कुक्षी के रहने वाले हैं.

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एक महिला का सीएचसी सांवेर में इलाज

हादसे में घायल संतोषी बाई को सीएचसी सांवेर में भर्ती कराया गया है. संतोषी बाई की उम्र 30 साल है और वह संत रविदास मोहल्ला, वार्ड नंबर 15, सांवेर की निवासी हैं. फिलहाल हादसे में चार महिलाओं की मौत और पांच लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस और प्रशासन की टीम घटना की जांच में जुटी है.



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