जेल में बंद रहते हुए आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला से बातचीत किया करते थे. इसी दौरान एक बार उन्होंने बेटे से ऐसी बात कही, जो अब उन्होंने समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र कार्यक्रम में सुनाई. आजम खान ने बताया कि उन्होंने अब्दुल्ला से कहा था, "यार दिल चाहता है कि 6 महीने के लिए अखिलेश भी जेल में आ जाते." लखनऊ में गुरुवार, 26 नवंबर को सपा के घोषणापत्र कार्यक्रम में आजम खान ने जेल के दिनों को याद करते हुए यह किस्सा सुनाया. इस दौरान उन्होंने बेटे के साथ जेल में बिताए वक्त, पत्नी की गिरफ्तारी और जेल से बाहर आने के बाद ईडी की कार्रवाई का भी जिक्र किया.

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बेटे के साथ जेल में बिताए वक्त को याद किया

आजम खान ने कहा कि जेल में अकेले रहना उतना मुश्किल नहीं है, जितना एक बेगुनाह बेटे को उसके पिता के साथ कैद में डाल देना. उन्होंने इसे बड़ी सजा बताते हुए कहा कि ऐसा जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया था. भगत सिंह के साथ भी ऐसा अत्याचार नहीं हुआ.

आजम खान ने अपने बेटे के साथ जेल में बिताए इस दौर को याद करते हुए कहा कि वह बहुत सख्त जान साबित हुए हैं. उन्होंने कहा, "हम मरेंगे तो, लेकिन कुछ करके ही मरेंगे."



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