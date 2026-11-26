उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कंपनी बाग में खादी एवं ग्रामोद्योग का 10 दिवसीय मंडल स्तरीय महोत्सव चल रहा है. 20 नवंबर से शुरू हुई यह प्रदर्शनी 29 नवंबर तक चलेगी. यहां देश के अलग-अलग राज्यों से आए कारीगरों और उद्यमियों ने करीब 85 स्टॉल लगाए हैं. इन स्टॉल पर खादी के कपड़ों से लेकर बनारसी साड़ियों, कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, शहद, ऑर्गेनिक उत्पादों और हस्तनिर्मित सामान तक की खरीदारी की जा सकती है.

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प्रदर्शनी में जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के पारंपरिक उत्पाद एक ही जगह उपलब्ध हैं. यह मेला खरीदारी के साथ अलग-अलग प्रदेशों की संस्कृति और कारीगरी को करीब से जानने का मौका भी दे रहा है.

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मेले में बनारस से आए गुलाम साबिर के स्टॉल पर रनकट, टिशू सिल्क, कतान सिल्क और मशरू सिल्क की साड़ियों की कई वैरायटी मौजूद हैं. उनका कहना है कि ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार साड़ी कस्टमाइज भी करा सकते हैं. उन्होंने सहारनपुर के लोगों से मेले में पहुंचकर स्थानीय और दूसरे राज्यों के कारीगरों को प्रोत्साहित करने की अपील की.

वहीं, कश्मीर से आए हमजा के स्टॉल पर अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, कश्मीरी कहवा और शहद जैसे उत्पाद मिल रहे हैं. इसके अलावा राजस्थान की नमकीन और दूसरे राज्यों के पारंपरिक उत्पाद भी लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं.

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युवा कलाकारों को भी मिला कमाई का मौका

प्रदर्शनी में युवा उद्यमी रिया ने लकड़ी के खिलौनों और अपनी बनाई पेंटिंग्स का स्टॉल लगाया है. उनके स्टॉल पर पोर्ट्रेट, ऑयल पेंटिंग, वॉटर पेंटिंग और प्रकृति से जुड़ी कलाकृतियां उपलब्ध हैं.

रिया का कहना है कि इस तरह के मेले युवा कलाकारों और छोटे उद्यमियों के लिए कमाई का अच्छा माध्यम हैं. स्टॉल के जरिए वे अपने हुनर को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आमदनी भी कर रहे हैं.

इस तरह प्रदर्शनी में कोई अपने पारंपरिक उत्पाद लेकर पहुंचा है तो कोई अपनी कला और हुनर को बाजार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है.

वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना उद्देश्य

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी माधवी सिंह ने बताया कि प्रदर्शनी में बोर्ड की ओर से वित्तपोषित इकाइयों और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े उद्यमियों को अपने उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन के लिए मंच दिया गया है. सहारनपुर के स्थानीय उद्यमियों को भी इसमें शामिल किया गया है.

उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य ऑर्गेनिक, पर्यावरण के अनुकूल और हस्तनिर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना है. यह आयोजन वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करने के साथ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक प्रयास है.

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बच्चों के मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी व्यवस्था

खादी महोत्सव में खरीदारी के अलावा खानपान, बच्चों के मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की गई है. कंपनी बाग में आयोजित इस प्रदर्शनी में प्रवेश पूरी तरह निशुल्क है.

मेले का समय: सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक

आयोजन की अवधि: 20 नवंबर से 29 नवंबर 2026

स्थान: कंपनी बाग, सहारनपुर

ऐसे में सहारनपुर और आसपास के लोगों के पास 29 नवंबर तक एक ही जगह देशभर के पारंपरिक उत्पादों, खादी के वस्त्रों और स्थानीय कारीगरों के हुनर को देखने और खरीदने का मौका है.

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