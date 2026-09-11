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Chana Jor Garam Recipe: सड़क किनारे मिलने वाला चना जोर गरम अब बनाएं घर पर, स्वाद होगा बिल्कुल ठेले जैसा!

Chana Jor Garam Recipe: सड़क किनारे मिलने वाला चना जोर गरम आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे. कुरकुरे चनों में चटपटे मसाले, प्याज, टमाटर और नींबू का स्वाद इसे और भी मजेदार बना देता है.

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स्ट्रीट फूड जैसा स्वाद अब घर पर (Photo- ITG)
स्ट्रीट फूड जैसा स्वाद अब घर पर (Photo- ITG)

Chana Jor Garam Recipe: भारत में स्ट्रीट फूड अपने अनोखे और लाजवाब स्वाद के लिए मशहूर हैं. उन्हीं में से एक है चना जोर गरम. सड़क किनारे मिलने वाला चना जोर गरम अपने चटपटे और कुरकुरे स्वाद के लिए काफी पसंद किया जाता है.  चने से बना होने के कारण इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है. अगर आपको भी चना जोर गरम पसंद है तो इसके लिए हमेशा बाहर जाने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी मेहनत से आप घर पर भी बाजार जैसा चटपटा चना जोर गरम तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर चना जोर गरम कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

चना तैयार करने के लिए
250 ग्राम काला चना
तेल जरूरत के अनुसार

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मसाले के लिए
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर
1 छोटा चम्मच चाट मसाला
1 छोटा चम्मच काला नमक
नमक स्वादानुसार

मिक्स करने के लिए
आधा प्याज, बारीक कटा हुआ
आधा टमाटर, बारीक कटा हुआ
1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
2 चम्मच हरी धनिया, बारीक कटी हुई
आधा नींबू

चना जोर गरम घर पर बनाएं कैसे?

  1. चना जोर गरम बनाने के लिए सबसे पहले काले चने को अच्छी तरह धोकर 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. इसके बाद चने को पानी से निकालकर प्रेशर कुकर में डालें. इसमें लगभग 2 गिलास पानी डालकर 2 सीटी आने तक उबाल लें.
  2. जब तक चने उबल रहे हैं, तब तक इसका मसाला तैयार कर लें. इसके लिए एक कटोरी में लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. आप चाहें तो इसमें थोड़ा भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं.
  3. अब कुकर का प्रेशर निकलने दें और चने को छान लें. उबले हुए चनों को किसी साफ जगह या प्लेट पर फैलाएं. अब बेलन की मदद से एक-एक चने को हल्का दबाकर चपटा कर लें. सभी चनों को इसी तरह तैयार कर लें.
  4. अब चपटे किए हुए चनों को कुछ देर पंखे की हवा में रखकर अच्छी तरह सुखा लें. चने जितने अच्छी तरह सूखेंगे, उतने ही कुरकुरे बनेंगे. इसके बाद कड़ाही में तेल गर्म करें और चनों को डालकर कुरकुरा होने तक तल लें.
  5. अगर आप कम तेल में बनाना चाहते हैं तो चनों को बेक भी कर सकते हैं. इसके लिए इन्हें बेकिंग ट्रे में फैलाएं, ऊपर से थोड़ा तेल डालें और ओवन में कुरकुरा होने तक बेक कर लें.
  6. अब तैयार कुरकुरे चनों को एक बड़े बाउल में निकालें. इसमें तैयार किया हुआ मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरी धनिया डालें. आखिर में आधा नींबू निचोड़कर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें.
  7. तैयार है आपका चटपटा और कुरकुरा चना जोर गरम. इसे तुरंत सर्व करें और घर पर ही स्ट्रीट फूड जैसा स्वाद लें.
---- समाप्त ----
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