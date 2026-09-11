Kal Rashifal 12 September 2026: कल 5 राशियों के लिए खुलेंगे कामयाबी के रास्ते, जानें अपना राशिफल

मेष राशि

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कल मेष राशि वालों को अपने काम में जिम्मेदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा. लेनदेन के मामलों में जल्दबाजी से बचें. किसी भी तरह के जोखिम वाले काम को करने से पहले अच्छी तरह विचार करें. कामकाज में सफलता सामान्य रह सकती है. किसी के लालच या प्रलोभन में आकर फैसला न लें. परिवार के लोगों की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी , किए गए वादे पूरे करने की कोशिश करें.

कार्यक्षेत्र में बिना सोचे-समझे पहल करने से बचें. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. भ्रम की स्थिति से दूर रहें. व्यापार में निरंतरता बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा. पेशेवर रवैया अपनाएं. आत्मविश्वास के साथ काम करें. कारोबारी समझौतों और अनुबंधों में सावधानी बरतें. आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. अचानक कुछ परिस्थितियां सामने आ सकती हैं. अनजान लोगों और अफवाहों से दूरी बनाए रखें.

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शुभ अंक: 3, 8, 9

शुभ रंग: गेहूंआ

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

वृषभ राशि

कल वृषभ राशि वालों के लिए दिन काफी सकारात्मक रहने वाला है. जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. शिक्षा से जुड़े मामलों में भी रुचि बढ़ेगी. अपनी प्रतिभा को निखारने और नई चीजें सीखने पर ध्यान देंगे. आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे. कामकाज में लोगों का सहयोग मिलेगा. नई शुरुआत के अवसर भी बन सकते हैं.

पेशेवर प्रयासों को गति मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आने वाली रुकावटें दूर होंगी. जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे. लंबित कामों में तेजी आएगी. कामकाज की गति बेहतर रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफल रहेंगे. आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. अपनी वित्तीय योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएंगे. लंबित योजनाओं को पूरा करने पर जोर रहेगा.



शुभ अंक: 3, 4, 6, 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को कल घरेलू जिम्मेदारियों पर खास ध्यान देना होगा. परिवार के लोगों से किए गए वादे पूरे करने का दबाव रह सकता है. अपनों के साथ नजदीकी बढ़ेगी . बड़ों का सानिध्य मिलेगा. निजी मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लें. सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा करने से बचें. कामकाज में तथ्यों और बेहतर प्रबंधन पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

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कार्यक्षेत्र पर आपका फोकस बना रहेगा. अलग-अलग प्रयासों में सक्रियता दिखाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण कामों में तेजी आएगी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. जरूरी सामान और सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है. आर्थिक और कारोबारी योजनाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे. प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े मामलों में भी सक्रियता बढ़ सकती है.ज्यादा संवेदनशील होने से बचें, वरना रिश्तों पर असर पड़ सकता है. पारिवारिक मामलों में त्याग की भावना रहेगी. बातचीत और सहज व्यवहार से माहौल बेहतर बना सकते हैं.



शुभ अंक: 3, 4, 5, 8

शुभ रंग: आसमानी

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन सामाजिक और व्यावसायिक मामलों में अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण लोगों का सहयोग मिलेगा. भाई-बंधुओं का साथ मिलेगा. आपसी सहयोग से मनचाही उपलब्धि हासिल हो सकती है. साहस और पराक्रम बढ़ेगा. आपकी साख और प्रभाव में भी वृद्धि हो सकती है. संपर्क और संवाद का दायरा बढ़ेगा.

पेशेवर प्रभाव बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बनी रहेगी. करियर और कारोबार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. बेवजह की बातचीत और अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें. आलस्य छोड़कर काम पर ध्यान दें.आर्थिक योजनाओं पर फोकस बनाए रखें. मनचाही वस्तु की प्राप्ति हो सकती है. लाभ और पद-प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. परिचितों की मदद भी प्राप्त हो सकती है. दोस्तों और करीबियों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. रिश्तों में आपसी समझ और सामंजस्य बढ़ेगा. परिजनों के साथ खुशियां साझा करेंगे.

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शुभ अंक: 2, 3, 4, 8

शुभ रंग: मूनस्टोन

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए कल घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. स्वजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है. सभी के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. भेंट-मुलाकात और बातचीत के जरिए आपसी संकोच दूर होगा. सुख-सुविधाओं और संसाधनों पर ध्यान रहेगा.

आर्थिक और कारोबारी प्रयास आपके पक्ष में रहेंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा . कामकाज से जुड़े मामलों में सकारात्मकता बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. बचत और संपत्ति के संरक्षण पर ध्यान देंगे. बैंकिंग से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. उत्साह और मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व में निखार आएगा. खानपान को लेकर भी रुचि बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1, 3, 4

शुभ रंग: बैंगनी

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन रचनात्मक और पेशेवर मामलों में अच्छा रहेगा. आपकी कला और कौशल से लोग प्रभावित होंगे. महत्वपूर्ण कामों में निरंतरता बनी रहेगी. कार्यगति बेहतर होगी. आर्थिक प्रयासों में भी सफलता मिल सकती है. रिश्तों में मजबूती आएगी और लोगों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे.

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व्यापार में तेजी बनी रहेगी. कारोबारी मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे. नए तरीके से सोचेंगे और लंबित कामों को आगे बढ़ाएंगे. साहस और आत्मविश्वास से कार्यक्षेत्र में अपनी जगह मजबूत करेंगे.आर्थिक लक्ष्य पूरे हो सकते हैं. अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे . योजनाओं को गति मिलेगी. मान-सम्मान और लोकप्रियता में भी वृद्धि हो सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रिय की बात सुनेंगे . रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश करेंगे. दोस्तों के साथ तालमेल बढ़ेगा. निजी जीवन में मधुरता बनी रहेगी.



शुभ अंक: 3, 4, 5, 8

शुभ रंग: समुद्री

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों को कल करियर और कारोबार में धैर्य के साथ काम करना होगा. बजट के अनुसार आगे बढ़ें. लेनदेन में सावधानी रखें. मेहनत पर भरोसा बनाए रखें. उपलब्धियां सामान्य रह सकती हैं, लेकिन लगातार प्रयासों से स्थिति बेहतर होगी. निवेश और जोखिम भरे फैसलों में जल्दबाजी न करें.

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें. बड़ों की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी. जिम्मेदारी से काम करने पर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. आर्थिक मामलों में नियमों का पालन करें. लालच और प्रलोभन से बचें. किसी भी योजना में आगे बढ़ने से पहले तथ्यों की अच्छी तरह जांच करें. रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य बनाए रखें. बेवजह प्रतिक्रिया देने से बचें. मन की बात कहने में झिझक हो सकती है, लेकिन बातचीत से निजी रिश्तों में स्पष्टता आएगी.

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शुभ अंक: 3, 4, 6, 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए कल का दिन कारोबार और पारिवारिक मामलों में अच्छा रह सकता है. कारोबारी संबंधों को मजबूत करने का मौका मिलेगा. घर-परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. बड़ों की सलाह मानकर आगे बढ़ेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लाभ में वृद्धि के संकेत हैं. करियर में संतुलन बना रहेगा. सहकर्मियों और सहयोगियों की मदद से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन के साथ काम करेंगे और साझा प्रयासों में सफलता मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. अनुभवी लोगों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. साख और सम्मान बढ़ेगा. वित्तीय मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. दोस्तों और करीबियों से मुलाकात होगी. प्रियजनों से जरूरी बात साझा कर पाएंगे. भावनात्मक रिश्तों में समझ और सामंजस्य बढ़ेगा.

शुभ अंक: 3, 8, 9

शुभ रंग: भूरा

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए कल लाभ और प्रभाव बढ़ने का दिन है. प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. आर्थिक प्रयासों में तेजी आएगी. संपर्क-संवाद मजबूत होंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. आय के नए स्रोत बनने के योग हैं. प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा.

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कार्यक्षेत्र में विस्तार के अवसर मिलेंगे. पेशेवर मामलों में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. कामकाज में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. नियमों का पालन करते हुए दूसरों का भरोसा जीतेंगे. मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं. अनुबंध और कारोबारी योजनाओं को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा. आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी और कामों में तेजी आएगी. प्रेम और स्नेह से जुड़े मामलों में सकारात्मकता रहेगी. परिवार में शुभता का माहौल बनेगा. प्रियजनों के साथ घूमने-फिरने का मौका मिल सकता है.

शुभ अंक: 2, 3, 8

शुभ रंग: पीतांबरी

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए कल का दिन भाग्य का साथ लेकर आएगा. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. पेशेवर सफलता से उत्साह बढ़ेगा. कारोबार से जुड़े मामलों में सुधार होगा. मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं. करियर और व्यापार में लाभ के अवसर बढ़ेंगे.

कार्यक्षेत्र में सकारात्मक माहौल रहेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है. शासन-प्रशासन से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. आधुनिक तरीकों को अपनाकर तेजी से आगे बढ़ेंगे. संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है. कार्य विस्तार के अवसर मिलेंगे . आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश सफल रहेगी. अनुशासन पर जोर देंगे . दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. खानपान और व्यक्तित्व पर ध्यान देने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक: 4, 8

शुभ रंग: गहरा नीला

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को कल करियर और कारोबार में जल्दबाजी से बचना होगा. पेशेवर चर्चाओं में समझदारी से हिस्सा लें. लेनदेन में छोटी सी चूक भी लाभ को प्रभावित कर सकती है. बजट का ध्यान रखें. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें. कार्य विस्तार से जुड़े मामलों में सक्रियता रहेगी, वहीं समकक्ष लोगों का सहयोग मिलेगा.

कारोबारी चुनौतियां बढ़ सकती हैं. व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी. विवाद की आशंका है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. आर्थिक दबाव से बचने के लिए लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. निजी निवेश के मामलों में सावधानी बरतें. आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. योजना बनाकर आगे बढ़ें. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं, इसलिए नियमों का पालन करें. शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें. व्यवस्थित दिनचर्या और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा.

शुभ अंक: 3, 4, 8

शुभ रंग: नीलम के समान

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए कल का दिन साझेदारी और कारोबारी मामलों में अच्छा रहेगा. सामूहिक योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी और नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी. उद्योग और व्यापार से जुड़े मामलों पर फोकस रहेगा. लेनदेन से जुड़े मामलों में सुधार आएगा. भावनात्मक बातचीत में भी प्रभावी रहेंगे.

पेशेवरता बनी रहेगी. कामकाज से जुड़ी चर्चाओं में स्थायित्व पर ध्यान देंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर हो सकता है. अलग-अलग मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और कारोबार में वृद्धि के संकेत हैं. आर्थिक सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे और वित्तीय मामलों में सहजता बनी रहेगी. जमीन और मकान से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. मानसिक फोकस बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत मिल सकती है. सुख और शांति का अनुभव होगा.

शुभ अंक: 3, 8, 9

शुभ रंग: खाकी

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का दान करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

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