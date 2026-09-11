महाराष्ट्र: भंडारा में भीषण सड़क हादसा, 3 बच्चों समेत 8 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

महाराष्ट्र के भंडारा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. पिंपलगांव सड़क के पास नागपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक की पिकअप वैन से टक्कर हो गई. हादसे में तीन बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई. तीन अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें साकोली उप-जिला अस्पताल ले जाया गया.

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पुलिस ने बताया कि शुक्रवार तड़के महाराष्ट्र के भंडारा जिले में ट्रक और स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUV) की टक्कर में तीन बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, हादसा लखनी तहसील में मानेगांव और पिंपलगांव के बीच सुबह करीब 4 बजे हुआ.

मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'एक बोलेरो की ईचर ट्रक से टक्कर हो गई. बोलेरो में सवार आठ लोगों, जिनमें पांच वयस्क और तीन बच्चे थे, की हादसे में मौत हो गई.' उन्होंने बताया कि पीड़ित छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के रास्ते नागपुर जा रहे थे.

पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुए हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है.

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महाराष्ट्रात नांदेड येथे झालेल्या दुर्घटनेतील जीवितहानीबद्दल ऐकून दुःख झाले. या दुःखद प्रसंगी माझ्या संवेदना शोकाकुल कुटुंबीयांसोबत आहेत. जखमींच्या तब्येतीत लवकर सुधार होण्यासाठी मी प्रार्थना करतो.



प्रत्येक मृत व्यक्तीच्या निकटवर्तीयांना PMNRF मधून ₹2 लाखांची सानुग्रह मदत… — PMO India (@PMOIndia) September 11, 2026

पीएमओ की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि मृतकों के प्रत्येक परिजन को PMNRF से 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. घायलों को 50,000 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.

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