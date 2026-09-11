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एलेना रिबाकिना का जबरदस्त पलटवार, कोको गॉफ को हराकर फाइनल में पहुंचीं, अब आर्यना सबालेंका से खिताबी टक्कर

आर्यना सबालेंका के पास यूएस ओपन में लगातार तीसरी बार खिताब जीतने का मौका है, जबकि एलेना रिबाकिना न्यूयॉर्क में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की कोशिश करेंगी. रिबाकिना इस सीजन में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत चुकी हैं और अब उनकी नजरें एक और बड़ी ट्रॉफी पर हैं.

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वर्ल्ड नंबर-1 एलेना रिबाकिना ने कोको गॉफ को किया बाहर. (Photo: Reuters)
वर्ल्ड नंबर-1 एलेना रिबाकिना ने कोको गॉफ को किया बाहर. (Photo: Reuters)

कजाकिस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी एलेना रिबाकिना यूएस ओपन 2026 के विमेंस सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं. वर्ल्ड नंबर-1 रिबाकिना ने यूएसए की कोको गॉफ को तीन सेट के रोमांचक मुकाबले में 3-6, 6-4, 6-4 से हरा दिया. शुक्रवार (11 सितंबर) को आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए हाईवोल्टेज सेमीफाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त गॉफ ने शुरुआत में बढ़त बनाई, लेकिन रिबाकिना ने अगले दोनों सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

कोको गॉफ ने मुकाबले की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की और एलेना रिबाकिना पर लगातार दबाव बनाए रखा. अमेरिकी खिलाड़ी ने पहला सेट 6-3 से अपने नाम कर लिया. इसके बाद रिबाकिना ने रणनीति में बदलाव किया और अपनी सर्विस के साथ-साथ बेसलाइन गेम को बेहतर करते हुए वापसी शुरू की.

दूसरे सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन एलेना रिबाकिना ने अहम मौकों पर संयम बनाए रखा. उन्होंने सेट 6-4 से जीतकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया. तीसरे सेट में भी उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी और 6-4 से जीत दर्ज करते हुए फाइनल का टिकट हासिल कर लिया.

पहली बार यूएस ओपन फाइनल में रिबाकिना
एलेना रिबाकिना के लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले वह यूएस ओपन के चौथे दौर से आगे नहीं बढ़ सकी थीं. इस बार उन्होंने न्यूयॉर्क में अपने करियर का बेहतरीन शानदार प्रदर्शन करते हुए सीधे फाइनल में जगह बनाई है. सेमीफाइनल तक के सफर में रिबाकिना ने दो बार की यूएस ओपन चैम्पियन नाओमी ओसाका को भी हराया था. इसके अलावा क्वार्टर फाइनल में उन्हें किनवेन झेंग के खिलाफ तीन सेट तक संघर्ष करना पड़ा था. गॉफ के खिलाफ यह उनकी लगातार दूसरी जीत है. इससे पहले उन्होंने पिछले महीने टोरंटो सेमीफाइनल में भी गॉफ को एक सेट से पिछड़ने के बाद हराया था.

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फाइनल में ऐलेना रिबाकिना का सामना मौजूदा चैम्पियन आर्यना सबालेंका से होगा. सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराकर लगातार चौथी बार यूएस ओपन फाइनल में जगह बनाई. देखा जाए तो फाइनल में दुनिया की नंबर-1 और नंबर-2 खिलाड़ी आमने-सामने होंगी. रिबाकिना सेमीफाइनल में पहुंचते ही विश्व रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल कर चुकी हैं, जबकि सबालेंका उस शीर्ष स्थान पर काबिज खिलाड़ी के खिलाफ खिताब के लिए उतरेंगी.

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