Alert: बैंक हड़ताल पर SBI की एडवाइजरी, ATM का करें इस्तेमाल, ऑनलाइन सर्विस 24x7 चालू

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने ग्राहकों को अलर्ट किया है. दरअसल, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर 2026 तक लगातार तीन दिनों की देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है. इस हड़ताल के चलते बैंकों के कामकाज पर बुरा असर पड़ने की संभावना है.
ऐसे में अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) या किसी अन्य सरकारी बैंक में कोई जरूरी काम अटका हुआ है, तो उसे शुक्रवार को ही निपटाने का हरसंभव प्रयास करें. हालांकि ग्राहकों की परेशानी को देखते हुए SBI ने अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है. बैंक ने साफ कहा है कि वे हड़ताल के दौरान जरूरी बैंकिंग सेवाएं चालू रखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी शाखाओं में काम पर असर पड़ सकता है.
आम जनता पर क्या असर पड़ेगा?
महीने के अंत में लगातार तीन दिनों तक बैंक बंद रहने से आम ग्राहक, छोटे व्यापारी और नौकरीपेशा लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं. चेक क्लीयरेंस, पासबुक अपडेट, ड्राफ्ट बनवाना, लोन से जुड़ी कागजी कार्रवाई और कैश जमा या निकासी जैसे काम शाखाओं में जाकर करा पाना बेहद मुश्किल होगा.
बता दें, 28 से 30 सितंबर के बीच अगर आपकी कोई लोन EMI, बिल पेमेंट या चेक क्लीयरेंस की तारीख है, तो बैंक शाखा बंद रहने से दिक्कतें आ सकती हैं.
परेशान होने से बचने के लिए तुरंत करें ये 4 काम (SBI की सलाह)
1. समय से पहले निपटाएं काम: हड़ताल शुरू होने यानी 28 सितंबर से पहले-पहले बैंक जाकर अपने सभी पेंडिंग और जरूरी वित्तीय काम पूरे कर लें.
2. एटीएम (ATM/ADWM) का करें इस्तेमाल: अगर कैश निकालने या जमा करने की जरूरत पड़े, तो निकटतम एटीएम या ऑटोमेटेड डिपॉजिट-सह-विड्रॉल मशीन (ADWM) की मदद लें. कुछ पैसे निकाल कर घर में रख सकते हैं.
3. ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) जाएं: ग्रामीण या छोटे कस्बों में रहने वाले लोग अपने नजदीकी सीएसपी सेंटर पर जाकर लेनदेन कर सकते हैं.
4. डिजिटल बैंकिंग का लें सहारा: बैंक शाखाएं भले ही बंद रहें, लेकिन डिजिटल सेवाएं 24x7 चालू रहेंगी. ऐसे में पैसे ट्रांसफर करने या बिल पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग, YONO ऐप, मोबाइल बैंकिंग और UPI का इस्तेमाल करें. किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि बैंक ग्राहकों को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है और असुविधा को कम से कम करने का प्रयास कर रहा है.
हालांकि, राहत की बात यह है कि डिजिटल दौर में आज UPI और नेट बैंकिंग के जरिए लगभग 80% काम घर बैठे हो जाते हैं. लेकिन अगर आपका काम सीधे तौर पर बैंक ब्रांच से जुड़ा है, तो 28 सितंबर का इंतजार न करें और जल्द अपनी नजदीकी शाखा से संपर्क करें.
रविवार (27 सितंबर 2026) को देश के सभी सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे. वित्त मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 23 सितंबर को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 27 सितंबर को बैंक शाखाएं, कार्यालय और करेंसी चेस्ट सामान्य रूप से खुले रखने की मंजूरी दी है.
लगातार 5 दिन बैंक बंद होने से बचाना
बता दें, 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे और 27 को रविवार है. इसके तुरंत बाद 28 से 30 सितंबर तक 3 दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है. अगर रविवार को बैंक बंद रहते, तो शाखाएं लगातार 5 दिनों के लिए ठप हो जातीं. इसलिए रविवार को बैंकों में कामकाज होगा.