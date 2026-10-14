scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Silver Price Big Fall: और कितना टूटेगी चांदी? आज भी दाम में बड़ी गिरावट... सोना लुढ़का, देखें नए रेट

Gold-Silver Rate Fall Today: सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भी सोना-चांदी सस्ता हुआ. इसकी कीमत में एमसीएक्स से लेकर घरेलू बाजार तक में बड़ी गिरावट आई है.

Advertisement
X
बुधवार को भी सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट. (Photo: ITG)
बुधवार को भी सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट. (Photo: ITG)

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट (Gold-Silver Rate Fall) का सिलसिला जारी है. बीते तीन दिनों से लगातार ये कीमती धातुएं सस्ती हो रही हैं. मंगलवार की बड़ी गिरावट के बाद बुधवार को भी सोना सस्ता हुआ, तो वहीं चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. अब 1 Kg Silver Price अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से 2.03 लाख रुपये कम हो चुका है. 

चांदी में तेज गिरावट जारी
चांदी की कीमत में गिरावट की रफ्तार सोने की तुलना में तेज है. बीते कारोबारी दिन 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर गिरकर 2,19,217 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था और बुधवार को ये अचानक फिसलकर 2,17,022 रुपये प्रति किलो पर आ गया. यानी बुधवार को शुरुआती वायदा कारोबार में ही Silver 2195 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई. 

तीन दिन में इतनी सस्ती Silver 
MCX Silver Rate पर नजर डालें, तो इस सप्ताह की शुरुआत से ही इसकी कीमत में गिरावट जारी है. बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को चांदी का भाव 2,25,755 रुपये पर बंद हुआ था और बुधवार को 2,17,022 रुपये प्रति किलो से तुलना करें, तो ये कीमती धातु तीन दिनों में ही अब तक 8733 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई है. 

सम्बंधित ख़बरें

Silver-Gold Price Crash
Silver Price Crash: आज फिर चांदी क्रैश, हाई से अब 2 लाख रुपये सस्ती, सोना भी धड़ाम
Gold Silver Prices Fall
अचानक आज चांदी से ज्यादा सोना हो गया सस्ता, ये है एक डर?
Retail Inflation Surge
त्योहारों से ठीक पहले झटका, देश में अचानक इतनी बढ़ गई महंगाई... ये चीजें हुईं महंगी
Prices in India remain anchored by international spot bullion trends, USD/INR currency dynamics, and anticipatory retail demand ahead of peak festival shopping.
Gold-Silver Rate Fall: सोने के दाम में बड़ी गिरावट, चांदी तो अचानक हो गई इतनी सस्ती, देखें नए रेट
Prices in India remain anchored by international spot bullion trends, USD/INR currency dynamics, and anticipatory retail demand ahead of peak festival shopping.
Gold Rate Change: सोना खरीदने का है प्लान? जरा ठहरें... पहले जान लें 20, 22, 24 कैरेट का रेट
Advertisement

हाई से अब 2 लाख सस्ती 
चांदी की कीमत में लगातार जारी गिरावट के आधार पर कैलकुलेशन करें, तो ये अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से अब 2 लाख रुपये से ज्यादा सस्ती मिल रही है. बता दें कि जनवरी महीने में सिल्वर प्राइस पहली बार 4 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर के पार निकल गया था और 4,20,048 रुपये के लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा था. वर्तमान भाव के आधार पर देखें, तो चांदी वायदा कारोबार में अब हाई से 2,03,026 रुपये प्रति किलो सस्ती मिल रही है. 

सोने का भाव भी लुढ़का 
एमसीएक्स पर चांदी की कीमत के बाद अब बात करें, तो सोने के भाव के बारे में, तो बुधवार को इस कीमती पीली धातु का भाव भी गिरा है. MCX Gold Rate देखें, तो बीते कारोबारी दिन ये कीमती पीली धातु 1,48,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी, लेकिन बुधवार को ये 1,47,653 रुपये तक फिसल गई. यानी सोना 797 रुपये सस्ता हो गया. 

घरेलू मार्केट में सोना-चांदी 
वायदा कारोबार के बाद अब बात करते हैं घरेलू मार्केट में सोना-चांदी की कीमतों में बारे में, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट बीते बंद 1,47,617 रुपये से गिरकर 1,46,345 रुपये पर आ गया. वही चांदी की कीमत 2,19,038 रुपये से घटकर 2,14,392 रुपये प्रति किलो रह गई. 

Advertisement

(नोट: सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रूस ने 39 मिसाइल-120 ड्रोनों से यूक्रेन की बिजली-रेलवे पर किया बड़ा हमला |
    कक्षा 6 की पायल दीक्षित बनीं डीएम, IAS की कुर्सी पर बैठकर जानिए क्या-क्या लिए फैसले |
    पुणे में IT इंजीनियर ने की खुदकुशी, पति और ससुराल के 4 लोगों पर उत्पीड़न का केस, उलझी मौत की पहेली |
    पीली साड़ी पहन जया किशोरी ने किए मां बगलामुखी के दर्शन, कांगड़ा में गुलाबी सूट में भी लगीं सुंदर, Video |
    UP: पशुपालन भर्ती घोटाले में रिटायर्ड IAS योगेश कुमार ग‍िरफ्तार, सपा सरकार में थे प्रमुख सच‍िव |
    गुजरात: रात में घर के आंगन में घुसा तेंदुआ, खूंटे से बंधे मवेशी पर हमला कर मार डाला, CCTV में कैद हुई घटना |
    Hardik Pandya की छुट्टी की तैयारी! क्या Rohit Sharma बनेंगे दोबारा मुंबई इंडियंस के कप्तान? |
    बदलते मौसम में हो गई है खांसी? ये एलर्जी या किसी बीमारी का लक्षण? डॉक्टर ने बताया क्या है इलाज |
    'अंधेरे में अंतिम संस्कार, प्रेयर मीट नहीं रखी', तनुश्री ने नाना के निधन पर उठाए सवाल, पूछा- इतनी क्या जल्दी थी? |
    Blue Drum Verdict Case Live Updates: मुस्कान और साहिल की सजा पर फैसला आज, कोर्ट में शुरू हुई बहस
    Advertisement