LPG e-KYC की डेडलाइन खत्म... अब क्या? जानिए A To Z डिटेल

एलपीजी सिलेंडर की ई-केवाईसी के लिए डेडलाइन खत्म हो गई है, जो 16 अगस्त 2026 तय की गई थी. अब सवाल ये कि इस लास्ट डेट तक जिन एलपीजी यूजर्स ने ये प्रोसेस पूरा नहीं किया है, तो उनके साथ क्या होगा? क्या उनका LPG Cylinder रद्द हो जाएगा? बता दें कि तेल मंत्रालय से लेकर इंडेन गैस, भारत गैस, एचपी गैस सभी कंपनियों ने अपने ग्राहकों को सोशल मीडिया और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए ये अलर्ट किया था. आइए जानते हैं LPG-eKYC Rules के बारे में पूरी डिटेल...

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गैस कंपनियों से लेकर तेल मंत्रालय तक का अलर्ट

LPG e-KYC का ये रूल इंडेन गैस (Indane Gas), भारत गैस (Bharat Gas) और एचपी गैस (HP Gas) का उपयोग करने वाले घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर लागू होता है. ग्राहकों को भेजे गए आधिकारिक संदेशों के अनुसार, जो लोग ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहते हैं, वे सत्यापन पूरा होने तक घरेलू दरों पर एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए अपात्र हो सकते हैं. हालांकि, जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही अपना इसे पूरा कर लिया है, उन्हें यह प्रक्रिया दोहराने की जरूरत नहीं है. तेल मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जिन ग्राहकों ने अभी तक सत्यापन पूरा नहीं किया है, उनके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है.

16 अगस्त बीती अब आगे क्या?

एलपीजी ई-केवाईसी की लास्ट डेट 16 अगस्त बीत चुकी है, ऐसे में जो ग्राहक ये प्रोसेस पूरा करने में चूक गए हैं, तो अब क्या होगा? इसके लिए सिलेंडर बुकिंग और सब्सिडी नियमों की जानकारी होना जरूरी है. दरअसल, इस डेडलाइन के निकल जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एलपीजी कनेक्शन स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा. गैस कंपनियों द्वारा ग्राहकों को भेजे गए अलर्ट में भी साफ कहा गया है कि जो ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, वे सत्यापन पूरा होने तक घरेलू दरों पर एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए अपात्र हो सकते हैं. साफ शब्दों में कहें, तो LPG e-KYC न होने से तात्कालिक चिंता कनेक्शन खोने की नहीं है, बल्कि इसके पूरी होने तक घरेलू रेट पर सिलेंडर मिलने की है.

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घरेलू रेट नहीं, तो कितने का मिलेगा सिलेंडर

एलपीजी ई-केवाईसी प्रक्रिया न होने से एक वित्तीय प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है. इसके कारण कोई उपभोक्ता घरेलू दर पर सिलेंडर प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उसे संभावित रूप से लागू कमर्शियल रेट का भुगतान करना पड़ सकता है. उदाहरण के तौर पर देखें, तो फिलहाल 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 942 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये है.

जबकि दूसरी ओर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का प्राइस देखें, तो 19 किलो वाले इस सिलेंडर की कीमत फिलहाल दिल्ली में 2,738 रुपये, मुंबई में 2,691.50 रुपये, कोलकाता में 2,872.50 रुपये और चेन्नई में 2,906 रुपये है. यही नहीं कुछ शहरों में 19Kg LPG Cylinder Price 3,000 रुपये से भी ज्यादा है. यही सबसे बड़ी बात है कि घरेलू रेट पर सिलेंडर पाने की पात्रता खोने से एलपीजी की लागत में काफी वृद्धि हो सकती है.

क्या एलपीजी कनेक्शन रद्द हो जाएगा?

इस सवाल का उत्तर है, नहीं. गैस कंपनियों द्वारा दिए गए अलर्ट को देखें, तो BPCL के नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर कोई उपभोक्ता अगस्त की ई-केवाईसी की समय सीमा चूक जाता है, तो ई-केवाईसी पूरा होने तक एलपीजी कनेक्शन अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है. कनेक्शन स्थायी रूप से रद्द नहीं होगा. इसका मतलब है कि ग्राहक आवश्यक ई-केवाईसी पूरा करके कनेक्शन से संबंधित लाभों को बहाल करने में सक्षम होंगे.

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एलपीजी ई-केवाईसी कैसे पूरा करें?

इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए घर बैठे इंडियनऑयल वन ऐप के माध्यम से या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर, एलपीजी डिलीवरी कर्मियों के माध्यम से इसे पूरा करने की सुविधा दी है. इस प्रक्रिया में उपभोक्ता के वेरिफिकेशन के लिए आधार-ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जाता है.

मतलब साफ है कि आपका LPG Connection रद्द नहीं हो रहा है, बल्कि आपको अपना ई-केवाईसी लंबित नहीं रखा है और न ही इसे अनदेखा करना है. आप जांचें कि आपने ये प्रक्रिया पूरी कर ली है या नहीं. अगर नहीं, तो अपनी एलपीजी कंपनी के अधिकृत ऐप, डिस्ट्रिब्यूटर या डिलीवरी कर्मी के जरिए फटाफट सत्यापन पूरा करें.

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