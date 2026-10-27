यूपी की विधवा पेंशन योजना: किसे मिलते हैं हर महीने ₹1,000, कैसे करें आवेदन

जिस महिला के पति का निधन हो गया हो और उसके पास आय का कोई स्थायी स्रोत न हो, उसके लिए हर महीने मिलने वाली पेंशन आर्थिक सहारा बनती है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित महिला पेंशन योजना चलाती है, जिसे आमतौर पर विधवा पेंशन योजना भी कहा जाता है. इस योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है,

और पढ़ें

क्या लाभ मिलता है?

पात्र महिलाओं को फिलहाल हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं.

पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है

कौन पात्र है?

उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी

आवेदिका और परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आय 2 लाख रुपये से ज्यादा न हो

किसी अन्य राज्य या केंद्र की योजना से पेंशन न ले रही हो

आवेदन कैसे करें

आवेदन राज्य के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है. आमतौर पर आय प्रमाण पत्र, आधार, बैंक विवरण और विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज चाहिए होते हैं.

क्या प्रस्ताव है?

अक्टूबर 2026 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन की मासिक राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने पर विचार कर रही है. इन रिपोर्ट्स में तीनों श्रेणियों के कुल 1.21 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी बताए गए हैं. बढ़ी हुई राशि कैबिनेट की मंजूरी और अमल के आदेश पर निर्भर है, जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, पाठक 1,000 रुपये को ही मौजूदा राशि मानें.

Advertisement

यह क्यों मायने रखता है?

पेंशन कल्याण का सबसे सीधा रूप है, यह उन महिलाओं तक पहुंचती है, जिनके पास न बचत होती है, न घर में कमाने वाला कोई सदस्य.

---- समाप्त ----