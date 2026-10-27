scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी की विधवा पेंशन योजना: किसे मिलते हैं हर महीने ₹1,000, कैसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश में पात्र विधवा और निराश्रित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये पेंशन मिलती है. इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये करने पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है.

Advertisement
X
उत्तर प्रदेश में विधवा और निराश्रित महिला पेंशन
उत्तर प्रदेश में विधवा और निराश्रित महिला पेंशन

जिस महिला के पति का निधन हो गया हो और उसके पास आय का कोई स्थायी स्रोत न हो, उसके लिए हर महीने मिलने वाली पेंशन आर्थिक सहारा बनती है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित महिला पेंशन योजना चलाती है, जिसे आमतौर पर विधवा पेंशन योजना भी कहा जाता है. इस योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है,

क्या लाभ मिलता है?

  • पात्र महिलाओं को फिलहाल हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं.
  • पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है

कौन पात्र है?

सम्बंधित ख़बरें

MLC election counting process
MLC चुनाव की काउंटिंग विधायक-सांसद चुनाव से कितनी अलग होती है?
asaduddin owaisi yogi Adityanath
'UP में ओवैसी का चुनाव लड़ना अच्छा, क्योंकि...', बोले रामदेव
Election Commission of India
गोरखपुर-फैजाबाद के इलेक्शन ऑब्जर्वर पर EC का एक्शन, पद से हटाया
Mahoba-Charkhari assembly constituency Profile (Photo- ITG)
महोबा की सियासत में 'पान' की महक और 2027 की बिसात
akhilesh yadav join sinod shakya political benefits samajwadi party
अखिलेश के सारथी बने शिवपाल... बदायूं में बिगड़ेगा बीजेपी का खेल?
  • उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी
  • आवेदिका और परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आय 2 लाख रुपये से ज्यादा न हो
  • किसी अन्य राज्य या केंद्र की योजना से पेंशन न ले रही हो

आवेदन कैसे करें

आवेदन राज्य के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है. आमतौर पर आय प्रमाण पत्र, आधार, बैंक विवरण और विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज चाहिए होते हैं.

क्या प्रस्ताव है?

अक्टूबर 2026 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन की मासिक राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने पर विचार कर रही है. इन रिपोर्ट्स में तीनों श्रेणियों के कुल 1.21 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी बताए गए हैं. बढ़ी हुई राशि कैबिनेट की मंजूरी और अमल के आदेश पर निर्भर है, जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, पाठक 1,000 रुपये को ही मौजूदा राशि मानें.

Advertisement

यह क्यों मायने रखता है?

पेंशन कल्याण का सबसे सीधा रूप है, यह उन महिलाओं तक पहुंचती है, जिनके पास न बचत होती है, न घर में कमाने वाला कोई सदस्य.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ऋतिक से तलाक के बाद अर्सलान संग रिश्ते पर क्या बोलीं सुजैन खान? |
    वाराणसी में जहांं रखे थे बैलेट पेपर, काउंटिंग से पहले रात में बंद हो गए CCTV... डीएम ने बताई ये वजह |
    'डोरोथी' में मर्दानगी को किया चैलेंज, सोशल मुद्दों पर फिल्में बनाकर छाया तमिल सिनेमा का 'टारनटिनो' फिल्ममेकर |
    Live Tracker में देखिए किधर बढ़ रहा अर्नब साइक्लोन, ओडिशा समेत इन राज्यों में रेड अलर्ट |
    IND vs NZ 3rd T20I Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तीसरा टी20, किसने जीता टॉस |
    Methi Palak Chilla Recipe: सुबह नाश्ते में झटपट बनाएं मेथी-पालक का टेस्टी चीला, स्वाद के साथ मिलेगा पोषण |
    Karwa Chauth 2026: करवा चौथ से पहले बुध-शुक्र अस्त, ये 4 राशि वाले फूंक-फूंककर रखें कदम |
    तीन महीने पहले ही जॉइन किया था... अब Microsoft ने पकड़ा दिया एग्जिट ऑफर, रेडिट पर मांगी मदद |
    गांधीनगर में क्यों आमने-सामने BJP और कांग्रेस, देखें गुजरात आजतक |
    कर्नाटक: गन्ना किसानों और चीनी मिलों में बनी सहमति, दो दिन में फैसला
    Advertisement