Gyanesh Kumar Petition Live: ज्ञानेश कुमार पर 'सुप्रीम' सुनवाई... SIR के फैसले, वोटर लिस्ट और चुनाव आयुक्तों के मतभेदों पर 3 दर्जन याचिकाएं

Gyanesh Kumar Supreme Court Hearing: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर उठे सवालों पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है. करीब तीन दर्जन याचिकाओं में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, चुनाव आयोग के भीतर फैसले लेने के तरीके और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती दी गई है.

याचिकाकर्ताओं ने SIR पर रोक लगाने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है. दूसरी तरफ, चुनाव आयोग ने संयुक्त हलफनामा दाखिल कर आरोपों को गलत बताया है. आयोग का कहना है कि SIR से जुड़े फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग के कामकाज, मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े सवाल होंगे. इस मामले में अदालत की सुनवाई और आगे की कार्रवाई से जुड़े सभी अपडेट के लिए लाइव ब्लॉग पर बने रहें.