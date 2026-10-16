Gold-Silver Price: सोने-चांदी के भाव में आज क्या हुआ? चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर कीमती धातुओं के बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. भारत में 16 अक्टूबर को सोने और चांदी की कीमतों में मामूली तेजी दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 0.11 फीसदी चढ़कर 1,47,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

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वहीं, चांदी का वायदा भाव 0.51 फीसदी बढ़कर 2,12,370 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया. ये भाव सुबह करीब 9:13 बजे के हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच निवेशकों की नजर अब अगले घटनाक्रम पर है. ऐसे हालात में सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

अमेरिका-ईरान तनाव से बढ़ी बाजार की चिंता

सीएनएन की गुरुवार की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने ईरान पर दोबारा हमले के विकल्प तैयार किए हैं. इनमें अमेरिका के सबसे बड़े गैर-परमाणु बमों में से एक के संभावित इस्तेमाल का विकल्प भी शामिल बताया गया है. दूसरी ओर, ईरान ने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प जताया है.

दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है. निवेशक ऐसे हालात में सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की कीमतों पर भी नजर रखते हैं. हालांकि, सोने और चांदी के भाव पर केवल भू-राजनीतिक तनाव का ही नहीं, बल्कि डॉलर की चाल, ब्याज दरों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग का भी असर पड़ता है.

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दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में सोने के भाव

16 अक्टूबर को अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में अंतर देखने को मिला. यहां 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के प्रति 10 ग्राम के दिए गए भाव हैं.

शहर 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना नई दिल्ली ₹1,47,450 ₹1,35,163 मुंबई ₹1,47,590 ₹1,35,291 बेंगलुरु ₹1,47,710 ₹1,35,401 कोलकाता ₹1,47,400 ₹1,35,117 हैदराबाद ₹1,47,830 ₹1,35,511 चेन्नई ₹1,48,020 ₹1,35,685

इन दरों के मुताबिक, दिए गए शहरों में चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव सबसे ज्यादा, जबकि कोलकाता में सबसे कम दर्ज किया गया है. ध्यान रखें कि ये शहरवार भाव हैं. ज्वेलरी खरीदते समय दुकानदार की दर, मेकिंग चार्ज और लागू करों के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है.

चांदी कहां कितने रुपये किलो मिल रही है?

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई. अलग-अलग शहरों में 999 शुद्धता वाली चांदी के भाव इस प्रकार रहे...

इन शहरों में चेन्नई में चांदी का भाव सबसे ज्यादा और कोलकाता में सबसे कम दर्ज किया गया है. खरीदारी से पहले स्थानीय सर्राफा बाजार में ताजा भाव की पुष्टि करना बेहतर रहेगा.

22 और 24 कैरेट सोने में क्या अंतर है?

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सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता समझना जरूरी है. 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन अपेक्षाकृत नरम होने के कारण इससे आम तौर पर गहने नहीं बनाए जाते. वहीं, 22 कैरेट सोने में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे यह गहने बनाने के लिए ज्यादा टिकाऊ होता है. इसी वजह से निवेश के लिए सोने की शुद्धता और गहने खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोने की शुद्धता अलग-अलग हो सकती है. सोने के गहने खरीदते समय हॉलमार्क और शुद्धता की जानकारी जरूर जांचें.

सोने-चांदी के भाव किस दिशा में जाएंगे?

आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों पर अमेरिका-ईरान तनाव, डॉलर की चाल, ब्याज दरों से जुड़ी उम्मीदों और वैश्विक मांग का असर रह सकता है. अगर तनाव बढ़ता है, तो सुरक्षित निवेश की मांग को सहारा मिल सकता है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदलाव के कारण कीमतों में गिरावट भी आ सकती है. फिलहाल 16 अक्टूबर को वायदा बाजार में दोनों धातुओं के भाव बढ़े हैं. हालांकि, एक दिन की तेजी को आगे भी कीमतें बढ़ने का पक्का संकेत नहीं माना जा सकता.

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