EPFO की तैयारी शुरू... UPI से निकलेगा PF का पैसा! जानें कब तक लॉन्च होगी सुविधा

कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, कभी घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो कभी शादी या मकान बनाने के लिए अचानक रकम की जरूरत पड़ जाती है. ऐसी स्थिति में नौकरीपेशा लोगों के लिए भविष्य निधि (PF) का पैसा बड़ी मदद बनता है. लेकिन जरूरत के वक्त PF खाते से पैसा निकालने और रकम बैंक खाते में आने तक इंतजार करना पड़ता है. अब इस परेशानी को कम करने की तैयारी है.

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने अंशधारकों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए PF की रकम निकालने की सुविधा देने पर काम कर रहा है. EPFO इसके लिए UAN पोर्टल को अंशधारकों के UPI खातों से जोड़ने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए एक नया मोबाइल ऐप भी लाए जाने की बात कही जा रही है. प्रस्तावित व्यवस्था में बैंक खातों के साथ BHIM, फोनपे और गूगल पे जैसे UPI ऐप का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस सुविधा के तहत पात्र अंशधारक अपने खाते में जमा रकम का 75% तक हिस्सा निकाल सकेंगे. इसके औपचारिक लॉन्च की उम्मीद दिसंबर 2026 के अंत तक जताई जा रही है.

अब UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा?

अभी PF से पैसा निकालने के लिए अंशधारकों को UAN पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन क्लेम करना पड़ता है. इसके बाद ईपीएफओ की ओर से क्लेम वेरिफाई की जाती है और रकम बैंक खाते में भेजी जाती है. इस पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है. नई व्यवस्था का मकसद इसी इंतजार को कम करना है. इसके लिए EPFO बैंकों के साथ मिलकर UPI के जरिए पीएफ निकासी की सुविधा देने का प्रयास कर रहा है. फिलहाल यह ट्रायल फेज में है.

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खाते में जमा पूरे पैसे नहीं निकाल सकेंगे

नई व्यवस्था में PF खाते से निकासी की एक सीमा रखी जाएगी. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, तय शर्तें पूरी करने वाले अंशधारक अपने EPF बैलेंस का 75% तक हिस्सा UPI के जरिए निकाल सकेंगे. इसका मतलब है कि खाते में जमा पूरी रकम एक साथ निकालने की सुविधा नहीं होगी. मौजूदा नियमों के मुताबिक, खाते में कम से कम 25% रकम बनाए रखने की व्यवस्था रहेगी. यानी जरूरत पड़ने पर भी PF की पूरी बचत निकाल पाना संभव नहीं होगा.

पढ़ाई, शादी और बीमारी में मिलेगी मदद

PF की रकम अक्सर लोगों के लिए मुश्किल समय में सहारा बनती है. बच्चों की शिक्षा, शादी, बीमारी या घर बनाने जैसी जरूरतों में यह पैसा काम आ सकता है. नई व्यवस्था का मकसद पात्र अंशधारकों के लिए ऐसी जरूरतों के समय रकम तक पहुंच आसान बनाना है. अगर UPI से निकासी की सुविधा शुरू होती है, तो पात्र रकम पाने के लिए लंबी दावा प्रक्रिया का इंतजार कम हो सकता है. हालांकि, निकासी किन शर्तों और पात्रता के आधार पर होगी, इसकी पूरी जानकारी सुविधा लॉन्च होने पर ही स्पष्ट होगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO का कुल कोष करीब 26 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. संगठन के पास 30 करोड़ से ज्यादा अंशधारक हैं, जिनमें करीब 7.5 करोड़ सक्रिय योगदानकर्ता बताए जाते हैं. UPI के जरिए PF निकासी की सुविधा शुरू होने पर इन सक्रिय अंशधारकों को खास तौर पर फायदा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि सुविधा किन लोगों के लिए उपलब्ध होती है और इसके तहत निकासी के नियम क्या तय किए जाते हैं.

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