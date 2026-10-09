scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

EPFO की तैयारी शुरू... UPI से निकलेगा PF का पैसा! जानें कब तक लॉन्च होगी सुविधा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने अंशधारकों को UPI के जरिए भविष्य निधि की रकम निकालने की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत पात्र लोग अपने PF बैलेंस का 75% तक हिस्सा निकाल सकेंगे, जबकि 25% रकम खाते में बनाए रखनी होगी.

Advertisement
X
ईपीएफओ यूपीआई के जरिए 75% पीएफ विड्रॉल की सुविधा दिसंबर 2026 तक लॉन्च कर सकता है. (AI Image)
ईपीएफओ यूपीआई के जरिए 75% पीएफ विड्रॉल की सुविधा दिसंबर 2026 तक लॉन्च कर सकता है. (AI Image)

कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, कभी घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो कभी शादी या मकान बनाने के लिए अचानक रकम की जरूरत पड़ जाती है. ऐसी स्थिति में नौकरीपेशा लोगों के लिए भविष्य निधि (PF) का पैसा बड़ी मदद बनता है. लेकिन जरूरत के वक्त PF खाते से पैसा निकालने और रकम बैंक खाते में आने तक इंतजार करना पड़ता है. अब इस परेशानी को कम करने की तैयारी है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने अंशधारकों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए PF की रकम निकालने की सुविधा देने पर काम कर रहा है. EPFO इसके लिए UAN पोर्टल को अंशधारकों के UPI खातों से जोड़ने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए एक नया मोबाइल ऐप भी लाए जाने की बात कही जा रही है. प्रस्तावित व्यवस्था में बैंक खातों के साथ BHIM, फोनपे और गूगल पे जैसे UPI ऐप का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस सुविधा के तहत पात्र अंशधारक अपने खाते में जमा रकम का 75% तक हिस्सा निकाल सकेंगे. इसके औपचारिक लॉन्च की उम्मीद दिसंबर 2026 के अंत तक जताई जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

PF Withdrawal: Your Pension Service May Still Matter, Here's How to Check and Fix It
EPFO अलर्ट! नौकरी बदली PF निकाल लिया? ये रिकॉर्ड भी देख लें, वरना होगा बड़ा नुकसान
EPFO Account for All
PF क्लेम हो रहा रिजेक्ट? ये 10 गलतियां हैं वजह, जानें बचने का तरीका
EPFO has launched an automatic PF transfer facility
EPFO का तगड़ा सिस्टम... बार-बार की टेंशन खत्म, अब अपने आप होगा ये काम
EPFO 2026: ज्यादा PF कटेगा तो हाथ में कितनी सैलरी आएगी?
Tech Home Salary Reduce
नया नियम... अक्‍टूबर से कट कर आएगी आपकी सैलरी? समझिए क्‍या बदलेगा

अब UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा?

अभी PF से पैसा निकालने के लिए अंशधारकों को UAN पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन क्लेम करना पड़ता है. इसके बाद ईपीएफओ की ओर से क्लेम वेरिफाई की जाती है और रकम बैंक खाते में भेजी जाती है. इस पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है. नई व्यवस्था का मकसद इसी इंतजार को कम करना है. इसके लिए EPFO बैंकों के साथ मिलकर UPI के जरिए पीएफ निकासी की सुविधा देने का प्रयास कर रहा है. फिलहाल यह ट्रायल फेज में है.

Advertisement

खाते में जमा पूरे पैसे नहीं निकाल सकेंगे

नई व्यवस्था में PF खाते से निकासी की एक सीमा रखी जाएगी. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, तय शर्तें पूरी करने वाले अंशधारक अपने EPF बैलेंस का 75% तक हिस्सा UPI के जरिए निकाल सकेंगे. इसका मतलब है कि खाते में जमा पूरी रकम एक साथ निकालने की सुविधा नहीं होगी. मौजूदा नियमों के मुताबिक, खाते में कम से कम 25% रकम बनाए रखने की व्यवस्था रहेगी. यानी जरूरत पड़ने पर भी PF की पूरी बचत निकाल पाना संभव नहीं होगा.

पढ़ाई, शादी और बीमारी में मिलेगी मदद

PF की रकम अक्सर लोगों के लिए मुश्किल समय में सहारा बनती है. बच्चों की शिक्षा, शादी, बीमारी या घर बनाने जैसी जरूरतों में यह पैसा काम आ सकता है. नई व्यवस्था का मकसद पात्र अंशधारकों के लिए ऐसी जरूरतों के समय रकम तक पहुंच आसान बनाना है. अगर UPI से निकासी की सुविधा शुरू होती है, तो पात्र रकम पाने के लिए लंबी दावा प्रक्रिया का इंतजार कम हो सकता है. हालांकि, निकासी किन शर्तों और पात्रता के आधार पर होगी, इसकी पूरी जानकारी सुविधा लॉन्च होने पर ही स्पष्ट होगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO का कुल कोष करीब 26 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. संगठन के पास 30 करोड़ से ज्यादा अंशधारक हैं, जिनमें करीब 7.5 करोड़ सक्रिय योगदानकर्ता बताए जाते हैं. UPI के जरिए PF निकासी की सुविधा शुरू होने पर इन सक्रिय अंशधारकों को खास तौर पर फायदा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि सुविधा किन लोगों के लिए उपलब्ध होती है और इसके तहत निकासी के नियम क्या तय किए जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नाना पाटेकर के निधन से दुखी सलमान खान ने टाला मुंबई इवेंट |
    दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले बड़ा फैसला, 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का प्रस्ताव, लिस्ट देखें |
    जब मनीषा के प्यार में दीवाने थे नाना, आयशा जुल्का संग नजदीकियों की वजह से टूटा रिश्ता? |
    नाना पाटेकर: एक कलाकार, कई क‍िरदार लेक‍िन क‍ितना अलग अंदाज, देखें |
    कैप्टन स्मित को इजरायली सैल्यूट... पहली बार किसी विदेशी को मिलने जा रहा ये सम्मान |
    Kathiyawadi Dahi Tikhari Recipe: हरी-मिर्च-लहसुन से बनाएं काठियावाड़ी दही तिखारी, स्वाद में लाजवाब, मिनटों में होगी तैयार |
    CJP प्रोटेस्ट से पहले छावनी में बदली दिल्ली... 38 ट्रेनें कैंसिल-मेट्रो स्टेशन बंद, विपक्षी सांसद भी 5 बजे जुटेंगे |
    ट्रेन में झालमुड़ी बेचते-बेचते डांस करने लगा शख्स, हाथ में बोतल लेकर लगाए ऐसे ठुमके! VIDEO वायरल |
    प्रेमानंद महाराज लौटे राधा केली कुंज आश्रम, भक्तों ने किए दर्शन |
    शुभेंदु के नंदीग्राम में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी, न कांग्रेस का दांव चला, न ममता का सपोर्ट
    Advertisement