पहले पिछड़ा, फिर दहाड़ा भारत... हॉकी में जापान को फिर 4-1 से हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पर किया कब्जा

भारत ने जालंधर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का फाइनल जापान को 4-1 से हराकर जीत लिया. यह भारत का लगातार तीसरा और कुल छठा खिताब है. जापान ने तीसरे मिनट में मात्सुमोतो के गोल से बढ़त ली थी. पहले दो क्वार्टर में मुकाबला कड़ा रहा. दूसरे हाफ में शिलानंद लाकड़ा ने 42वें मिनट में बराबरी की. दिलप्रीत सिंह ने 48वें, जुगराज ने 53वें और विवेक सागर प्रसाद ने 54वें मिनट में गोल किए. हार्दिक सिंह ने अपना 200वां मैच खेला. भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा और उसने लीग दौर में भी जापान को 4-1 से हराया था.

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फाइनल ओलंपियन बलबीर सिंह स्टेडियम में खचाखच भरे दर्शकों के सामने खेला गया. भारत ने राउंड रॉबिन दौर में ओलंपियन सुरजीत सिंह स्टेडियम में जापान को 4-1 से हराया था. फाइनल में कजुमासा मात्सुमोतो ने तोमाहॉक शॉट से गोल करके भारत को चौंका दिया. इसके बाद भारत को कुछ मौके मिले, पर फिनिशिंग की कमी दिखी.

पहले दो क्वार्टर में जापान ने कड़ी टक्कर दी. 20वें मिनट में उसे लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, पर भारतीय डिफेंस ने जापानी कप्तान राइकी फुजिशिमा को गोल नहीं करने दिया. अपना 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे उप कप्तान हार्दिक सिंह मिडफील्ड में छाए रहे. जरमनप्रीत सिंह डिफेंस में दीवार की तरह डटे रहे.

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ब्रेक के बाद भारत नए इरादे से उतरा. 33वें मिनट में पहले पेनल्टी कॉर्नर पर कप्तान हरमनप्रीत सिंह की फ्लिक को जापानी गोलकीपर किशो कुरोडा ने रोक लिया. 39वें मिनट में जापान को दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला, पर शोटा यामादा गोल नहीं कर सके. 42वें मिनट में भारत को लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले और आदित्य अर्जुन लालागे के पास पर शिलानंद लाकड़ा ने रिबाउंड से गोल करके 1-1 कर दिया.

आखिरी क्वार्टर में भारत हावी रहा. 48वें मिनट में हार्दिक के शानदार पास पर दिलप्रीत सिंह ने रिवर्स हिट से भारत को बढ़त दिला दी. 53वें मिनट में जुगराज ने तीसरे पेनल्टी कॉर्नर पर सटीक गोल किया. अगले मिनट विवेक सागर प्रसाद ने सर्कल के ऊपर से जोरदार हिट मारी और स्कोर 4-1 कर दिया. यह मौका तब बना जब लाकड़ा का शॉट जापानी गोलकीपर ने रोका था. मैच खत्म होने से 12 सेकंड पहले जापान को चौथा पेनल्टी कॉर्नर मिला, पर फुजिशिमा का शॉट बाहर चला गया.

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