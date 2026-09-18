scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

EPFO New Wage Limit: ₹15000 से बढ़कर ₹25,000 हुई EPF वेज लिमिट, पता हैं इसके ये 5 बड़े फायदे?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वेज लिमिट को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है. इससे इस दायरे में आने वाले ज्यादा नौकरीपेशा लोगों को EPF सिस्टम से जुड़ने का मौका मिलेगा. सरकार का अनुमान है कि 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी इसके दायरे में आ सकते हैं. जानिए इस बदलाव से कर्मचारियों को मिलने वाले 5 बड़े फायदे.

Advertisement
X
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वेज लिमिट को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है. (Photo: ITG/@Gfx)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वेज लिमिट को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है. (Photo: ITG/@Gfx)

हर महीने सैलरी से होने वाला PF डिडक्शन कई कर्मचारियों को हाथ में आने वाले वेतन से अनचाही कटौती जैसा लगता है. लेकिन यही रकम समय के साथ रिटायरमेंट की बड़ी बचत बन सकती है. अब ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ने वाली है, जिन्हें नौकरी के साथ PF, पेंशन और इंश्योरेंस जैसी सामाजिक सुरक्षा का फायदा मिल सकेगा.

सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के दायरे को बढ़ाने के लिए वेज लिमिट में बड़ा बदलाव किया है. इसका असर खास तौर पर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिनकी मंथली सैलरी अब तक तय सीमा से ज्यादा होने की वजह से अनिवार्य EPF कवरेज से बाहर रह जाती थी.

₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हुई वेज लिमिट

सम्बंधित ख़बरें

EPS PF Pension Calculation
EPFO New Rule: आज से नया नियम... ₹25000 है सैलरी, तो इतनी मिलेगी पेंशन, समझें गण‍ित
PF पेंशन की सैलरी लिमिट बढ़ी, ₹25,000 तक वालों पर असर?
EPS Salary Hike
PF पेंशन पर सरकार का बड़ा ऐलान, 15000 से ₹25000 हुई सैलरी लिमिट
Eligible EPF members are automatically enrolled in EDLI through their employer, without any additional charge to the employee.
PF पेंशन पर अहम बैठक, ₹15000 से ₹25000 हो सकती है सैलरी लिमिट
EPFO की नई सुविधा, WhatsApp पर पाएं PF खाते की जानकारी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF) की वेज लिमिट (Wage Limit) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 मंथली कर दिया गया है. यानी अब ₹15,000 से ₹25,000 तक की मंथली सैलरी वाले सभी कर्मचारियों को EPF के दायरे में लाया जा सकेगा. सरकार को उम्मीद है कि इस बदलाव से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आएंगे. इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोगों को औपचारिक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ने का मौका मिलेगा. अब सवाल है कि एक कर्मचारी के लिए इसका सीधा असर क्या होगा? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इस फैसले से कर्मचारियों को होने वाले 5 बड़े फायदे समझिए...

Advertisement

1. रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स फंड

एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड का सबसे बड़ा फायदा लंबी अवधि की बचत है. कर्मचारी की नौकरी के दौरान हर महीने PF में योगदान जमा होता रहता है. इस रकम पर सरकार की तरफ से 8.25% सालाना की दर से ब्याज भी मिलता है. हालांकि, ब्याज की दर फिक्स नहीं है और सरकार समय-समय पर इसे बढ़ा या घटा सकती है. इसके बावजूद EPF पर मिलने वाली ब्याज बैंकों की एफडी से अच्छी ही रहती है. आपकी सैलरी से हर महीने कटने वाली पीएफ की रकम लंबे समय तक जमा रहने पर एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार होता है. वेज लिमिट बढ़ने से अब ज्यादा कर्मचारी इस सिस्टम में शामिल हो सकेंगे. खास तौर पर वे कर्मचारी जो पहले ₹15,000 की सीमा से ऊपर वेतन होने के कारण अनिवार्य EPF कवरेज से बाहर रह जाते थे, उन्हें नियमित रिटायरमेंट सेविंग का रास्ता मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: EPFO New Rule: आज से नया नियम... ₹25000 है सैलरी, तो इतनी मिलेगी पेंशन, समझें गण‍ित

2. EPS के जरिए पेंशन का फायदा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ने का दूसरा बड़ा फायदा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़ा है. पात्र कर्मचारियों को नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिल सकता है. EPS सिर्फ रिटायरमेंट तक सीमित नहीं है. तय नियमों और पात्रता के तहत इसमें दिव्यांगता पेंशन और परिवार के लिए पेंशन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं. यानी EPFO की सदस्यता नौकरी खत्म होने के बाद भी वित्तीय सुरक्षा का एक आधार दे सकती है.

Advertisement

3. नौकरी के साथ इंश्योरेंस कवर भी

EPFO की सदस्यता के साथ एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) का कवर भी जुड़ा होता है. यह कर्मचारी को जीवन बीमा से जुड़ी वित्तीय सुरक्षा देता है. इसका मतलब है कि EPF में शामिल होने वाला कर्मचारी सिर्फ अपनी रिटायरमेंट सेविंग नहीं बनाता, बल्कि कुछ परिस्थितियों में उसके परिवार के लिए भी आर्थिक सुरक्षा का इंतजाम होता है. वेज लिमिट बढ़ने से यह सुरक्षा ज्यादा कर्मचारियों तक पहुंच सकती है.

4. सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का दायरा बढ़ेगा

वेज लिमिट बढ़ने का एक बड़ा असर यह है कि ज्यादा कर्मचारी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन सकेंगे. पहले ₹15,000 से ज्यादा वेतन के साथ नई नौकरी शुरू करने वाले कई कर्मचारी अनिवार्य EPF कवरेज से बाहर रह जाते थे. अब ₹15,000 से ₹25,000 की वेज सीमा के बीच आने वाले कर्मचारियों के लिए कवरेज का दायरा बढ़ेगा. इससे नौकरीपेशा लोगों को बचत, पेंशन और इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं के एक ही सिस्टम से जुड़ने का मौका मिलेगा.

5. भविष्य की वित्तीय सुरक्षा और मजबूत होगी

इस बदलाव का फायदा सिर्फ आज की सैलरी या PF कटौती तक सीमित नहीं है. EPF, EPS और EDLI मिलकर कर्मचारी को लंबी अवधि में कई तरह की वित्तीय सुरक्षा देते हैं. नियमित PF योगदान से रिटायरमेंट के लिए फंड बनता है, EPS के जरिए पात्रता के अनुसार पेंशन का रास्ता खुलता है और EDLI के जरिए इंश्योरेंस कवर मिलता है. यानी एक कर्मचारी के लिए यह व्यवस्था नौकरी के दौरान बचत और भविष्य की सुरक्षा, दोनों का आधार बन सकती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: PF Advance New Rule: पीएफ एडवांस निकालने के बदले नियम, EPFO ने बताई 'A To Z' डिटेल

किन कर्मचारियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

अगर आपकी मंथली सैलरी ₹15,000 से ₹25,000 के बीच है और आप अब तक वेज लिमिट की वजह से अनिवार्य EPF कवरेज से बाहर थे, तो यह बदलाव आपके लिए खास मायने रखता है. नई व्यवस्था के तहत ऐसे सभी कर्मचारी अब EPFO के दायरे में आ जाएंगे. सरकार को उम्मीद है कि वेज लिमिट बढ़ने से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ेंगे. EPFO ने भी कहा है कि बदलती सैलरी और कर्मचारी ढांचे को देखते हुए कवरेज का दायरा बढ़ाना जरूरी है. सीधी बात यह है कि वेज लिमिट बढ़ने से सिर्फ EPF में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ेगी, बल्कि ज्यादा नौकरीपेशा लोगों को रिटायरमेंट बचत, पेंशन और इंश्योरेंस जैसी सुरक्षा का फायदा मिल सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सैकड़ों किलोमीटर का सफर, कई घंटे लाइन में... सबसे पहला iPhone 18 Pro खरीदने वाले हुए खुश |
    EPFO New Wage Limit: ₹15000 से बढ़कर ₹25,000 हुई EPF वेज लिमिट, पता हैं इसके ये 5 बड़े फायदे? |
    TMC बनाम TMC: सिंबल और पार्टी के नाम पर ममता ने रात को ही दिया जवाब, बागी गुट के पास 11 बजे तक का समय |
    सारा ने मां संग स्विट्जरलैंड की वादियों में बिताए खूबसूरत पल |
    Floor Cleaning Tips: बार-बार पोछा लगाने के बाद भी गंदा और चिपचिपा रहता है फर्श? ये 5 गलतियां हो सकती हैं वजह; जान लें सफाई का सही तरीका |
    बागपत: IAS के पिता का 30 साल पुराना स्कूटर सीज, ADO की 15 साल पुरानी बाइक भी जब्त, जानें क्यों |
    PM मोदी का शहर-शहर कैसे मना 76वां जन्मदिन, देखें गुजरात आजतक |
    मोहम्मद र‍िजवान ने ICC से क्यों मांगा जवाब? इंग्लैंड दौरे की जांच में इमाम उल हक भी फंसे, फोन की हुई जांच |
    पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त यात्रा, 2027 चुनाव से पहले चला बड़ा दांव! |
    अमृतसर: पुलिस चौकी से 50 कदम दूर Zomato डिलीवरी वर्कर का मर्डर, दो आरोपियों ने गोलियों से भूना
    Advertisement