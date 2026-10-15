UP-बिहार के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा ऐलान कर दिया है. त्योहारों के लिए रेलवे 11 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है. इन ट्रेनों के चलने से देश के अलग-अलग हिस्से में रहने वाले लोगों को दशहरा, दीपावली और छठ पूजा में अपने घर जाने बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें कंफर्म टिकट मिल सकता है.
पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि दिवाली-छठ जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिहाज से रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. ये ट्रेनें हुब्बल्लि, बेंगलुरु, नागपुर, उधना, अमृतसर, दिल्ली, गोरखपुर और टाटा जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी.
गाड़ी संख्या 07315/07316 हुब्बल्लि-मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि स्पेशल
हाजीपुर-पाटलिपुत्र-डीडीयू-प्रयागराज छिवकी-जबलपुर-भुसावल-पुणे के रास्ते के रास्ते चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 07315 हुब्बल्लि-मुजफ्फरपुर स्पेशल 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक हर मंगलवार को हुब्बल्लि से 16.45 बजे खुलकर बुधवार को 04.45 बजे पुणे समेत अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए गुरूवार को 08.30 बजे डीडीयू, 09.40 बजे बक्सर, 10.33 बजे आरा, 11.23 बजे दानापुर, 12.00 बजे पाटलिपुत्र, 13.00 बजे हाजीपुर रुकते हुए 14.30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.
वापसी में गाड़ी संख्या 07316 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि स्पेशल 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 08.40 बजे खुलकर 09.55 बजे हाजीपुर, 10.50 बजे पाटलिपुत्र, 11.18 बजे दानापुर, 11.50 बजे आरा, 12.56 बजे बक्सर, 16.00 बजे डीडीयू सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए शनिवार को 19.40 बजे पुणे एवं रविवार को 07.30 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 06581/06582 यशवंतपुर-सहरसा-यशवंतपुर (बेंगलुरु) स्पेशल
मानसी- खगड़िया-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर-हाजीपुर-पाटलिपुत्र-डीडीयू-प्रयागराज छिवकी-नागपुर के रास्ते के रास्ते चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 06581 यशवंतपुर (बेंगलुरू)-सहरसा स्पेशल 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक हर रविवार को यशवंतपुर से 07.00 बजे खुलकर अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए मंगलवार को 07.50 बजे डीडीयू, 09.18 बजे बक्सर, 10.18 बजे आरा, 11.13 बजे दानापुर, 11.30 बजे पाटलिपुत्र, 12.25 बजे सोनपुर, 12.37 बजे हाजीपुर, 14.20 बजे मुजफ्फरपुर, 15.40 समस्तीपुर, 16.40 हसनपुर रोड, 17.20 बजे सलौना, 18.30 बजे खगड़िया, 18.48 बजे मानसी, 19.19 सिमरी बख्तियारपुर रुकते हुए 20.20 बजे सहरसा पहुंचेगी.
वापसी में गाड़ी संख्या 06582 सहरसा-यशवंतपुर (बेंगलुरु) स्पेशल 14.10.2026 से 02.12.2026 तक बुधवार को सहरसा से 05.55 बजे खुलकर 06.15 बजे सिमरी बख्तियारपुर, 06.53 बजे मानसी, 07.05 बजे खगड़िया, 07.32 बजे सलौना, 07.48 बजे हसनपुर रोड, 09.45 बजे समस्तीपुर, 11.20 बजे मुजफ्फरपुर, 12.10 बजे हाजीपुर, 12.25 बजे सोनपुर, 13.10 बजे पाटलिपुत्र, 13.35 बजे दानापुर, 14.13 बजे आरा, 15.01 बजे बक्सर, 17.00 बजे डीडीयू सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए शुक्रवार को 16.00 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 01207/01208 नागपुर-समस्तीपुर-नागपुर स्पेशल
हाजीपुर-छपरा-गोरखपुर- कानपुर-भोपाल-इटारसी के रास्ते के रास्ते चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 01207 नागपुर-समस्तीपुर स्पेशल 21 अक्टूबर से 11 नवंबर तक बुधवार को नागपुर से 10.40 बजे खुलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए गुरूवार को 20.28 बजे सोनपुर, 20.40 बजे हाजीपुर एवं 22.25 बजे मुजफ्फरपुर रुकते हुए 23.45 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी.
वापसी में गाड़ी संख्या 01208 समस्तीपुर-गोरखपुर स्पेशल 23.10.2026 से 13.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को समस्तीपुर से 03.00 बजे खुलकर 04.15 बजे मुजफ्फरपुर, 05.10 बजे हाजीपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए शनिवार को 03.20 बजे भोपाल एवं 11.30 बजे नागपुर पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 04640/04639 छेहरटा(अमृतसर)-मुजफ्फरपुर-छेहरटा(अमृतसर) स्पेशल
सगौली- बेतिया-नरकटियागंज-गोरखपुर-मुरादाबाद-लुधियाना-अमृतसर के रास्ते के रास्ते चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 04640 छेरहटा-मुजफ्फरपुर स्पेशल 19 अक्टूबर से 30 नवंबर तक सोमवार को छेरहटा से 08.35 बजे खुलकर 09.00 बजे अमृतसर सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए अगले दिन 08.38 बजे बगहा, 09.25 बजे नरकटियागंज, 10.08 बजे बेतिया, 10.38 बजे सगौली रुकते हुए 13.10 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.
वापसी में गाड़ी संख्या 04639 मुजफ्फरपुर-छेरहटा स्पेशल 20 अक्टूबर से 01 दिसंबर तक मंगलवार को मुजफ्फरपुर से 16.00 बजे खुलकर 18.03 बजे सगौली, 18.28 बजे बेतिया, 19.50 बजे नरकटियागंज एवं 20.47 बजे बगहा सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन बजे 21.00 बजे अमृतसर तथा 21.30 बजे छेरहटा पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 04652/04651 अमृतसर-जयनगर-अमृतसर स्पेशल
दरभंगा-समस्तीपुर- मुजफ्फरपुर-छपरा-बलिया-लखनऊ-दिल्ली-लुधियाना के रास्ते के रास्ते चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 04652 अमृतसर-जयनगर स्पेशल 16 अक्टूबर से 29 नवंबर तक हर शुक्रवार, रविवार और बुधवार को अमृतसर से 10.55 बजे खुलकर 17.40 बजे दिल्ली समेत अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 14.45 बजे मुजफ्फरपुर, 16.10 समस्तीपुर, 17.30 बजे दरभंगा रुकते हुए 20.00 बजे जयनगर पहुंचेगी.
वापसी में गाड़ी संख्या 04651 जयनगर-अमृतसर स्पेशल 18.10.2026 से 01.12.2026 तक हर रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को जयनगर से 04.15 बजे खुलकर 04.40 बजे मधुबनी, 05.25 बजे दरभंगा, 07.00 बजे समस्तीपुर, 08.20 बजे मुजफ्फरपुर एवं अगले दिन 07.00 बजे दिल्ली समेत अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 15.00 बजे अमृतसर पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 05633/05634 नारंगी-गोरखपुर-नारंगी स्पेशल
गुवाहाटी-कामाख्या-कटिहार- बरौनी-शाहपुर पटोरी-हाजीपुर-छपरा के रास्ते के रास्ते चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 05633 नारंगी-गोरखपुर स्पेशल 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक हर शुक्रवार को नारंगी से 20.00 बजे खुलकर 20.20 बजे गुवाहाटी 20.45 बजे कामाख्या अगले दिन 09.00 बजे कटिहार, 11.30 बजे खगड़िया, 12.40 बजे बरौनी, 15.00 बजे हाजीपुर रुकते हुए 21.40 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.
वापसी में गाड़ी सं. 05634 गोरखपुर-नारंगी स्पेशल 18.10.2026 से 29.11.2026 तक हर रविवार को गोरखपुर से 01.10 बजे खुलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 06.55 बजे हाजीपुर, 09.05 बजे बरौनी, 14.15 बजे कटिहार, अगले दिन 01.10 बजे कामाख्या, 01.30 बजे गुवाहाटी एवं 03.00 बजे नारंगी पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 08183/08184 टाटा-बक्सर-टाटा स्पेशल
बोकारो-गोमो-कोडरमा-तिलैया -राजगीर-बिहारशरीफ-पटना के रास्ते के रास्ते चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 08183 टाटा-बक्सर स्पेशल 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक हर मंगलवार को टाटा से 20.30 बजे खुलकर बुधवार को 02.18 बजे कोडरमा, 04.50 बजे राजगीर, 05.30 बजे बिहारशरीफ, 07.10 बजे पटना जं. रुकते हुए 09.15 बजे बक्सर पहुंचेगी.
वापसी में गाड़ी सं. 08184 बक्सर-टाटा स्पेशल 14.10.2026 से 25.11.2026 तक हर बुधवार को बक्सर से 11.55 बजे खुलकर 13.40 बजे पटना जं., 15.40 बजे बिहार शरीफ, 16.08 बजे राजगीर, 19.18 बजे कोडरमा, 21.35 बजे बोकारो 22.33 बजे मुरी सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए गुरुवार को 00.35 बजे टाटा पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 04062/04061 आनंद विहार-भागलपुर-आनंद विहार स्पेशल
किउल-नवादा-गया- डीडीयू-सूबेदारगंज-गोविंदपुरी के रास्ते के रास्ते चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 04062 आनंद विहार-भागलपुर स्पेशल 10 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रतिदिन आनंद विहार से 12.00 बजे खुलकर अगले दिन 03.00 बजे डीडीयू, 06.30 बजे गया, 07.52 बजे नवादा, 10.15 बजे किउल सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 13.30 बजे भागलपुर पहुंचेगी.
वापसी में गाड़ी सं. 04061 भागलपुर-आनंद विहार स्पेशल 11.10.2026 से 26.11.2026 तक प्रतिदिन 16.30 बजे खुलकर 19.05 बजे किउल, 20.23 बजे नवादा, अगले दिन 02.10 बजे डीडीयू सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 20.00 आनंद विहार पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 04312/04311 योगनगर ऋषिकेश-कोलकाता-योगनगर ऋषिकेश स्पेशल
मुरादाबाद-वाराणसी-डीडीयू-गया-धनबाद के रास्ते के रास्ते चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 04312 योगनगरी ऋषिकेश-कोलकाता स्पेशल 16.10.2026 से 20.11.2026 तक हर शुक्रवार को योगनगरी ऋषिकेश से 22.20 बजे खुलकर शनिवार को 17.40 बजे डीडीयू, 20.50 बजे गया, 22.13 बजे कोडरमा, 23.25 बजे नेसुब गोमो, रविवार को 00.30 बजे धनबाद सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 08.00 बजे कोलकाता पहुंचेगी.
वापसी में गाड़ी सं. 04311 कोलकाता-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल 18.10.2026 से 22.11.2026 तक हर रविवार को 13.55 बजे खुलकर 20.45 बजे धनबाद, 23.38 बजे कोडरमा, सोमवार को 00.25 बजे गया, 01.35 बजे सासाराम, 03.40 बजे डीडीयू सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 23.30 योगनगरी ऋषिकेश पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 09073/09074 उधना-जयनगर-उधना स्पेशल
दरभंगा-समस्तीपुर- मुजफ्फरपुर-हाजीपुर-पाटलिपुत्र-डीडीयू-बीना-उज्जैन के रास्ते चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 09073 उधना- जयनगर अनारक्षित स्पेशल 18.10.2026 और 25.10.2026 (रविवार) को उधना से 09.50 बजे खुलकर सोमवार को 17.00 बजे डीडीयू, 20.55 बजे दानापुर, 21.25 बजे पाटलिपुत्र, 22.15 बजे सोनपुर, 22.30 बजे हाजीपुर, 23.40 बजे मुजफ्फरपुर, मंगलवार को 01.30 बजे समस्तीपुर, 02.35 बजे दरभंगा, 04.30 बजे मधुबनी रूकते हुए 05.30 बजे जयनगर पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 09074 जयनगर-उधना स्पेशल
20.10.2026 और 27.10.2026 (मंगलवार) को जयनगर से 09.00 बजे खुलकर 09.40 बजे मधुबनी, 11.55 बजे दरभंगा, 14.28 बजे समस्तीपुर, 16.10 बजे मुजफ्फरपुर, 18.25 बजे हाजीपुर, 19.40 बजे सोनपुर, 20.30 बजे पाटलिपुत्र, 20.55 बजे दानापुर, बुधवार को 00.10 बजे डीडीयू, 21.45 बजे उज्जैन सहित विभिन्न स्टेशनों पर रूकते हुए गुरूवार को 07.30 बजे उधना पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 09071/09072 उधना-जयनगर-उधना अनारक्षित स्पेशल
दरभंगा-समस्तीपुर- मुजफ्फरपुर-हाजीपुर-पाटलिपुत्र-डीडीयू-बीना-उज्जैन के रास्ते चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 09071 उधना- जयनगर अनारक्षित स्पेशल 18.10.2026 और 25.10.2026 (रविवार) को उधना से 15.45 बजे खुलकर सोमवार को 21.40 बजे डीडीयू, मंगलवार को 00.15 बजे दानापुर, 00.40 बजे पाटलिपुत्र, 01.23 बजे सोनपुर, 01.35 बजे हाजीपुर, 04.30 बजे मुजफ्फरपुर, 05.25 बजे समस्तीपुर, 07.10 बजे दरभंगा, 08.30 बजे मधुबनी रुकते हुए 11.30 बजे जयनगर पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 09072 जयनगर-उधना स्पेशल 20.10.2026 और 27.10.2026 (मंगलवार) को जयनगर से 13.30 बजे खुलकर 13.55 बजे मधुबनी, 15.00 बजे दरभंगा, 16.35 बजे समस्तीपुर, 18.40 बजे मुजफ्फरपुर, 19.43 बजे हाजीपुर, 20.05 बजे सोनपुर, 22.00 बजे पाटलिपुत्र, 22.25 बजे दानापुर, बुधवार को 02.10 बजे डीडीयू, 23.15 बजे उज्जैन सहित विभिन्न स्टेशनों पर रूकते हुए गुरूवार को 08.30 बजे उधना पहुंचेगी.