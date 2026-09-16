करोड़ों के फ्लैट, बदबूदार और गंदे पानी की सप्लाई! सुपरटेक सुपरनोवा सोसायटी में लोग परेशान

नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरटेक सुपरनोवा सोसायटी में पानी की गुणवत्ता को लेकर कुछ निवासियों ने शिकायत की है. लोगों का आरोप है कि कभी-कभी वाटर सप्लाई में गंदा और बदबूदार पानी आने के साथ छोटे-छोटे कीड़े भी दिखाई देते हैं. सोसायटी में करीब 350 परिवार रहते हैं.

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लोगों का कहना है कि गंदे पानी की समस्या लगातार नहीं रहती, बल्कि कभी-कभी अचानक इस तरह का पानी सप्लाई में आ जाता है. कुछ लोगों ने पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई है. वहीं, कुछ रेजिडेंट्स का दावा है कि पानी की समस्या के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पानी को लेकर सामने आई शिकायत के बाद आज तक की टीम ने सोसायटी में पहुंचकर रियलिटी चेक किया. टीम ने सोसायटी के एक बाथरूम में वाटर सप्लाई चलाकर पानी की स्थिति देखी. रियलिटी चेक के दौरान बाथरूम की सप्लाई में पानी साफ आता हुआ दिखाई दिया.

लोगों का क्या आरोप

हालांकि, मौके पर मौजूद कुछ निवासियों ने बताया कि गंदा पानी रोजाना नहीं आता है, उनका कहना है कि कभी-कभी वाटर सप्लाई में काला, बदबूदार पानी या छोटे कीड़े आने की समस्या सामने आती है, वहीं सोसायटी में रहने वाली एक किराएदार ने इसी तरह के गंदे पानी का वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बताया जा रहा है वो किराएदार सोसायटी छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट हो गई. हालांकि AOA से जुड़े लोगों का कहना है कि उनका पार्किंग को लेकर झगड़ा चल रहा था इसलिए वो चले गए.

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सुपरटेक सुपरनोवा एसोसिएशन (AOA) के पदाधिकारियों के मुताबिक, बिल्डर की ओर से पिछले करीब दो वर्षों से गंगाजल वाटर सप्लाई का बिल जमा नहीं किए, उनका कहना है कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए एसोसिएशन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं. वहं एक निवासी असद ने बताया कि वह पिछले करीब 2 से 3 सालों से सोसायटी में रह रहे हैं, उनके मुताबिक, पानी को लेकर समस्या पहले भी सामने आती रही है और कुछ लोगों ने गंदे पानी की शिकायत के चलते सोसायटी से शिफ्ट किया है, उन्होंने पानी की गुणवत्ता को लेकर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी दावा किया.

पानी की शिकायतों के बीच AOA की ओर से समस्या का जल्द समाधान करने की बात कही गई है. वहीं, रेजिडेंट्स का कहना है कि सोसायटी में पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच होनी चाहिए, ताकि कभी-कभार आने वाले गंदे पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके. फिलहाल, आज तक की टीम के रियलिटी चेक में मौके पर पानी साफ पाया गया, जबकि कुछ निवासियों ने कभी-कभी गंदा पानी आने की शिकायत की है.

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