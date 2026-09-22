फ्लैट नहीं पूरा टावर खरीद लिया, Angel One के फाउंडर ने ₹711 करोड़ में खरीदी प्रॉपर्टी

Angel One के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर ने मुंबई के जुहू में करीब ₹711 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समझौता किया है. खास बात यह है कि ठक्कर ने कोई एक फ्लैट नहीं, बल्कि पूरा रेजिडेंशियल टावर खरीदने का फैसला किया है, इसे देश में किसी एक रेजिडेंशियल यूनिट की सबसे बड़ी डील बताया जा रहा है.

और पढ़ें

Embassy Developments Limited ने मंगलवार को बताया कि कंपनी ने दिनेश ठक्कर के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया है, इसके तहत जुहू स्थित Embassy Terazza प्रोजेक्ट का पूरा एक टावर ठक्कर को बेचा जाएगा. यह टावर ग्राउंड फ्लोर के अलावा सात मंजिल का है. इसमें कुल करीब 63,000 वर्ग फुट कारपेट एरिया है. इस हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत करीब ₹1.13 लाख प्रति वर्ग फुट बैठती है.

Embassy Terazza मुंबई के जुहू तारा रोड पर स्थित अल्ट्रा-लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, यह इलाका मुंबई के महंगे और प्रीमियम रिहायशी इलाकों में गिना जाता है.

यह भी पढ़ें: युवा अमीरों की बदल रही पसंद, फ्लैट से जमीन तक... ऐसे बदल रहा है रियल एस्टेट बाजार

50 के करीब लग्जरी घर होंगे

यह प्रोजेक्ट 2 एकड़ से ज्यादा जमीन में फैला है और इसमें करीब 50 रेजिडेंस बनाए जाने की योजना है, कंपनी के मुताबिक, प्रोजेक्ट की अनुमानित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू (GDV) ₹3,000 करोड़ से ज्यादा है, प्रोजेक्ट को कम घनत्व वाले डिजाइन में तैयार किया जा रहा है, कंपनी के मुताबिक, इसके पांच टावरों में हर मंजिल पर सिर्फ एक रेजिडेंस होगा. यहां रहने वालों को समुद्र और मुंबई शहर के शानदार नजारे, बड़े आकार के घर, इनडोर गार्डन और वेलनेस व लाइफस्टाइल सुविधाएं मिलेंगी.

Advertisement

दिनेश ठक्कर ने इस प्रॉपर्टी को खरीदने का फैसला खासतौर पर प्राइवेसी, ज्यादा जगह और समुद्र के खूबसूरत नजारे को ध्यान में रखकर लिया है, उन्होंने अपने नए घर का नाम ‘Angelus’ रखा है.

मुंबई में एंबेसी का लग्जरी पोर्टफोलियो बढ़ रहा

यह डील ऐसे समय हुई है, जब एम्बेसी डेवलपमेंट्स मुंबई और आसपास के इलाकों में अपने लग्जरी रिहायशी कारोबार का विस्तार कर रही है. कंपनी के मुंबई क्षेत्र में कई लग्जरी आवासीय परियोजनाएं हैं. इनमें वर्ली में एम्बेसी सिटाडेल, अलीबाग में एम्बेसी सेरेनिटी, पनवेल में एंबेसी पार्क और ठाणे में एंबेसी वन शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: 2047 तक देश के रियल एस्टेट बाजार में बड़ा बदलाव, इन 11 शहरों में दिखेगा अगला ग्रोथ इंजन

एक फ्लैट नहीं, पूरा टावर खरीदने की डील

इस डील की सबसे खास बात यह है कि दिनेश ठक्कर ने सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं खरीदा है. उन्होंने आठ स्तर वाले पूरे टावर और करीब 63,000 वर्ग फुट RERA कारपेट एरिया को खरीदने का समझौता किया है. आमतौर पर लग्जरी घरों की कीमत एक-एक अपार्टमेंट या प्रति वर्ग फुट के हिसाब से देखी जाती है, लेकिन इस मामले में पूरा टावर खरीदा जा रहा है, इसलिए यह सामान्य लग्जरी होम डील से अलग है.



---- समाप्त ----