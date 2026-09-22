scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फ्लैट नहीं पूरा टावर खरीद लिया, Angel One के फाउंडर ने ₹711 करोड़ में खरीदी प्रॉपर्टी

Angel One के फाउंडर दिनेश ठक्कर ने जुहू में एक-दो फ्लैट नहीं, बल्कि पूरा रेजिडेंशियल टावर खरीदने का फैसला किया है. इस डील में उन्हें ग्राउंड फ्लोर से लेकर सातवीं मंजिल तक का पूरा टावर मिलेगा.

Advertisement
X
मुंबई में अरबों की डील (सांकेतिक फोटो: Pexels)
मुंबई में अरबों की डील (सांकेतिक फोटो: Pexels)

Angel One के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर ने मुंबई के जुहू में करीब ₹711 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समझौता किया है. खास बात यह है कि ठक्कर ने कोई एक फ्लैट नहीं, बल्कि पूरा रेजिडेंशियल टावर खरीदने का फैसला किया है, इसे देश में किसी एक रेजिडेंशियल यूनिट की सबसे बड़ी डील बताया जा रहा है.

Embassy Developments Limited ने मंगलवार को बताया कि कंपनी ने दिनेश ठक्कर के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया है, इसके तहत जुहू स्थित Embassy Terazza प्रोजेक्ट का पूरा एक टावर ठक्कर को बेचा जाएगा. यह टावर ग्राउंड फ्लोर के अलावा सात मंजिल का है. इसमें कुल करीब 63,000 वर्ग फुट कारपेट एरिया है. इस हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत करीब ₹1.13 लाख प्रति वर्ग फुट बैठती है.

Embassy Terazza मुंबई के जुहू तारा रोड पर स्थित अल्ट्रा-लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, यह इलाका मुंबई के महंगे और प्रीमियम रिहायशी इलाकों में गिना जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Ganpati Puja
BJP नेता आशीष शेलार के घर में उमड़ा सितारों का सैलाब
Mumbai Police Harshada Borade
फिलिस्तीन के समर्थन में पतंग उड़ाना पड़ा महंगा, घर पहुंची मुंबई पुलिस
'हम चीटिंग का समर्थन नहीं करते, लेकिन...', साहिल केस में IIT बॉम्बे स्टूडेंट्स की सफाई
कॉलेजों में क्यों बढ़ रहे छात्रों के सुसाइड के मामले? देखें ब्लैक & व्हाइट
Shah Rukh Khan Visits Lalbaugcha Raja
लालबागचा राजा के दर शाहरुख खान, साथ दिखीं पत्नी गौरी और सुहाना, लिया बप्पा का आशीर्वाद

यह भी पढ़ें: युवा अमीरों की बदल रही पसंद, फ्लैट से जमीन तक... ऐसे बदल रहा है रियल एस्टेट बाजार

50 के करीब लग्जरी घर होंगे

यह प्रोजेक्ट 2 एकड़ से ज्यादा जमीन में फैला है और इसमें करीब 50 रेजिडेंस बनाए जाने की योजना है, कंपनी के मुताबिक, प्रोजेक्ट की अनुमानित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू (GDV) ₹3,000 करोड़ से ज्यादा है, प्रोजेक्ट को कम घनत्व वाले डिजाइन में तैयार किया जा रहा है, कंपनी के मुताबिक, इसके पांच टावरों में हर मंजिल पर सिर्फ एक रेजिडेंस होगा. यहां रहने वालों को समुद्र और मुंबई शहर के शानदार नजारे, बड़े आकार के घर, इनडोर गार्डन और वेलनेस व लाइफस्टाइल सुविधाएं मिलेंगी.

Advertisement

दिनेश ठक्कर ने इस प्रॉपर्टी को खरीदने का फैसला खासतौर पर प्राइवेसी, ज्यादा जगह और समुद्र के खूबसूरत नजारे को ध्यान में रखकर लिया है, उन्होंने अपने नए घर का नाम ‘Angelus’ रखा है.

मुंबई में एंबेसी का लग्जरी पोर्टफोलियो बढ़ रहा

यह डील ऐसे समय हुई है, जब एम्बेसी डेवलपमेंट्स मुंबई और आसपास के इलाकों में अपने लग्जरी रिहायशी कारोबार का विस्तार कर रही है. कंपनी के मुंबई क्षेत्र में कई लग्जरी आवासीय परियोजनाएं हैं. इनमें वर्ली में एम्बेसी सिटाडेल, अलीबाग में एम्बेसी सेरेनिटी, पनवेल में एंबेसी पार्क और ठाणे में एंबेसी वन शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: 2047 तक देश के रियल एस्टेट बाजार में बड़ा बदलाव, इन 11 शहरों में दिखेगा अगला ग्रोथ इंजन

एक फ्लैट नहीं, पूरा टावर खरीदने की डील

इस डील की सबसे खास बात यह है कि दिनेश ठक्कर ने सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं खरीदा है. उन्होंने आठ स्तर वाले पूरे टावर और करीब 63,000 वर्ग फुट RERA कारपेट एरिया को खरीदने का समझौता किया है. आमतौर पर लग्जरी घरों की कीमत एक-एक अपार्टमेंट या प्रति वर्ग फुट के हिसाब से देखी जाती है, लेकिन इस मामले में पूरा टावर खरीदा जा रहा है, इसलिए यह सामान्य लग्जरी होम डील से अलग है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गले में अटकी 250ml की बोतल! लखनऊ में होमगार्ड भर्ती दौड़ के दौरान अभ्यर्थी की मौत, पोस्टमार्टम में सनसनीखेज खुलासा |
    बड़े काम का AC का पानी, स्टोरेज का ये है बेस्ट तरीका, बस इतनी है कीमत |
    नक्काशीदार झरोखे और पत्थर की दीवारें...ऐसा दिखता है सैफ अली खान के जीजा कुणाल खेमू का कश्मीर वाला पुश्तैनी घर, PHOTOS |
    BJP नेता आशीष शेलार के घर में उमड़ा सितारों का सैलाब |
    तीन दिन पहले खरीदा iPhone 18 Pro, पति के साथ किया Unboxing, ई-रिक्शा में बैठी युवती से झपटकर ले गए बदमाश |
    पकड़े गए 20 रुपये के नकली सिक्के... कैसे पता चलेगा कौन सा है असली? |
    सुरक्षित नौकरी, तगड़ी सैलरी और खूब छुट्टियां... क्यों आज भी इन 3 सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहा जेन जी? |
    रूस और यूक्रेन के बीच जंग हुई और भीषण, मॉस्को हमले के बाद प‍ुत‍िन का बड़ा पलटवार |
    Kissing सीन से डरी एक्ट्रेस, फूट-फूटकर लगी रोने, हालत देख घबराया हीरो, सेट छोड़कर भागा! |
    जमुई में नाबालिग लड़की से सरेआम छेड़छाड़, छिड़ी स‍ियासत जोरदार
    Advertisement