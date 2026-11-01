यहां रहते दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार, हर एक पर 3.24 करोड़ का कर्ज!

दुनिया में अमीरों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्‍या आप ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्‍यादा कर्जदार लोग कहां रहते हैं? आज इसका खुलासा हो चुका है. विज़ुअल कैपिटलिस्ट की नई लिस्‍ट आई है, जिसमें अमेरिका भी इस मामले में नंबर चार पर है और भारत इस लिस्‍ट में सबसे नीचे है.

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विज़ुअल कैपिटलिस्ट की नई रैंकिंग में सबसे टॉप पर स्विट्जरलैंड हैं. प्रति व्यक्ति सबसे ज्‍यादा कर्ज के मामले में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है, जहां सरकार, घर और कॉर्पोरेट का कुल कर्ज हर निवासी पर करीब $342,240 या 3.25 करोड़ रुपये है. वहीं, भारत इस लिस्ट में सबसे नीचे है, जहां हर व्यक्ति पर कुल कर्ज लगभग $4,708 या 4.47 लाख है.

साल 2026 की पहली तिमाही के डेटा के आधार पर यह रैंकिंग, सरकारों, फैमिली और नॉन-फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के कर्ज को मिलाकर 39 अर्थव्‍यवस्‍थाओं की तुलना करती है. ये आंकड़े बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटमेंट्स (BIS) के डेटा और यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्‍ड पॉपुलेशन प्रॉस्‍पेक्‍ट्स 2024 के जनसंख्या अनुमानों का यूज करके जमा किए गए थे. नतीजों से पता चलता है कि अलग-अलग इकोनॉमी में उधार लेने के पैटर्न में बहुत बड़ा अंतर है, जिसमें कई एडवांस्ड यूरोपियन देश टॉप पर हैं.

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हालांकि, हर निवासी पर ज़्यादा कर्ज का बोझ जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल संकट का संकेत हो, क्योंकि कर्ज चुकाने की क्षमता इनकम लेवल, इकॉनमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट और उधार लेने वालों के पास मौजूद एसेट्स पर निर्भर करती है.

दूसरे नंबर पर ये देश

स्विट्जरलैंड इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है, जहां हर व्यक्ति पर कुल कर्ज $342,240 है, इसके बाद नॉर्वे है, जहां हर व्यक्ति पर कर्ज $273,856 है. नीदरलैंड्स और यूनाइटेड स्टेट्स लगभग बराबर हैं, जहां हर व्यक्ति पर कर्ज क्रमशः $224,157 और $224,032 है. डेनमार्क टॉप पांच में है, जहां हर निवासी पर कुल कर्ज लगभग $195,365 है.

स्विट्जरलैंड पर कितना है कर्ज?

स्विट्जरलैंड की स्थिति ज्‍यादातर सरकारी कर्ज के बजाय घरेलू और कॉर्पोरेट कर्ज पर निर्भर करती है. हर निवासी पर घरेलू कर्ज लगभग $153,138 है, जबकि नॉन-फाइनेंशियल कॉर्पोरेट कर्ज का योगदान और $157,108 है. सरकारी कर्ज हर व्यक्ति पर $31,994 है.

रेलू और कॉर्पोरेट उधार मिलाकर, स्विट्जरलैंड के हर निवासी के कुल कर्ज का 90% से ज्‍यादा हिस्सा है. नॉर्वे, जो दूसरे नंबर पर है, वहां हर व्यक्ति पर $88,108 का घरेलू कर्ज़, $48,775 का सरकारी कर्ज़ और $136,973 का नॉन-फाइनेंशियल कॉर्पोरेट कर्ज़ है.

अमेरिका पर इतना भारी कर्ज

यूनाइटेड स्टेट्स एक अलग तस्वीर दिखाता है. इसका सरकारी कर्ज़ हर निवासी पर $99,103 तक पहुंच जाता है, जो स्विट्जरलैंड के $31,994 से काफी ज़्यादा है. घरेलू और कॉर्पोरेट कर्ज़ क्रमशः $60,103 और $64,826 हैं. कुल मिलाकर अमेरिका पर $224,032 या 2.13 करोड़ का कर्ज है. ये अंतर दिखाते हैं कि कैसे कर्ज का लेवल अलग-अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को दिखा सकता है.

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