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Top Stock: ये तीन धांसू स्टॉक्स... 3-4 हफ्ते में ही दे देंगे बैंक से डबल रिटर्न!

Top Pick Stock List: एक्सिस सिक्योरिटीज ने तीन शेयरों को अपना टॉप पिक लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है और नए टारगेट प्राइस के साथ इनमें सिर्फ 3-4 हफ्तों में ही तगड़ा उछाल आने का अनुमान जाहिर किया है.

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एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी टॉप पिक लिस्ट में किया शामिल. (Photo: ITG)
एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी टॉप पिक लिस्ट में किया शामिल. (Photo: ITG)

शेयर बाजार में निवेश (Stock Market Investment) जोखिमभरा कारोबार माना जाता है, लेकिन इनमें कई स्टॉक्स ऐसे भी जो अपने निवेशकों के लिए पैसे छापने की मशीन साबित हुआ है. इनमें से कुछ ने बेहद कम समय में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, तो वहीं कुछ ने लॉन्गटर्म में अपने निवेशकों को मालामाल करते हुए मल्टीबैगर शेयर (Multibagger Stock) बने हैं.

अगर आप शेयर बाजार में निवेश का प्लान बना रहे है, तो एक्सपर्ट की फेवरेट लिस्ट में तीन शेयर सबसे ऊपर हैं और इनमें अगले तीन-चार हफ्तों में ही 10-14 फीसदी तक तेजी आने की उम्मीद है, जो बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज से करीब दोगुना है. 

एक्सिस सिक्योरिटीज की टॉप पिक लिस्ट (Top Pick Stock List) में इन्हें शामिल किया गया है. ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा है कि तीनों शेयर तकनीकी चार्ट पर मजबूत नजर आ रहे हैं. ये आउटलुक ब्रेकआउट पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, प्रमुख मूविंग एवरेज से मिलने वाले सपोर्ट और मोमेंटम इंडिकेटर्स पर बेस्ड है. 

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पहला टॉप स्टॉक: Mphasis Share 
एक्सिस सिक्योरिटीज ने एमफैसिस शेयर के लिए 2,535-2,485 रुपये की Buying Limit, 2,363 रुपये का स्टॉप लॉस और 12-14% की संभावित वृद्धि का सुझाव दिया है. साप्ताहिक चार्ट पर, शेयर ने 2,035-2,497 के समेकन क्षेत्र से ऊपर फाइनल ब्रेकआउट दिया है, जिसे एक मजबूत तेजी वाली कैंडल का सपोर्ट मिला है और ये मध्यम अवधि के तेजी के संकेत देता है.

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इसके आधार पर एक्सपर्ट तीन से चार सप्ताह में शेयर प्राइस 2,805-2,870 के स्तर तक जाने की उम्मीद जता रहे हैं. सोमवार को शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने पर 1.22% फिसलकर 2514 रुपये पर क्लोज हुआ. 

दूसरा टॉप स्टॉक: LG Electronics India Share 
ब्रोकरेज फर्म की टॉप पिक लिस्ट में अगला नाम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर का है, इसके लिए 1,710-1,675 की खरीद सीमा, 1,610 का स्टॉप लॉस और 10-14% की संभावित वृद्धि का सुझाव है. एक्सिस सिक्योरिटीज के मुताबिक, भारी मात्रा में खरीदारी से शेयर बाजार में इस स्टॉक की अधिक सक्रियता का संकेत मिलता है.

ब्रोकरेज ने एनालिसिस के आधार पर LG Electronics India Stock के 3-4 सप्ताह की होल्डिंग अवधि में 1,855-1,925 के स्तर तक ऊपर जाने का अनुमान लगाया है. 1.13 लाख करोड़ रुपये मार्केट कैप वाली कंपनी का शेयर सोमवार को 3.83% की गिरावट लेकर 1663.40 रुपये पर क्लोज हुआ. 

तीसरा टॉप स्टॉक: Aarti Industries Share 
एक्सिस सिक्योरिटीज ने आरती इंडस्ट्रीज के शेयर को 530-520 के बीच खरीदारी का सुझाव दिया है और इसके साथ ही 495 का स्टॉप लॉस और 11-14% की संभावित उछाल का अनुमान जाहिर किया है. साप्ताहिक चार्ट पर स्टॉक ने 522 के मल्टीपल रेजिस्टेंस से निर्णायक ब्रेकआउट दिया है, जो एक मजबूत बुलिश कैंडल के सपोर्ट से हुआ और ये मीडियम टर्म में अपट्रेंड की शुरुआत का सिग्नल देता है.

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एक्सिस सिक्योरिटीज को तीन से चार सप्ताह में Aarti Industries Share के 585-599 के स्तर तक जाने की उम्मीद है. सोमवार को आरती इंडस्ट्रीज का शेयर दिन भर के कारोबार के बाद 1.67% गिरकर 525.20 रुपये पर क्लोज हुआ. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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