India-US Trade Deal Impact: शेयर मार्केट, रुपया और सोना-चांदी... इन 4 इंडिकेटर पर देखें भारत-US डील का कैसा असर

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील (India-US Trade Deal) पर आखिरकार बात बन गई है. डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया और इसके डील के तहत भारत पर लागू टैरिफ को घटाकर तत्काल 18 फीसदी करने की घोषणा कर दी. हाल ही में भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ 'Mother Of All Deals' कहे जा रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (India-EU FTA) का ऐलान किया था और अब भारत-US डील भी डन हो गई है. यानी भारत के पास उसका सबसे बड़ा बाजार फिर से वापस आने वाला है. एक के बाद एक दनादन समझौतों के तुरंत फायदे भी दिखने लगे हैं और शेयर बाजार से रुपये तक में जोरदार उछाल आया है.

भारत-US में बनी बात, तो बाजार बमबम

India-US Trade Deal पर बात बनते ही इस गुड न्यूज का असर भी देखने को मिलने लगा है. सबसे पहला असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखा है, मंगलवार को Stock Market में खुलते ही ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली, जो बीते लंबे समय से अमेरिकी टैरिफ और ट्रंप की नई-नई धमकियों के चलते उतार-चढ़ाव से जूझ रहा था.

बाजार खुलते ही बीएसई का सेंसेक्स झटके में 24,000 अंक उछल गया, जबकि एनएसई निफ्टी भी 700 अंक से ज्यादा की तेजी लेकर ओपन हुआ. इस बीच Reliance, Adani Port से लेकर तमाम दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स में तूफानी तेजी आई. निवेशकों ने सेंसेक्स-निफ्टी में शुरुआती के बीच ही मिनटों में 20 लाख करोड़ रुपये कमा डाले और BSE Market Cap पिछले बंद 455 लाख करोड़ रुपये से उछलकर 474 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया.

डॉलर के मुकाबले रुपया भागने लगा

India-US Trade Deal पर बात बनते ही इसका दूसरा बड़ा असर भारतीय करेंसी रुपया पर देखने को मिला है. मंगलवार को Indian Rupee अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 111 पैसे बढ़कर 90.40 पर ओपन हुआ, जबकि सोमवार को यह 91.51 पर बंद हुआ था. रुपये में यह तेजी भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए ऐलान के बाद आई है और भारतीय मुद्रा के लिए पॉजिटिव माहौल बना है. बता दें कि इससे पहले रुपया 2026 में इस तेजी से पहले तक 0.56%, जबकि एक साल में 4.55% तक लुढ़का है.

क्रैश होते सोना-चांदी पर भी लगा ब्रेक

शेयर बाजार और रुपया ही न हीं, भारतीय कमोडिटी मार्केट में इस डील की खबर के बाद तेजी देखने को मिल रही है. एमसीएक्स पर सोना-चांदी में जारी क्रैश पर ब्रेक लगा नजर आया और अचानक दोनों कीमती धातुओं की कीमत रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी. MCX Silver Price जहां सोमवार शाम को हुई रिकवरी और मंगलवार को शुरुआती तेजी के चलते 32,000 रुपये बढ़ गया, तो वहीं सोना फिर 1.50 लाख के करीब जा पहुंचा.

FIIs की बाजार में वापसी संभव

टैरिफ और भारत-अमेरिका के बीच रिश्तों में तनाव के चलते विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से दूरी बनाए नजर आ रहे थे और लगातार बिकवाली देखने को मिल रही थी. इससे बाजार में भी उथल-पुथल देखने को मिल रही थी. अब India-US Trade पर बात बनने की खबर से शेयर बाजार ही नहीं, बल्कि एफआईआई (FIIs) पर असर देखने को मिलेगा और उनकी वापसी संभव हो सकती है. दरअसल, ये निवेशक Policy Risk पर विशेष फोकस करते हैं और भारत-US डील से उनका पॉलिसी स्टेबिलिटी का भरोसा बढ़ेगा. इससे भारत में बड़े निवेश आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा.

