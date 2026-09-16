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चारपाई पर प्रेमी संग बैठी थी नाबालिग, नाना ने देख लिया, कुछ देर बाद कुएं में मिली लाश, ऐसे खुला राज

झांसी के चिरगांव में 17 वर्षीय नातिन और उसके प्रेमी पर करीब 65 वर्षीय नाना की हत्या का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, दोनों चारपाई पर साथ बैठे थे, तभी नाना ने उन्हें देख लिया. प्रेमी ने गला दबाया और नातिन ने सिर पर पत्थर मारा. शव कुएं में फेंक दिया गया. हादसा मानकर अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन खून लगे कपड़ों से राज खुल गया.

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नाबालिग ने प्रेमी के साथ नाना की हत्या कर कुएं में फेंका शव. (File Photo: ITG)
नाबालिग ने प्रेमी के साथ नाना की हत्या कर कुएं में फेंका शव. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के झांसी में एक बुजुर्ग की मौत को हादसा समझकर परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया. कुएं से शव निकला, सिर पर चोट के निशान भी थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या हो सकती है. घटना के बाद घर की सफाई के दौरान मिले खून से सने कपड़ों ने पूरे मामले को पलट दिया. पुलिस के मुताबिक, 17 वर्षीय नातिन कंचन ने पड़ोस में रहने वाले अपने प्रेमी विशाल के साथ मिलकर अपने नाना रामदीन कुशवाहा की हत्या कर दी. आरोप है कि दोनों ने रामदीन को चारपाई पर साथ बैठे देखे जाने के बाद उनकी हत्या की और शव को घर के पीछे बने कुएं में फेंक दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

मामला झांसी जनपद के चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम छिरौना का है. करीब 65 वर्षीय रामदीन कुशवाहा अपनी पत्नी और 17 वर्षीय नातिन कंचन के साथ रहते थे. 12 सितंबर की शाम रामदीन की पत्नी मजदूरी करने के बाद घर लौटीं. घर पहुंचने पर रामदीन दिखाई नहीं दिए. उन्होंने नातिन कंचन से पूछा कि नाना कहां हैं. कंचन ने बताया कि रामदीन शाम करीब 4 बजे से घर नहीं आए हैं. इसके बाद परिवार के लोग रामदीन की तलाश में जुट गए. आसपास खोजबीन की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला. देर शाम तक तलाश जारी रही.

अगली सुबह कंचन ने बताया कि उसने नाना को घर के पीछे बने कुएं की तरफ जाते हुए देखा था. इसके बाद परिवार और गांव के लोग कुएं के पास पहुंचे और वहां तलाश शुरू की. रामदीन शराब पीते थे. इसलिए परिवार और ग्रामीणों को लगा कि शायद वह शराब के नशे में कुएं में गिर गए होंगे. कुएं में तार डालकर तलाश की गई तो रामदीन का शव मिल गया. शव को बाहर निकाला गया. उनके सिर पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे थे.

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गला दबाया, पत्थर मारा और कुएं में फेंका

इसके बावजूद उस समय परिवार और ग्रामीणों ने इसे हादसा ही माना. लोगों को लगा कि उम्र अधिक होने और शराब पीने की वजह से रामदीन कुएं में गिर गए होंगे. इसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया. मामला यहीं खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद ऐसी चीज सामने आई जिसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया. घर की धुलाई और सफाई के दौरान कंचन के कुछ कपड़े मिले. कपड़ों पर खून लगा हुआ था. परिवार के लोगों ने जब कंचन से कपड़ों पर खून के बारे में पूछा तो उससे पूछताछ की गई.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में कंचन ने घटना के बारे में बताया. उसने कहा कि वह पड़ोस में रहने वाले विशाल से प्रेम करती है. घटना वाले दिन विशाल और कंचन घर में थे और दोनों चारपाई पर बैठे हुए थे. इसी दौरान रामदीन वहां पहुंच गए और उन्होंने दोनों को एक साथ देख लिया. पुलिस के अनुसार, कंचन ने बताया कि रामदीन ने उसे विशाल के साथ देख लिया था. गांव में बदनामी के डर से विशाल ने रामदीन का गला दबा दिया. इसके बाद कंचन रोटी बनाने वाला पत्थर का चकला लेकर आई और रामदीन के सिर पर मार दिया.

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पत्थर लगने से रामदीन अचेत हो गए. इसके बाद दोनों ने रामदीन को उठाया और घर के पीछे बने कुएं में फेंक दिया. आरोप है कि दोनों ने घटना को छिपाने के लिए शव को कुएं में डाल दिया, ताकि मौत हादसा लगे. यही वजह रही कि शव मिलने के बाद परिवार और ग्रामीणों ने भी इसे दुर्घटना मान लिया और अंतिम संस्कार कर दिया. मृतक के दामाद अशोक कुमार ने बताया कि घटना वाले दिन रामदीन की पत्नी मजदूरी के लिए गई थीं और घर पर कंचन थी. शाम को पत्नी वापस आईं तो उन्होंने कंचन से रामदीन के बारे में पूछा. कंचन ने बताया कि वह 4 बजे से नहीं आए हैं.

इसके बाद रामदीन की तलाश शुरू हुई. अशोक कुमार के मुताबिक, अगले दिन सुबह करीब 6 बजे कंचन ने बताया कि रामदीन घर के पीछे कुएं की तरफ गए थे. इसके बाद परिवार और ग्रामीण वहां पहुंचे. कुएं में तार डालकर तलाश की गई तो रामदीन का शव बाहर निकाला गया. उस समय सभी को यही लगा कि वह शराब पीने की वजह से कुएं में गिर गए होंगे. अशोक कुमार ने बताया कि रामदीन की उम्र करीब 60 से 70 वर्ष थी और वह शराब पीते थे. इसलिए किसी को हत्या का शक नहीं हुआ और अंतिम संस्कार कर दिया गया.

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लेकिन उसी दिन घर की सफाई के दौरान कंचन के कपड़े मिले, जिन पर खून लगा हुआ था. इसके बाद उससे पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात बताई. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरविंद कुमार ने बताया कि छिरौना गांव में 12 सितंबर को रामदीन कुशवाहा नाम के बुजुर्ग का शव कुएं में मिला था. परिजनों और गांव वालों ने इसे हादसा माना और शव को कुएं से निकालकर अंतिम संस्कार कर दिया था.

पुलिस के अनुसार, बाद में मृतक के दामाद घर की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें कुछ कपड़े मिले, जिन पर खून लगा हुआ था. इसके बाद हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. रिपोर्ट के आधार पर मृतक की नाबालिग नातिन कंचन और पड़ोसी विशाल को आरोपी बनाया गया. दोनों से पूछताछ की गई. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मुताबिक, पूछताछ में दोनों ने घटना करना स्वीकार किया और घटना के बारे में जानकारी दी.

पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया 

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है. इसके अलावा पुलिस ने घटना के दिन दोनों आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े भी बरामद किए हैं, जिन पर खून लगा हुआ बताया गया है. पुलिस ने उस स्थान की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई है, जहां रामदीन का अंतिम संस्कार किया गया था. वहां से बचे अवशेष भी बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों को न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है. मामले की विवेचना जारी है और अब तक सामने आए तथ्यों के साथ आगे मिलने वाली जानकारी को भी जांच में शामिल किया जाएगा.
 

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