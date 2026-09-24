scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

AI तय कर रहा Gen Z का फैशन! Gen Alpha के भी अलग हैं फंडे

जेन जी और जेन अल्फा की बदलती पसंद का असर फैशन की दुनिया पर भी दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया से नए ब्रांड खोजने से लेकर इन्फ्लुएंसर्स की राय और AI की मदद से शॉपिंग तक, युवाओं का फैशन से जुड़ने का तरीका बदल रहा है. वहीं, ब्रांड लॉयल्टी और पर्सनलाइजेशन को लेकर भी नई उम्मीदें सामने आ रही हैं.

Advertisement
X
सोशल मीडिया से AI तक कैसे बदला शॉपिंग का तरीका
सोशल मीडिया से AI तक कैसे बदला शॉपिंग का तरीका

फैशन की दुनिया में जेन जी और जेन अल्फा सिर्फ नए कपड़े खरीदने वाली जेनरेशन नहीं हैं. वे यह भी बदल रही हैं कि लोग फैशन के बारे में कैसे जानें, क्या खरीदें और किस ब्रांड को चुनें. सोशल मीडिया, नए ट्रेंड, क्रिएटर्स और AI ने उनकी शॉपिंग जर्नी को पहले से काफी अलग बना दिया है.

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) और वीमेंस वियर डेली (डब्ल्यूडब्ल्यूडी) की रिपोर्ट 'हाउ जेन जी एंड जेन अल्फा आर रीवायरिंग द फैशन इंडस्ट्री' के मुताबिक, 28 साल और उससे कम उम्र के जेन ज़ी और जेन अल्फा उपभोक्ता अगले एक दशक में अमेरिकी फैशन पर होने वाले खर्च का 40% हिस्सा बन सकते है. रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 9 हजार से ज्यादा कन्ज्यूमर्स के रिस्पॉन्स और 50 हजार सोशल मीडिया कन्वर्सेशन का विश्लेषण किया गया.

BCG और Women’s Wear Daily (WWD) की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि युवा उपभोक्ता AI, सोशल मीडिया के प्रभाव और ब्रांड लॉयल्टी की बदलती परिभाषा के जरिए फैशन की दुनिया को कैसे बदल रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

क्या जेन जी पैसे के रीजन से टल रहे बड़े फैसले?
Gen Z को पैसों की टेंशन! जॉब से लेकर घर में बदलने पड़ रहे फैसले
साल में एक छुट्टी की बजाय छोटी-छोटी ट्रिप्स पर जा रहे है जेन जी
एक लंबी छुट्टी नहीं, साल में छोटी-छोटी ट्रिप्स! Gen Z ने कैसे बदला ट्रैवल ट्रेंड?
फिल्में या टीवी शोज कैसे चुन रहे जेन जी का ट्रैवल डेस्टिनेशन?
सेट जेटिंग: ट्रैवल गाइड नहीं, फिल्में तय कर रही हैं Gen Z की डेस्टिनेशन
बोरियत मिटाने के लिए डोपामिन डेटिंग करना कितना गलत?
डोपामिन के लिए डेटिंग! Gen Z का ये नया फंडा दे रहा स्ट्रेस?
29,554 Gen Z युवाओं ने न्यूयॉर्क से किया किनारा
न्यूयॉर्क क्यों छोड़ रहे हैं Gen Z, हजारों युवाओं ने बदला शहर

जेन जी और जेन अल्फा के लिए ब्रांड से ज्यादा प्रोडक्ट मायने रखता है

बीसीजी के मुताबिक, जेन ज़ी और जेन अल्फा पुरानी पीढ़ियों की तरह सिर्फ ब्रांड के नाम से प्रभावित नहीं होतीं. ये युवा ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हैं यानी नए प्रोडक्ट और नए ट्रेंड आजमाने के लिए तैयार रहती हैं.

Advertisement

इनकी शॉपिंग जर्नी भी ज्यादा ट्रेंड और प्रोडक्ट-ड्रिवन है. यानी कोई नया ट्रेंड या खास प्रोडक्ट उन्हें किसी ब्रांड तक पहुंचा सकता है. वहीं, ब्रांड की पुरानी पहचान यानी हेरिटेज अब अकेले उसकी वैल्यू तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है.

इंफ्लुएंसर्स का प्रभाव

आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं लेती, बल्कि नए ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स भी खोजती है. रिपोर्ट के मुताबिक, युवा उपभोक्ताओं के सोशल मीडिया के जरिए ब्रांड खोजने की संभावना पुरानी पीढ़ियों से 1.5 गुना ज्यादा है.

इसमें इंफ्लुएंर्सस औरड्ज्टल क्रिएयर्स की भूमिका भी बढ़ी है. युवा इन्हें सेलिब्रिटीज की तरह ही महत्व देते हैं. 1 लाख से कम फॉलोअर्स वाले Micro-इंफ्लुएंर्सस से 22% युवा ब्रांड्स के बारे में जानकारी लेते हैं, जबकि 27% सेलिब्रिटीज के जरिए ब्रांड खोजते हैं.

इतना ही नहीं, जेन जी और जेन अल्फा के लिए इंफ्लुएंसर कंटेंट खरीदारी के फैसले को भी प्रभावित करता है. वे पुरानी पीढ़ियों की तुलना में इंफ्लुएंसर कंटेंटको खरीदारी की वजह मानने की 2 गुना ज्यादा संभावना रखते हैं.

AI भी बन रहा है शॉपिंग का हिस्सा

फैशन शॉपिंग में AI की भूमिका भी बढ़ रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुल मिलाकर मिलेनियल्स और पुरानी जेनरेशन्स, जेन जी और जेन अल्फा की तुलना में AI का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं. लेकिन जब बात खास तौर पर फैशन की शॉपिंग की आती है, तो तस्वीर बदल जाती है. 41% जेन जी और जेन अल्फा फैशन आइटम्स की शॉपिंग के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी पीढ़ियों में यह आंकड़ा 34% है. यानी फैशन की शॉपिंग के लिए AI का इस्तेमाल करने की संभावना जेन जी और जेन अल्फा में पुरानी पीढ़ियों की तुलना में ज्यादा है.

Advertisement

फैशन का नया फॉर्मूला

रिपोर्ट के मुताबिक, जेन जी और जेन अल्फा के लिए कल्चरल रेलिवेंस, ऑथेंटिसिटी और क्रिएटर एनर्जी काफी अहम हैं. यानी वे सिर्फ यह नहीं देखतीं कि ब्रांड कितना पुराना या बड़ा है, बल्कि यह भी देखती हैं कि वह आज की संस्कृति और उनकी पसंद से कितना जुड़ा है.

यानी फैशन की अगली कहानी सिर्फ ब्रांड्स की नहीं है. जेन जी और जेन अल्फा फैशन को खोजने, पसंद करने और खरीदने के तरीके को बदल रही हैं-और सोशल मीडिया और AI इस बदलाव को और तेज कर रहे हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यमुना एक्सप्रेसवे पर बस अग्निकांड का यात्रियों ने बयां किया भयावह मंजर |
    'NRI दूल्हा' बन फैलाया जाल, फिर बने 'कस्टम अफसर': रायबरेली में AI और फर्जी प्रोफाइल से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश! |
    पहले बदबू, फिर आग और चीख-पुकार… ग्रेटर नोएडा बस हादसे की भयावह PHOTOS |
    ओवैसी का डर या मायावती का प्रेशर? यादव को हटाकर मुस्लिम पर अखिलेश ने क्यों जताया भरोसा |
    बिग बॉस वालों, कुछ तो सीखो...इन्हें कहते हैं खिलाड़ी, सलमान खान के शो को पटखनी देगा 'राइज एंड फॉल'? |
    राजकोट में भूख हड़ताल पर क्यों बैठे स्टूडेंट? देखें गुजरात आजतक |
    चीन कैसे पहुंचे F35 स्टील्थ जेट के हिस्से...जांच करेगा पेंटागन, अमेरिका टेंशन में |
    'AI तूने क्या क‍िया?' एक इंजीन‍ियर की इस पोस्ट ने ह‍िला दी दुन‍िया, श्रीधर वेम्बू से एलन मस्क तक बोल पड़े! |
    ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़े, झारखंड कैबिनेट मंत्री की बेटी समेत 4 की मौत |
    ₹26 हजार में मिलता था बोरीवली में फ्लैट, आज लाखों में पहुंची मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमत
    Advertisement