ब्लास्ट फर्नेस और पावर यूनिट्स क्षतिग्रस्त! लक्ष्मी मित्तल के स्टील प्लांट पर रूसी हमला, 2 की मौत और 14 घायल

यूक्रेन के क्रिवी रीह (Kryvyi Rih) में भारतीय मूल के अरबपति लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सेलरमित्तल के स्टील प्लांट पर रूस ने मिसाइल हमला किया. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, हमले में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 कर्मचारी घायल हुए हैं. यह प्लांट यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के गृह शहर में स्थित है और देश की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों में शामिल है.

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क्रिवी रीह स्थित आर्सेलरमित्तल स्टील प्लांट ने टेलीग्राम पर जारी बयान में बताया कि रूसी हमले में बिजली उत्पादन और ब्लास्ट फर्नेस से जुड़ी महत्वपूर्ण उत्पादन इकाइयों को नुकसान पहुंचा है. इसके चलते प्लांट की उत्पादन प्रक्रिया आंशिक रूप से बाधित हुई है. कंपनी के मुताबिक, बिजली और ब्लास्ट फर्नेस सेक्टर को हुए नुकसान का असर प्लांट के सामान्य संचालन पर पड़ा है. स्टील उत्पादन के लिए बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थिर आपूर्ति बेहद जरूरी होती है, इसलिए इन सुविधाओं को नुकसान महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

रूस-यूक्रेन में लंबी दूरी के हमले तेज

क्रिवी रीह पर हमला ऐसे समय हुआ है, जब रूस और यूक्रेन के बीच लंबी दूरी के मिसाइल और ड्रोन हमले तेज हो गए हैं. दोनों देश लगातार ऊर्जा, औद्योगिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं. रॉयटर्स के मुताबिक, क्रिवी रीह पर हमला यूक्रेन में रातभर हुए व्यापक हमलों का हिस्सा था. इन हमलों में अन्य इलाकों में भी लोगों की मौत हुई, जबकि कीव में आग लगने और नागरिकों के घायल होने की खबरें सामने आईं.

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यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि रूसी सेना लगातार नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है. उनके मुताबिक, पिछले सप्ताह रूस ने यूक्रेनी शहरों पर 1,550 से ज्यादा अटैक ड्रोन, करीब 1,560 गाइडेड एरियल बम और 62 मिसाइलें दागीं.

सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना: रूस

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके हमलों में क्रिवी रीह का धातु संयंत्र और कीव के सैन्य-औद्योगिक ठिकाने निशाने पर थे. रूस ने यह भी दावा किया कि उसने ताजा हमलों के दौरान अपने क्षेत्र में 822 यूक्रेनी ड्रोन को रोका. हालांकि, दोनों पक्षों की ओर से किए गए युद्ध संबंधी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल है.

लक्ष्मी मित्तल की कंपनी का बड़ा प्लांट

क्रिवी रीह आर्सेलरमित्तल स्टील प्लांट यूक्रेन की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में से एक है और यह वैश्विक स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल का हिस्सा है. फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से क्रिवी रीह क्षेत्र कई बार रूसी हमलों की चपेट में आ चुका है. प्लांट की उत्पादन क्षमता बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की लगातार उपलब्धता पर निर्भर करती है. ऐसे में ऊर्जा उत्पादन और ब्लास्ट फर्नेस से जुड़ी इकाइयों को नुकसान होने से उत्पादन प्रभावित होना स्वाभाविक है.

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रूस के अंदर भी यूक्रेन के ड्रोन हमले

इसी दौरान यूक्रेन ने रूस के अंदर भी लंबी दूरी के ड्रोन हमले तेज किए हैं. रूस के मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव के मुताबिक, एक ड्रोन हमले में 83 साल के एक व्यक्ति की मौत हुई. उन्होंने इसे युद्ध शुरू होने के बाद से मॉस्को क्षेत्र में हुए सबसे बड़े यूक्रेनी ड्रोन हमलों में से एक बताया. रॉयटर्स के मुताबिक, पोडोल्स्क में रूस की बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज के एक गोदाम को भी नुकसान पहुंचा. सामने आए वीडियो में वहां से धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया. यूक्रेन लंबे समय से रूस की तेल रिफाइनरियों, सैन्य प्रतिष्ठानों और अन्य रणनीतिक ढांचे को लंबी दूरी के ड्रोन से निशाना बनाता रहा है. कीव का कहना है कि ऐसे हमले रूस की युद्ध क्षमता को प्रभावित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं.

बेलगोरोद और रोस्तोव में भी हुए हमले

रूस के दक्षिणी शहर बेलगोरोद के पास एक बस पर ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई. वहीं, यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने रोस्तोव क्षेत्र में मिसाइल ईंधन बनाने वाली एक सुविधा को निशाना बनाया. इस बीच, रोमानिया में नाटो की एयर पुलिसिंग मिशन में तैनात स्पेनिश एफ-18 लड़ाकू विमान ने उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक ड्रोन को मार गिराया. रोमानियाई अधिकारियों के मुताबिक, ड्रोन मोल्दोवा की दिशा से आया था. नाटो के एक प्रवक्ता ने कहा कि ड्रोन रूसी प्रतीत होता है. रोमानिया ने इस साल अपनी सीमा के पास ड्रोन से जुड़ी ऐसी यह चौथी घटना बताई है.

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रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिलहाल ठहरी हुई है और युद्ध के मोर्चे पर भी कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा. ऐसे में दोनों देश एक-दूसरे के इलाके में दूर तक मौजूद ठिकानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन पर लगातार निर्भर हो रहे हैं.

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