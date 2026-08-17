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लखीमपुर: बॉयफ्रेंड ने बर्थडे के बहाने बुलाया घर, केक काटा-मौज मस्ती की, फिर दोस्तों संग किया गर्लफ्रेंड का गैंगरेप!

लखीमपुर खीरी में जन्मदिन के मौके पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. नानी के घर आई नाबालिग युवती को बॉयफ्रेंड ने बर्थडे मनाने के बहाने घर बुलाया. वहां प्रेमी और उसके दो दोस्तों ने केक काटने के बाद युवती के साथ गैंगरेप किया.

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सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 15 अगस्त के दिन एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई. सीतापुर की रहने वाली पीड़िता लखीमपुर में अपनी नानी के घर आई थी. पड़ोस में रहने वाले उसके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने जन्मदिन मनाने के लिए युवती को अपने घर बुलाया, जहां उसके दो साथी मधुरेश मिश्रा और विष्णु कनौजिया भी मौजूद थे. तीनों ने पहले केक काटकर बर्थडे मनाया और फिर बारी-बारी से दुष्कर्म किया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता का इलाज कराया और 24 घंटे में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

बर्थडे केक काटने के बाद कमरे में दिया वारदात को अंजाम

पीड़िता 15 अगस्त को अपने जन्मदिन के अवसर पर बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ श्रीवास्तव के बुलाने पर उसके घर पहुंची थी. वहां पहले से सिद्धार्थ के दोस्त मधुरेश मिश्रा और विष्णु कनौजिया मौजूद थे. आरोपियों ने पहले पीड़िता के साथ केक काटकर बर्थडे मनाया. इसके बाद सिद्धार्थ और उसके दोनों दोस्तों ने मिलकर बारी-बारी से रेप की घटना को अंजाम दिया. वारदात के बाद आरोपी पीड़िता को लहूलुहान हालत में कमरे में छोड़कर मौके से फरार हो गए.

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आस-पास के लोगों ने पुलिस को दी सूचना, अस्पताल में भर्ती

वारदात के बाद पीड़िता के शोर मचाने पर आस-पास के लोग मौके पर जमा हुए और घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने पीड़िता को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में कई टीमें लगा दीं.

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पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

लखीमपुर के सीओ सिटी विवेक तिवारी ने बताया कि 15 अगस्त को थाना सदर कोतवाली में तीन युवकों द्वारा दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस ने जिला अस्पताल में पीड़िता का उपचार कराया और मामला दर्ज किया. 16 अगस्त की बीती रात नामजद अभियुक्त सिद्धार्थ श्रीवास्तव, मधुरेश मिश्रा और विष्णु कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.

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