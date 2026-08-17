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MP: पट्टे की जमीन के विवाद में ASI ने चार भाइयों को मारी गोली, एक की मौत, 2 ICU में

राजगढ़ के तलेन थाना क्षेत्र के इकलेरा गांव में पट्टे की जमीन के विवाद में शाजापुर SP कार्यालय में पदस्थ ASI दिलीप प्रजापति ने चार सगे भाइयों पर कथित तौर पर 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी. गोली लगने से दीपक मोहबे की शुजालपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. सतीश और मुकेश ICU में भर्ती हैं, जबकि संतोष को उपचार के बाद छुट्टी मिल गई.

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घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़. (Photo: Screengrabs)
घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़. (Photo: Screengrabs)

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के तलेन थाना क्षेत्र के इकलेरा गांव में पट्टे की जमीन को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. रविवार दोपहर हुए विवाद के दौरान शाजापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ ASI दिलीप प्रजापति ने अपनी लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से चार सगे भाइयों पर कथित तौर पर गोली चला दी. घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गोली चलने की पूरी घटना कैमरे में कैद दिखाई दे रही है.

गोली लगने से दीपक मोहबे गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन और पुलिस उसे उपचार के लिए शुजालपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं सतीश जाटव और मुकेश जाटव को भी गोली लगी है. दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें ICU में भर्ती कराया गया है. चौथे घायल संतोष जाटव को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
तलेन थाना SI धर्मवीर पलईया के मुताबिक घटना के बाद मुख्य आरोपी ASI दिलीप पिता आत्माराम प्रजापति और उसका बड़ा भाई सुरेश पिता आत्माराम प्रजापति मोटरसाइकिल से 12 बोर की बंदूक लेकर भाग रहे थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में घटना की वजह पट्टे की जमीन को लेकर चला आ रहा विवाद सामने आया है.

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पुलिस ने मामले में धारा 103/109 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब गोली चलाने की परिस्थितियों और विवाद के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना में इस्तेमाल लाइसेंसी बंदूक को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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