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मुंबई में इनकम टैक्स कार्यालय के बेसमेंट में लगी आग

मुंबई के आयकर विभाग के दफ्तर के बेसमेंट में आग लग गई है. मुंबई फायर ब्रिगेड ने आग लगने की इस घटना को लेवल-1 का घोषित किया है.

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मुंबई फायर ब्रिगेड ने बताया लेवल एक की आग (Photo: Representational)
मुंबई फायर ब्रिगेड ने बताया लेवल एक की आग (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के मुंबई में आयकर विभाग के दफ्तर में आग लग गई. आग दफ्तर के बेसमेंट में लगी है. आयकर विभाग के दफ्तर के बेसमेंट में आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. मुंबई फायर ब्रिगेड ने 2 बजकर 10 मिनट पर आग लगने की इस घटना को लेवल-1 की घटना घोषित किया है.

जानकारी के मुताबिक मुंबई के कार्वे रोड पर आयकर भवन स्थित है. इसी भवन में आयकर विभाग का कार्यालय है. मुंबई के कार्वे रोड स्थित इस बिल्डिंग के बेसमेंट में सोमवार को आग लग गई. आग लगने की सूचना कर्मचारियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को दी. सूचना पाकर फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के लिए तत्काल मौके पर कई गाड़ियां रवाना कर दीं.

मौके पर बीएमसी की मुंबई फायर ब्रिगेड और वार्ड स्टाफ के साथ ही पुलिस, बीईएसटी और 108 एम्बुलेंस भी पहुंच गई हैं. आग लगने की इस घटना में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है. महाराष्ट्र में आग लगने की यह एक ही दिन में दूसरी घटना है. गौरतलब है कि कांदिवली के एक होटल में भी आग लग गई थी.

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यह भी पढ़ें: मुंबई के होटल में चौथी मंजिल तक पहुंची आग, धुएं से भरी बिल्डिंग! फंसे लोग

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कांदिवली वेस्ट में स्टेशन रोड पर अभिराई होटल के पास लगी आग ने फल के अस्थायी स्टॉल को अपनी आगोश में ले लिया था. आग की लपटें इतनी विकराल हो गई थीं कि तिरुपति बैंक्वेट की चौथी मंजिल तक पहुंच गई थीं. आग लगने की इस घटना को भी मुंबई फायर ब्रिगेड ने लेवल एक की घटना घोषित किया था.

यह भी पढ़ें: बंगाल: बीरभूम के होटल में सुबह-सुबह लगी भीषण आग, सो रहे थे लोग, 7 की दर्दनाक मौत

फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने इस घटना में ऊपर की मंजिलों पर फंसे 11 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया. इस घटना में बिजली की वायरिंग, बिजली के सामान, लकड़ी के फर्नीचर, तिरपाल, प्लास्टिक और बांस के सामान जल गए थे.

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