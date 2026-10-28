scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Jio Platforms Share List: नंबर-1 के बाद नंबर-2 पर भी अंबानी का कब्जा, जियो बनी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

Mukesh Ambani की कंपनी Jio Platforms के शेयर लिस्ट हो गए हैं और शेयर बाजार में मचे भूचाल के बीच भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाने वालों को तगड़ा फायदा हुआ है. शेयर मार्केट डेब्यू के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है.

Advertisement
X
रिलायंस के बाद देश की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी जियो प्लेटफॉर्म्स. (Photo: ITG)
रिलायंस के बाद देश की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी जियो प्लेटफॉर्म्स. (Photo: ITG)

मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स अपने आईपीओ लॉन्च के साथ ही एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाती जा रही है. जहां IPO ओपन होने के महज 100 मिनट में ये फुल सब्सक्राइब्ड हुआ, तो वहीं अब शेयर मार्केट डेब्यू के साथ मार्केट कैपिटल के लिहाज से Jio Platforms देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है. बता दें कि इस लिस्ट में पहले पायदान पर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है. 

गौरतलब है कि बुधवार को शेयर बाजार में भूचाल के बीच भी जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर (Jio Platforms Share) शानदार 21 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुए और निवेशकों को हर एक लॉट पर करीब 3000 रुपये की कमाई कराई है. 

लिस्ट होते ही Jio का मार्केट कैप 
Mukesh Ambani की रिलायंस इंडस्ट्रीज समर्थित डिजिटल सर्विस कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज पर 1,119 रुपये के अपने आईपीओ प्राइस के मुकाबले 21.40% से ज्यादा के प्रीमियम पर लिस्ट हुए. इनका मार्केट डेब्यू 1358 रुपये प्रति शेयर पर हुआ. इसके साथ ही मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से यह देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, क्योंकि लिस्ट होने के साथ ही कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन (Jio Platforms Market Value) 12,50,586.39 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. 

सम्बंधित ख़बरें

Mukesh Ambani Tears Anant Ambani Speach
इधर जियो की लिस्टिंग, उधर मुकेश अंबानी की डब-डबा गईं आंखें, Video
Jio Platforms IPO Open
सबसे बड़ा IPO लिस्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स के हर शेयर पर इतनी कमाई
Stock Market Crash
Jio लिस्टिंग से पहले शेयर बाजार में भूचाल, पलक झपकते ही सेंसेक्स-निफ्टी क्रैश
Jio Platforms IPO Open
Jio IPO Listing: देश के सबसे बड़े IPO की लिस्टिंग, बस कुछ देर बाकी, फिर निवेशकों को तगड़ी कमाई
Jio Platforms ranks as India's fourth-largest company by m capitalisation.
लिस्टिंग से पहले जियो प्लेटफॉर्म्स का कमाल, देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी

यह भी पढ़ें: Jio Platforms Share List: देश का सबसे बड़ा IPO लिस्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स का 21% गेन के साथ डेब्यू... हर शेयर पर हुई इतनी कमाई

Advertisement

लगातार बनाए IPO ने रिकॉर्ड
जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ ने लॉन्च के बाद से ही एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. जहां आम निवेशकों के लिए ओपन होने से महज 100 मिनट के अंदर ये फुल सब्सक्राइब्ड हो गया, तो वहीं जियो प्लेटफॉर्म्स का 30,213 करोड़ रुपये का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) 22.19 गुना सब्सक्राइब हुआ.

पब्लिक इश्यू और एंकर इन्वेस्टर प्लेसमेंट में कुल डिमांड 7.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई और आवेदनों की संख्या 1.39 करोड़ तक पहुंच गई, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इसके साथ ही ये कंपनी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है.

जियो प्लेटफॉर्म्स में RIL की हिस्सेदारी
यहां बता दें कि देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में पहले से ही नंबर-1 पायदान पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का दबदबा लंबे समय से कायम है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन (Reliance Market Capital) 16 लाख करोड़ रुपये के आसपास है. बुधवार को शेयर मार्केट डेब्यू करने वाली जियो प्लेटफॉर्म्स में रिलायंस की 66.4 फीसदी हिस्सेदारी है.

यह भी पढ़ें: Stock Market Crash: Jio लिस्टिंग से पहले शेयर बाजार में भूचाल, पलक झपकते ही सेंसेक्स-निफ्टी क्रैश... IT शेयर धड़ाम

शेयर बाजार क्रैश, Jio ने दिखाया दम 
Jio Platform Shares ऐसे समय में लिस्ट हुए हैं, जबकि शेयर बाजार क्रैश था. जी हां, बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स में ओपनिंग के साथ ही बड़ी गिरावट देखने को मिली. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा टूटकर कारोबार कर रहा था, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 200 अंक से ज्यादा फिसलकर ट्रेड कर रहा था. लेकिन बाजार में मचे कोहराम के बीच भी मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ ने दम दिखाया और निवेशकों को कमाई कराई. 

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    घर-गाड़ी का सपना हुआ पुराना, Gen Z ने बदली सक्सेस की परिभाषा! |
    Mukesh Ambani Tears: इधर जियो की लिस्टिंग, उधर मुकेश अंबानी की डब-डबा गईं आंखें, Video |
    1,265 स्टेशन मास्टर पदों पर भर्ती, शुरू हुए आवेदन, जान लें योग्यता |
    Yash Ravana Gold Brooch: सीने पर सजे 'लंकापति रावण के 10 सिर', पत्नी का हाथ थाम रामायण इवेंट में यश ने ली एंट्री, लूटी लाइमलाइट |
    Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर कितने बजे खाएं सरगी? जानें सूर्योदय का समय और व्रत का मुहूर्त |
    एक्सिट पोल में नेतन्याहू को झटका, सत्ता से हो सकती है छुट्टी |
    ब्राजील चुनाव हारने के बाद अमेरिका भागे बोल्सोनारो, लूला दा सिल्वा ने साधा निशाना |
    अंतरिक्ष में चीन का सीक्रेट विमान! अमेरिका ने जारी की तस्वीर, X-37B से मिलती है शक्ल |
    क्यों सूख रहा तेलंगाना? 365 मंडल सूखा प्रभावित, अब सरकार ने शुरू की राहत की तैयारी |
    ईशा और आकाश अंबानी ने घंटी बजाकर की JIO IPO की लिस्टिंग, पूरे परिवार का दिखा 'हम साथ साथ है मोमेंट'
    Advertisement