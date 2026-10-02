scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

'मुझे आंध्र का बेटा ही समझिए...' अनंत अंबानी ने किया 1 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान

अनंत अंबानी ने आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया है. उन्‍होंने कहा कि इससे 3 लाख नौकरियां पैदा होंगी और राज्‍य के लिए 60,000 करोड़ रुपये का रेवेन्‍यू जनरेट होगा.

Advertisement
X
रिलायंस के एग्‍जीक्‍यूटिव डायरेक्‍टर अनंत अंबानी. (Photo: PTI)
रिलायंस के एग्‍जीक्‍यूटिव डायरेक्‍टर अनंत अंबानी. (Photo: PTI)

रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में बड़े निवेश का ऐलान किया. उन्‍होंने कहा कि रिलायंस आंध्र प्रदेश में  संपीड़ित बायोगैस (CBG) प्‍लांट स्‍थापित करने की योजना बना रही है. इससे 3 लाख से ज्‍यादा नौकरियां पैदा होंगी. साथ ही 60 हजार करोड़ का रेवेन्‍यू जनरेट होगा. 

अंनत अंबानी ने रिलायंस द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया. उन्‍होंने अपनी स्‍पीच में आंध्र प्रदेश की जनता से कहा कि आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे आंध्र का बेटा समझें और मुझे बताएं कि मैं आपके खूबसूरत राज्य के लिए क्या योगदान दे सकता हूं. 

किसान भाई बहनों के जीवन को बेहतर बनाने की नींव: अनंत अंबानी
रिलायंस पर भरोसा करने और इस ऐतिहासिक काम में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ पार्टनर बनने के लिए हमें बुलाने के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं. अनंत अंबानी ने कहा कि आज हम सिर्फ़ फाउंडेशन नहीं रख रहे हैं, बल्कि हम ग्रामीण कारोबार, मज़बूत ग्रामीण, ज़्यादा सस्टेनेबल भारत और सबसे जरूरी बात, अपने किसान भाई-बहनों की ज़िंदगी बेहतर बनाने की नींव रख रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Akash Ambani Anant Ambani And Anand Piramal (Photo: ITG)
गणपति विसर्जन में अनंत-आकाश ने जीजा आनंद संग की मस्ती, VIDEO वायरल
murshidabad teenager iqbal
'वाटर बॉय' इकबाल के इलाज के लिए अनंत अंबानी आए आगे
Iqbal Viral Video, Anant Ambani, Iqbal Mumbai Treatment
पानी में दिन-रात रहने वाले इकबाल की मदद के लिए आगे आए अनंत अंबानी
Radhika ambani with anant ambani
न भारी जूलरी, न हेवी मेकअप, सिंपल सी ड्रेस में छाईं राधिका अंबानी
Janhvi Kapoor With Radhika Ambani (Photo: ITG)
जाह्नवी कपूर संग थिरकीं राधिका अंबानी, VIDEO VIRAL

अनंत अंबानी के स्‍पीच के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्‍यमंत्री पवन कल्याण और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थे. उन्‍होंने आंध्र प्रदेश में बड़े निवेश का ऐलान मदनपल्ले में रायलसीमा हॉर्टिकल्चर हब और इंडियन स्कूल ऑफ़ एग्रीकल्चर फाउंडेशन के मौके पर किया. 

Advertisement

किसानों को अपने खेत का सीईओ बनाएगा ये संस्‍थान
कार्यक्रम में बोलते हुए अंबानी ने कहा कि रिलायंस इस नए संस्थान को सपोर्ट करने के लिए सरकार और किसानों के साथ मिलकर काम करेगी. उन्‍होंने आगे कहा कि आज 40,000 करोड़ रुपये की लागत वाला रायलसीमा हॉर्टिकल्चर हब भारत की विकास गाथा में एक और मील का पत्थर साबित होगा. अंबानी ने इंडियन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी और किसानों की समृद्धि पर केंद्रित एक नया संस्थान बताया. 

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पच्चीस साल पहले, आप हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस लेकर आए थे. आज, आप भारतीय किसान को उनका अपना ISB दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को बहुत सीईओ दिए हैं. अब ISA भारत के किसान को अपने खेत का सीईओ बनाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पहले धमकी, फिर दो मासूम बेटों की मौत! परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप |
    स्पर्म व्हेल... जिसके होते हैं काफी बड़े दांत, अगर टकरा जाए तो पलट जाती है नाव |
    'मुझे आंध्र का बेटा ही समझिए...' अनंत अंबानी ने किया 1 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान |
    How To Reuse Old Kurti: अलमारी में ठूंसी पुरानी कुर्तियों को फेंकने वाले हैं? रुके! 7 तरीके से सजाएं घर, देखने वाले पूछेंगे— 'किस शोरूम से लाए?' |
    'मेरे से पंगा लिया @#$, पानी नहीं पिया आजतक', चेयरमैन पति और EO में तकरार |
    'वोट ही छीन लिया जाए तो क्या करेंगे?', CJP प्रोटेस्ट में SIR को लेकर शबाना आजमी का बड़ा बयान |
    Pitru Paksha 2026: चाणक्य नीति में इन 4 लोगों को भी दिया गया है पिता का दर्जा, जानें |
    50 रुपये की रिश्वत लेते कैमरे में कैद पुलिसकर्मी, डायल 112 के 2 जवान समेत 3 पर FIR |
    'ज्ञानेश कुमार जाएंगे और उन्हें बैठाने वाले भी ...', दिल्ली-मुंबई में प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने बोला हमला |
    IND vs PAK: 28 साल पहले पाकिस्तान के ख‍िलाफ चौका जड़कर हीरो बने कान‍ितकर, अब टीम इंडिया को दिया बड़ा मंत्र
    Advertisement