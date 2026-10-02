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How To Reuse Old Kurti: अलमारी में ठूंसी पुरानी कुर्तियों को फेंकने वाले हैं? रुके! 7 तरीके से सजाएं घर, देखने वाले पूछेंगे— 'किस शोरूम से लाए?'

How To Reuse Old Kurti: अलमारी में बिना पहनी पड़ी पुरानी और फीकी कुर्तियों को फेंकने के बजाय आप उनसे बेहद खूबसूरत होम डेकोर आइटम्स बना सकते हैं. पुरानी कुर्तियों से कुशन कवर, टेबल रनर, वॉल हैंगिंग से लेकर लैंपशेड तक आसानी से बनाए जा सकते हैं.

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पुरानी कुर्तियों से आप सुंदर कुशन कवर भी बना सकते हैं. (Photo: ITG)
पुरानी कुर्तियों से आप सुंदर कुशन कवर भी बना सकते हैं. (Photo: ITG)

How To Reuse Old Kurti: जब भी आप अलमारी खोलते हैं, तो उसमें ऐसी कई कुर्तियां नजर आती हैं जिन्हें आपने कई महीनों या सालों से पहना नहीं होगा. कुछ कर्तियों का रंग फीका हो गया होगा या कुछ कुर्तियां ऐसी भी होंगी जिन्हें अब आप पहनना पसंद नहीं करते. लेकिन उनके प्रिंट, कढ़ाई या कपड़े इतने खूबसूरत होते हैं कि उन्हें फेंकने का भी मन नहीं करता. आप बस हर बार उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं. 

अगर आप भी अपनी ना पहनी जाने वाली कुर्तियों को संभालकर रखते रहते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाएं और उनका इस्तेमाल करें. इन्हें संभालकर रखने के बजाय आप इनका इस्तेमाल घर सजाने में कर सकते हैं. खासकर जिन कुर्तियों पर सुंदर प्रिंट, बॉर्डर या एम्ब्रॉयडरी है, उनसे घर के लिए कई काम की और देखने में खूबसूरत चीजें तैयार हो सकती हैं. यानी बिना नया कपड़ा खरीदे ही घर के अलग-अलग कोनों को नया लुक दिया जा सकता है.

1. कुर्ती के कपड़े से बनाएं खूबसूरत कुशन कवर: अगर आपकी किसी पुरानी कुर्ती पर अच्छा प्रिंट या कढ़ाई है तो उसे काटकर कुशन कवर बनाया जा सकता है. कुर्ती के सबसे खूबसूरत हिस्से को कुशन के सामने वाले हिस्से में रखें, जबकि पीछे के लिए कोई सादा या मैचिंग कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं. अलग-अलग पुरानी कुर्तियों के प्रिंट से बने कुशन सोफे को भी एकदम नया लुक दे सकते हैं.

2. डाइनिंग टेबल पर बिछाएं स्टाइलिश रनर: कुर्ती के लंबे और सीधे हिस्से को काटकर टेबल रनर बनाया जा सकता है. अगर कपड़े के किनारे पर पहले से कोई सुंदर बॉर्डर या कढ़ाई है तो उस हिस्से को रनर में जरूर शामिल करें. इसे डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल या कंसोल टेबल पर बिछाने से कमरे में बिना ज्यादा खर्च किए रंग और डिजाइन का टच आ जाएगा.

3. खाली दीवार को दें नया लुक: बहुत ज्यादा कढ़ाई या खूबसूरत प्रिंट वाली कुर्ती को दीवार की सजावट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए कपड़े को लकड़ी के फ्रेम पर लगाएं या ऊपर की तरफ लकड़ी की पतली रॉड लगाकर दीवार पर टांग दें. इस तरह कुर्ती का सुंदर डिजाइन ही आपके घर का डेकोरेशन पीस बन जाएगा.

4. पुरानी कुर्ती से बनाएं यूनिक लैंपशेड: फूलों, ब्लॉक प्रिंट या दूसरे खूबसूरत पैटर्न वाली कॉटन कुर्ती लैंपशेड के लिए काम आ सकती है. पुराने लैंपशेड के फ्रेम पर इस कपड़े को फिट किया जा सकता है. लैंप जलने पर कपड़े से छनकर आती रोशनी कमरे में एक अलग ही माहौल बना सकती है. हालांकि लैंपशेड के लिए कपड़ा लगाते समय बल्ब और कपड़े के बीच दूरी रखना जरूरी है.

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5. छोटी चीजों के लिए बनाएं फैब्रिक बास्केट: पुरानी कुर्ती के कपड़े से छोटी स्टोरेज बास्केट भी तैयार की जा सकती है. इसके लिए अंदर लाइनिंग और नीचे मजबूत बेस देना बेहतर रहेगा, ताकि बास्केट अपनी शेप बनाए रखे. इसमें ज्वेलरी, मेकअप, हेयर एक्सेसरीज, रिमोट या घर की छोटी-छोटी चीजें रख सकते हैं.

6. दरवाजे पर लगाएं खूबसूरत हैंगिंग: कुर्ती के सबसे सुंदर प्रिंट या एम्ब्रॉयडरी वाले हिस्से को काटकर डोर हैंगिंग बनाई जा सकती है. इसके नीचे रंगीन कपड़े की पट्टियां, छोटे टैसल या मोती लगाकर इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है. इसे कमरे के दरवाजे, अलमारी या घर के एंट्रेंस पर लगाया जा सकता है.

7. सादे गमले को दें नया अंदाज: अगर घर के गमले बिल्कुल सादे दिखते हैं तो पुरानी कुर्ती का कपड़ा उनके लिए कवर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रिंटेड या एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा चुनकर गमले के साइज के हिसाब से कवर तैयार करें. इसे थोड़ा ढीला रखें, ताकि पौधे में पानी डालते समय गमला आसानी से बाहर निकाला जा सके. ध्यान रहे कि पानी कपड़े में लंबे समय तक जमा न रहे.

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