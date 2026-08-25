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'कमरे पर आते थे फैजल खान, विरोध करने पर दी धमकी', खान सर पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, पटना के थाने में शिकायत दर्ज

महिला का आरोप है कि साल 2017-18 में विरोध करने पर उन्हें पुलिस केस में फंसाने की धमकी दी गई थी. अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी है.

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पटना के डीएसपी राजेश कुमार जांच में जुटे.(Photo:ITG)
पटना के डीएसपी राजेश कुमार जांच में जुटे.(Photo:ITG)

Bihar News: पटना के चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को लेकर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उत्तर प्रदेश की रहने वाली खुशनारा खातून ने पटना के पीरबहोर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए अपनी जान को खतरा बताया है.

महिला का आरोप है कि वर्ष 2017-18 के दौरान फैजल खान उनकी महिला मित्र के पटना स्थित कमरे पर आते थे और वहां काफी समय बिताते थे. खुशनारा खातून का दावा है कि उन्होंने इसको लेकर विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें कथित तौर पर पुलिस केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी गई.

महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आशंका जताई है कि हाल के कुछ विवादों के बाद उन्हें डर है कि उनके पास मौजूद कथित जानकारी को सामने आने से रोकने के लिए उनके खिलाफ कोई गंभीर कदम उठाया जा सकता है.

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शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है. पुलिस की ओर से महिला का बयान दर्ज किए जाने की बात सामने आई है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. 

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डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि महिला के लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है. मामले में फैजल खान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है तो उसे भी खबर में शामिल किया जाना चाहिए.

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