कोचिंग से घर लौट रही थी नाबालिग, बाइक सवारों ने रास्ते में रोका... शोर सुनकर ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग छात्रा के साथ कोचिंग से घर लौटते समय छेड़छाड़ की गई. घटना मंगलवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है. मामला मीनापुर थाना क्षेत्र का है. छात्रा साइकिल से कोचिंग से अपने घर लौट रही थी. रास्ते में वह खेमाई पट्टी चौक के पास पहुंची. इसी दौरान दो युवक बाइक से वहां पहुंचे. आरोप है कि दोनों युवकों ने छात्रा को रास्ते में रोक लिया. इसके बाद उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की. अचानक रास्ता रोके जाने और इस तरह की हरकत से छात्रा घबरा गई. लेकिन उसने शोर मचा दिया.

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छात्रा की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे. देखते ही देखते वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. आरोप है कि दोनों युवक वहां से निकल पाते, इससे पहले ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद मोताबि और मोहम्मद शमीम के रूप में हुई है. दोनों रामपुरहरि थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. मामले में नाबालिग के चाचा के बयान के आधार पर मीनापुर थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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डीएसपी पूर्वी अजय वत्स ने बताया कि नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी की सूचना मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों और डायल 112 की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. यह मामला किसी सुनसान जगह पर सामने नहीं आया, बल्कि चौक के पास का है. छात्रा ने जब मदद के लिए आवाज लगाई तो आसपास के लोग तुरंत वहां पहुंच गए.

फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है. पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता से दोनों को मौके से पकड़ लिया गया. अब आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी. वहीं, घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि घर से कोचिंग या स्कूल जाने वाली बच्चियों के रास्ते कितने सुरक्षित हैं और किसी भी तरह की परेशानी होने पर आसपास के लोगों और पुलिस की मदद कितनी जल्दी पहुंचती है.

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