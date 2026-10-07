scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोचिंग से घर लौट रही थी नाबालिग, बाइक सवारों ने रास्ते में रोका... शोर सुनकर ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया

बिहार के मुजफ्फरपुर में कोचिंग से घर लौट रही एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. आरोप है कि बाइक सवार दो युवकों ने रास्ते में छात्रा को रोककर छेड़खानी की. छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और दोनों को पकड़ लिया. बाद में डायल 112 की टीम की मदद से दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

Advertisement
X
नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी. (Photo: Representational)
नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी. (Photo: Representational)

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग छात्रा के साथ कोचिंग से घर लौटते समय छेड़छाड़ की गई. घटना मंगलवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है. मामला मीनापुर थाना क्षेत्र का है. छात्रा साइकिल से कोचिंग से अपने घर लौट रही थी. रास्ते में वह खेमाई पट्टी चौक के पास पहुंची. इसी दौरान दो युवक बाइक से वहां पहुंचे. आरोप है कि दोनों युवकों ने छात्रा को रास्ते में रोक लिया. इसके बाद उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की. अचानक रास्ता रोके जाने और इस तरह की हरकत से छात्रा घबरा गई. लेकिन उसने शोर मचा दिया.

छात्रा की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे. देखते ही देखते वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. आरोप है कि दोनों युवक वहां से निकल पाते, इससे पहले ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद मोताबि और मोहम्मद शमीम के रूप में हुई है. दोनों रामपुरहरि थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. मामले में नाबालिग के चाचा के बयान के आधार पर मीनापुर थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

सम्बंधित ख़बरें

Heavy Police Security as Main Accused Nandan Yadav Presented in Jamui Court in Minor Harassment Case
जमुई छेड़खानी मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेज गया नंदन यादव
Heavy Police Security as Main Accused Nandan Yadav Presented in Jamui Court in Minor Harassment Case
चेहरा झुका, चलने की हालत नहीं, नंदन को कंधे पर टांगकर कोर्ट लाई पुलिस
Headmaster arrested for molesting a minor student - 0210 -Raw
रजिस्ट्रेशन के बहाने ऑफिस बुलाया, फिर हेडमास्टर ने छात्रा से की छेड़खानी
23 सितंबर की घटना.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
छेड़खानी, मारपीट और जबरन... 4 दिन बाद RJD ने जारी किया CCTV
BHARAT NAGAR MURDER
दिल्ली: पार्क में युवती से छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की हत्या

यह भी पढ़ें: दिल्ली में लड़कियों को घूरना और छेड़खानी इतनी आम क्यों है, जानिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में

Advertisement

डीएसपी पूर्वी अजय वत्स ने बताया कि नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी की सूचना मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों और डायल 112 की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. यह मामला किसी सुनसान जगह पर सामने नहीं आया, बल्कि चौक के पास का है. छात्रा ने जब मदद के लिए आवाज लगाई तो आसपास के लोग तुरंत वहां पहुंच गए.

फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है. पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता से दोनों को मौके से पकड़ लिया गया. अब आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी. वहीं, घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि घर से कोचिंग या स्कूल जाने वाली बच्चियों के रास्ते कितने सुरक्षित हैं और किसी भी तरह की परेशानी होने पर आसपास के लोगों और पुलिस की मदद कितनी जल्दी पहुंचती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ध्रुव जुरेल बने कप्तान... टीम में पंत-राहुल समेत कई स्टार्स शामिल |
    Winter Hacks: महंगे स्वेटर और कोट पर उठ आए हैं रोएं, जानिए 2 मिनट में रोएं हटाने की सबसे आसान ट्रिक्स |
    काशी में ‘आबे मेमोरियल कॉरिडोर’ का लोकार्पण, भारत-जापान रिश्तों को मिलेगी मजबूती |
    बिजली के मीटर में क्यों झप-झप करती रहती है ये लाइट, बिल से क्या है कनेक्शन? |
    हूती हमले में अदन एयरपोर्ट तबाह? यमन आर्मी का 'डॉन' ऑपरेशन हुआ घातक |
    'बहन' संग यूट्यूबर की बढ़ी नजदीकियां! कंधे पर बैठाया-शेयर किया बेड, भड़के लोग, भावुक हुई गर्लफ्रेंड |
    7000mAh की बैटरी और 3,500 रुपये की कटौती, Amazon Sale में इतनी रह गई कीमत |
    आज DU में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन, आएंगी 85 कंपनियां, छात्रों को मिलेगा नौकरी और इंटर्नशिप का मौका |
    सत्ता में नरेंद्र मोदी के 25 साल... देशभर मे बीजेपी के कार्यक्रम, कैबिनेट ने गिनाईं उपलब्धियां, जापान से आई बधाई |
    'PCS अफसर हूं, कुंवारी हूं...' जवान बनने को 12 साल घटाई उम्र, फिर भी शादी के बाद खुल गई दुल्हन की पोल
    Advertisement