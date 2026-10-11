scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घास काटने जा रहे थे 5 लोग, अचानक ढह गया अंग्रेजों के जमाने का पुल, एक की मौत

बिहार के मोतिहारी में शिकारगंज थाना क्षेत्र के भगवतपुर भलुआहिया गांव में कछुआ नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल अचानक ढह गया. घास काटने जा रहे पांच लोग मलबे में दब गए. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए. ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला. घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है.

Advertisement
X
मृतक के परिवार में मचा कोहराम.(Photo: Sachin Panday/ITG)
मृतक के परिवार में मचा कोहराम.(Photo: Sachin Panday/ITG)

बिहार के मोतिहारी में कछुआ नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुराना पुल अचानक ढह गया. इस हादसे में मलबे के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के समय पांचों लोग पुल पार कर रहे थे. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना सिकरहना अनुमंडल के शिकारगंज थाना क्षेत्र के भगवतपुर भलुआहिया गांव की है. बताया जा रहा है कि पांचों लोग घास काटने के लिए पैदल पुल पार करके जा रहे थे. इसी दौरान अचानक पुल धंस गया और सभी लोग मलबे में दब गए. हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने बचाव की कोशिश शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: सरकारी स्कूल के बच्चों को मैथ पढ़ाने लगे DM मोतिहारी, सबको भा रहा IAS सौरभ सुमन का ये अंदाज

सम्बंधित ख़बरें

आधी रात को छापा मारने पहुंचीं डीएम वर्षा सिंह. (Photo: Screengrab)
हेरोइन, नशीले कैप्सूल और कैश... आधी रात DM वर्षा सिंह का मेगा एक्शन!
पेपर लीक रोग बन चुका है, सरकारें बरत रहीं सावधानी: शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी
Youth shot dead by 20 bikers in Patna, angry mob blocks NH 30.
पटना में 20 बाइक सवारों ने युवक को मारी गोली, हत्या के बाद NH 30 पर भारी आगजनी
डीएम ने बच्चों के साथ खाया मिड-डे मील. (Photo: ITG)
घंटी बजी तो बच्चों के बीच पहुंच गए DM, मिड-डे मील खाया, फिर धोई थाली
कटिहार मिर्चाईबाड़ी बाजार के वायरल वीडियो से मचा हड़कंप.(Photo:ITG)
मछली को ताजा दिखाने के लिए जहरीला रंग! RJD के पोस्ट ने उड़ाए होश

मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जुटे सैकड़ों ग्रामीण

पुल ढहने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर सैकड़ों लोग जमा हो गए. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद मलबे में फंसे सभी पांच लोगों को बाहर निकाला. हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए. घायलों को तत्काल ढाका अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया.

Advertisement

मोतिहारी

घटना की सूचना मिलने पर शिकारगंज थानाध्यक्ष गोपाल कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. इस दौरान बचाव कार्य में जुटी टीम भी हादसे की चपेट में आ गई, लेकिन राहत की बात रही कि टीम के सभी सदस्य बाल-बाल बच गए.

मृतक के परिवार में मचा कोहराम

हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय बीडीओ और सीओ ने भी पुल ढहने की घटना की पुष्टि की है.

वहीं, शिकारगंज थाना पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया में जुटी है. अंग्रेजों के जमाने के इस पुराने पुल के अचानक ढहने से इलाके में हड़कंप मच गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका: पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने छोड़ी पार्टी, अखिलेश यादव से मिलकर थामा सपा का हाथ |
    लैंडस्लाइड से बने अस्थाई डैम के टूटने से बूढ़ी गंडकी में आया फ्लैश फ्लड, वैज्ञानिकों ने बताई बाढ़ की वजह |
    घास काटने जा रहे थे 5 लोग, अचानक ढह गया अंग्रेजों के जमाने का पुल, एक की मौत |
    'बैकशॉट के लिए खुद पैसे देती हैं एक्ट्रेसेज', सलमान खान ने खोली पोल, पैपराजी को दी सख्त चेतावनी |
    टीम इंडिया की जीत के लिए महाकाल के दरबार में पहुंचे हेड कोच गौतम गंभीर |
    ऊंची पहुंच दिखाकर ब्लैकमेल कर रही थी श्रद्धा दुबे... मर्डर से पहले शिवा ने दोस्तों से शेयर की थी दहशत, मां ने पुलिस को सौंपी WhatsApp चैट |
    Old Electric Wire Reuse: बेकार समझकर कूड़े में न फेंकें पुरानी तारें, इन 6 तरीकों से करें इस्तेमाल, घर का कोना-कोना दिखेगा खूबसूरत |
    2 अनोखी इमारतें! एक का डिजाइन घुमा देगा दिमाग, दूसरी ने बदली पूरे शहर की तकदीर |
    PAK को मात देकर GOLD जीतने वाले खिलाड़ियों को शाबाशी देंगे PM मोदी, आखिर कब और कहां होगी मुलाकात? |
    हर रील में मांगती थी MrBeast से मदद... एक दिन जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था
    Advertisement