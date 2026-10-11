घास काटने जा रहे थे 5 लोग, अचानक ढह गया अंग्रेजों के जमाने का पुल, एक की मौत

बिहार के मोतिहारी में कछुआ नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुराना पुल अचानक ढह गया. इस हादसे में मलबे के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के समय पांचों लोग पुल पार कर रहे थे. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

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जानकारी के मुताबिक, यह घटना सिकरहना अनुमंडल के शिकारगंज थाना क्षेत्र के भगवतपुर भलुआहिया गांव की है. बताया जा रहा है कि पांचों लोग घास काटने के लिए पैदल पुल पार करके जा रहे थे. इसी दौरान अचानक पुल धंस गया और सभी लोग मलबे में दब गए. हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने बचाव की कोशिश शुरू कर दी.

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मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जुटे सैकड़ों ग्रामीण

पुल ढहने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर सैकड़ों लोग जमा हो गए. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद मलबे में फंसे सभी पांच लोगों को बाहर निकाला. हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए. घायलों को तत्काल ढाका अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया.

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घटना की सूचना मिलने पर शिकारगंज थानाध्यक्ष गोपाल कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. इस दौरान बचाव कार्य में जुटी टीम भी हादसे की चपेट में आ गई, लेकिन राहत की बात रही कि टीम के सभी सदस्य बाल-बाल बच गए.

मृतक के परिवार में मचा कोहराम

हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय बीडीओ और सीओ ने भी पुल ढहने की घटना की पुष्टि की है.

वहीं, शिकारगंज थाना पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया में जुटी है. अंग्रेजों के जमाने के इस पुराने पुल के अचानक ढहने से इलाके में हड़कंप मच गया है.

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